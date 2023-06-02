https://ria.ru/20230602/inoagenty-1875877032.html

Минюст включил политолога Орешкина* в реестр иноагентов

Минюст включил политолога Орешкина* в реестр иноагентов - РИА Новости, 02.06.2023

Минюст включил политолога Орешкина* в реестр иноагентов

Политолога Дмитрия Орешкина*, журналиста Романа Супера* и издание "Проект"** внесли в список иноагентов, следует из соответствующего реестра Минюста. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T21:07

2023-06-02T21:07

2023-06-02T22:01

министерство юстиции рф (минюст россии)

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855737350_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_861cc70df0561342a8f2626992a90cda.jpg

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Политолога Дмитрия Орешкина*, журналиста Романа Супера* и издание "Проект"** внесли в список иноагентов, следует из соответствующего реестра Минюста.Отмечается, что в перечень также попали издатель Максим Кузахметов* и общество с ограниченной ответственностью "ЯРНОВОСТИ"**.Как уточняется, Дмитрий Орешкин* распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, а также негативно высказывался о России. Кроме того, он был респондентом на информационных площадках, предоставленных иностранные агенты и зарубежные СМИ. Орешкин также выражал поддержку украинским властям. Сейчас он находится за пределами России.Российский издатель Максим Кузахметов* выступал против специальной военной операции на Украине, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ. Помимо этого, он выражал поддержку властям Украины.Роман Супер* распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, а также выступал против специальной военной операции на Украине. Кроме того, он принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов.В свою очередь, издание "Проект"** распространяло, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о деятельности российских органов государственной власти и действиях Вооруженных Сил.Общество с ограниченной ответственностью "ЯРНОВОСТИ"** распространяло недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике. Также оно принимало участие в распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранного агента.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.** Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.

https://ria.ru/20230526/inoagent-1874465146.html

https://ria.ru/20230602/varlamov-1875703932.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство юстиции рф (минюст россии), украина, россия