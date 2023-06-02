https://ria.ru/20230602/gostayny-1875817421.html

СМИ: Минобороны ФРГ опасается разглашения гостайн экс-военными немецких ВВС

СМИ: Минобороны ФРГ опасается разглашения гостайн экс-военными немецких ВВС - РИА Новости, 02.06.2023

СМИ: Минобороны ФРГ опасается разглашения гостайн экс-военными немецких ВВС

Министерство обороны Германии опасается госизмены со стороны нескольких бывших военнослужащих немецких ВВС, работающими инструкторами по обучению пилотов... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T16:02

2023-06-02T16:02

2023-06-02T16:02

германия

в мире

министерство обороны германии

нато

китай

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БЕРЛИН, 2 июн - РИА Новости. Министерство обороны Германии опасается госизмены со стороны нескольких бывших военнослужащих немецких ВВС, работающими инструкторами по обучению пилотов истребителей в Китае, сообщает издание Spiegel со ссылкой на ведомство. По данным издания, получившего доступ к "досье Пандоры", в Китае находится ряд немецких военных пилотов в отставке, работающих на китайские ВВС через подставную фирму Lode-Tech задержанного в 2016 году в США и признанного китайским шпионом Су Бина, позже обмененного на канадскую семейную пару, заподозренную Пекином в шпионаже. "Китай пытается завербовать бывших пилотов НАТО в качестве инструкторов через внешние агентства, это относится и к бывшим пилотам бундесвера", - цитирует Spiegel ответ министерства обороны Германии на свой запрос. В ведомстве опасаются, что бывшие военнослужащие помимо обучения базовым навыкам пилотирования, будут делиться с китайцами "тактиками, техническими навыками и процессуальными знаниями". Согласно Spiegel, учения проходят на военном аэродроме Цицикар близ границы к России. "Органы безопасности Германии считают весьма вероятным, что пилоты при этом делятся профессиональными военными познаниями, секретной оперативной тактикой и даже отрабатывали с заказчиками сценарии нападения, к примеру, на Тайвань", - пишет издание. По его данным, китайские работодатели платят пилотам зарплаты, кратно превышающие пенсию, которая им полагается после достижения возраста в 41 год. Точное число находящихся в Китае немецких инструкторов не называется.

https://ria.ru/20230417/atr-1865834119.html

https://ria.ru/20230116/ukraina-1845084983.html

германия

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германия, в мире, министерство обороны германии, нато, китай