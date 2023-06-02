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Байден намерен вскоре подписать законопроект о повышении потолка госдолга - РИА Новости, 02.06.2023
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06:36 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/gosdolg-1875685408.html
Байден намерен вскоре подписать законопроект о повышении потолка госдолга
Байден намерен вскоре подписать законопроект о повышении потолка госдолга - РИА Новости, 02.06.2023
Байден намерен вскоре подписать законопроект о повышении потолка госдолга
Президент США Джо Байден заявил, что намерен подписать законопроект о повышении потолка государственного долга как можно скорее. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T06:36
2023-06-02T06:36
сша
джо байден
джанет йеллен
попытки изменить потолок госдолга сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что намерен подписать законопроект о повышении потолка государственного долга как можно скорее. Ранее законопроект одобрили палата представителей и сенат конгресса. "Наша работа еще далека от завершения, но это соглашение - важный шаг вперед и напоминание о наших возможностях, когда мы действуем в лучших интересах страны. Я с нетерпением жду скорейшего подписания этого законопроекта и завтрашнего прямого обращения к американскому народу", - говорится в заявлении президента. Байден назвал достигнутое двухпартийное соглашение большой победой для экономики США и американского народа. Документ предполагает повышение потолка госдолга до января 2025 года в обмен на проведение предложенных Республиканской партией реформ. Среди прочего они включают перераспределение средств, выделенных на чрезвычайную помощь при пандемии COVID-19, а также перераспределение части финансирования Службы внутренних доходов США. Как предупредила ранее глава американского минфина Джанет Йеллен, администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга уже 5 июня. В таком случае, как неоднократно подчеркивалось, страна столкнется с дефолтом, который приведет к "экономической катастрофе" в самой стране и вызовет потрясения в мировой экономике.
https://ria.ru/20230601/gosdolg-1875663414.html
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сша, джо байден, джанет йеллен, попытки изменить потолок госдолга сша, в мире
США, Джо Байден, Джанет Йеллен, Попытки изменить потолок госдолга США, В мире
Байден намерен вскоре подписать законопроект о повышении потолка госдолга

Байден намерен подписать законопроект о повышении потолка госдолга как можно скорее

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что намерен подписать законопроект о повышении потолка государственного долга как можно скорее.
Ранее законопроект одобрили палата представителей и сенат конгресса.
Американский сенатор Линдси Грэм - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Сенатор Грэм осудил законопроект о повышении госдолга США
1 июня, 22:33
"Наша работа еще далека от завершения, но это соглашение - важный шаг вперед и напоминание о наших возможностях, когда мы действуем в лучших интересах страны. Я с нетерпением жду скорейшего подписания этого законопроекта и завтрашнего прямого обращения к американскому народу", - говорится в заявлении президента.
Байден назвал достигнутое двухпартийное соглашение большой победой для экономики США и американского народа.
Документ предполагает повышение потолка госдолга до января 2025 года в обмен на проведение предложенных Республиканской партией реформ. Среди прочего они включают перераспределение средств, выделенных на чрезвычайную помощь при пандемии COVID-19, а также перераспределение части финансирования Службы внутренних доходов США.
Как предупредила ранее глава американского минфина Джанет Йеллен, администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга уже 5 июня. В таком случае, как неоднократно подчеркивалось, страна столкнется с дефолтом, который приведет к "экономической катастрофе" в самой стране и вызовет потрясения в мировой экономике.
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СШАДжо БайденДжанет ЙелленПопытки изменить потолок госдолга СШАВ мире
 
 
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