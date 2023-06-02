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Песков прокомментировал отказы артистам оспорить статус иноагента - РИА Новости, 02.06.2023
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15:12 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/inoagenty-1875799899.html
Песков прокомментировал отказы артистам оспорить статус иноагента
Песков прокомментировал отказы артистам оспорить статус иноагента - РИА Новости, 02.06.2023
Песков прокомментировал отказы артистам оспорить статус иноагента
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать решения суда об отказах некоторым артистам в оспаривании статуса иностранного агента,... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T15:12
2023-06-02T15:12
россия
москва
дмитрий песков
максим галкин
илья варламов
общество
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать решения суда об отказах некоторым артистам в оспаривании статуса иностранного агента, отметив, что тема совершенствования закона неоднократно обсуждалась в том числе президентом РФ. "Вы знаете, что эта тема обсуждалась неоднократно и на заседаниях совета по правам человека с участием президента и экспертами. В настоящий момент речь идет о судебных решениях, которые я не могу комментировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в существующем законе об иностранных агентах упущения о том, что нет четкого регламента, как избавиться от этого статуса, в том числе касательно артистов. Замоскворецкий суд Москвы в пятницу отказался снять с шоумена Максима Галкина* статус иностранного агента. Раннее утром этот же суд отказал в удовлетворении аналогичного заявления от блогера Ильи Варламова*, а позднее ещё одно - от артиста Семёна Слепакова*.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20230602/slepakov-1875740930.html
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россия, москва, дмитрий песков, максим галкин, илья варламов, общество
Россия, Москва, Дмитрий Песков, Максим Галкин, Илья Варламов, Общество
Песков прокомментировал отказы артистам оспорить статус иноагента

Песков рассказал, что тема совершенствования закона об иноагентах неоднократно обсуждалась

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать решения суда об отказах некоторым артистам в оспаривании статуса иностранного агента, отметив, что тема совершенствования закона неоднократно обсуждалась в том числе президентом РФ.
"Вы знаете, что эта тема обсуждалась неоднократно и на заседаниях совета по правам человека с участием президента и экспертами. В настоящий момент речь идет о судебных решениях, которые я не могу комментировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в существующем законе об иностранных агентах упущения о том, что нет четкого регламента, как избавиться от этого статуса, в том числе касательно артистов.
Семен Слепаков*
Слепакову* не удалось оспорить статус иноагента
Вчера, 12:29
Замоскворецкий суд Москвы в пятницу отказался снять с шоумена Максима Галкина* статус иностранного агента. Раннее утром этот же суд отказал в удовлетворении аналогичного заявления от блогера Ильи Варламова*, а позднее ещё одно - от артиста Семёна Слепакова*.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Максим Галкин* - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
Суд отказался снять с Максима Галкина* статус иноагента
Вчера, 11:34
 
РоссияМоскваДмитрий ПесковМаксим ГалкинИлья ВарламовОбщество
 
 
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