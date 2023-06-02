https://ria.ru/20230602/inoagenty-1875877032.html
Минюст включил политолога Орешкина* в реестр иноагентов
Минюст включил политолога Орешкина* в реестр иноагентов - РИА Новости, 02.06.2023
Минюст включил политолога Орешкина* в реестр иноагентов
Политолога Дмитрия Орешкина*, журналиста Романа Супера* и издание "Проект"** внесли в список иноагентов, следует из соответствующего реестра Минюста. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T21:07
2023-06-02T21:07
2023-06-02T22:01
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Политолога Дмитрия Орешкина*, журналиста Романа Супера* и издание "Проект"** внесли в список иноагентов, следует из соответствующего реестра Минюста.Отмечается, что в перечень также попали издатель Максим Кузахметов* и общество с ограниченной ответственностью "ЯРНОВОСТИ"**.Как уточняется, Дмитрий Орешкин* распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, а также негативно высказывался о России. Кроме того, он был респондентом на информационных площадках, предоставленных иностранные агенты и зарубежные СМИ. Орешкин также выражал поддержку украинским властям. Сейчас он находится за пределами России.Российский издатель Максим Кузахметов* выступал против специальной военной операции на Украине, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ. Помимо этого, он выражал поддержку властям Украины.Роман Супер* распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, а также выступал против специальной военной операции на Украине. Кроме того, он принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов.В свою очередь, издание "Проект"** распространяло, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о деятельности российских органов государственной власти и действиях Вооруженных Сил.Общество с ограниченной ответственностью "ЯРНОВОСТИ"** распространяло недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике. Также оно принимало участие в распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранного агента.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.** Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.
https://ria.ru/20230526/inoagent-1874465146.html
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министерство юстиции рф (минюст россии), украина, россия
Министерство юстиции РФ (Минюст России), Украина, Россия
Минюст включил политолога Орешкина* в реестр иноагентов
Минюст России признал иноагентами издание "Проект" и журналиста Романа Супера
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости.
Политолога Дмитрия Орешкина*, журналиста Романа Супера* и издание "Проект"** внесли в список иноагентов, следует из соответствующего реестра
Минюста.
Отмечается, что в перечень также попали издатель Максим Кузахметов* и общество с ограниченной ответственностью "ЯРНОВОСТИ"**.
Как уточняется, Дмитрий Орешкин* распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, а также негативно высказывался о России. Кроме того, он был респондентом на информационных площадках, предоставленных иностранные агенты и зарубежные СМИ. Орешкин также выражал поддержку украинским властям. Сейчас он находится за пределами России.
Российский издатель Максим Кузахметов* выступал против специальной военной операции на Украине
, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ. Помимо этого, он выражал поддержку властям Украины.
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Роман Супер* распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, а также выступал против специальной военной операции на Украине. Кроме того, он принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов.
В свою очередь, издание "Проект"** распространяло, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о деятельности российских органов государственной власти и действиях Вооруженных Сил.
Общество с ограниченной ответственностью "ЯРНОВОСТИ"** распространяло недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике. Также оно принимало участие в распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранного агента.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
** Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.
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