https://ria.ru/20230602/inoagenty-1875799899.html

Песков прокомментировал отказы артистам оспорить статус иноагента

Песков прокомментировал отказы артистам оспорить статус иноагента - РИА Новости, 02.06.2023

Песков прокомментировал отказы артистам оспорить статус иноагента

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать решения суда об отказах некоторым артистам в оспаривании статуса иностранного агента,... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T15:12

2023-06-02T15:12

2023-06-02T15:12

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москва

дмитрий песков

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать решения суда об отказах некоторым артистам в оспаривании статуса иностранного агента, отметив, что тема совершенствования закона неоднократно обсуждалась в том числе президентом РФ. "Вы знаете, что эта тема обсуждалась неоднократно и на заседаниях совета по правам человека с участием президента и экспертами. В настоящий момент речь идет о судебных решениях, которые я не могу комментировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в существующем законе об иностранных агентах упущения о том, что нет четкого регламента, как избавиться от этого статуса, в том числе касательно артистов. Замоскворецкий суд Москвы в пятницу отказался снять с шоумена Максима Галкина* статус иностранного агента. Раннее утром этот же суд отказал в удовлетворении аналогичного заявления от блогера Ильи Варламова*, а позднее ещё одно - от артиста Семёна Слепакова*.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20230602/slepakov-1875740930.html

https://ria.ru/20230602/galkin-1875722157.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, дмитрий песков, максим галкин, илья варламов, общество