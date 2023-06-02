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Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга
Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга - РИА Новости, 02.06.2023
Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга
Сенат США принял законопроект о повышении потолка государственного долга, следует из онлайн-трансляции голосования. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T06:01
2023-06-02T06:01
2023-06-02T10:52
в мире
сша
джо байден
джанет йеллен
попытки изменить потолок госдолга сша
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ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости. Сенат США принял законопроект о повышении потолка государственного долга, следует из онлайн-трансляции голосования.За законопроект отдали свои голоса 63 сенатора, еще 36 выступили против принятия.В среду документ большинством голосов одобрила палата представителей, направив его на рассмотрение в сенат.После одобрения обеими палатами инициатива поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который заявил, что намерен подписать документ как можно скорее.Законопроект предполагает повышение потолка госдолга до января 2025 года в обмен на проведение предложенных Республиканской партией реформ. Среди прочего они включают перераспределение средств, выделенных на чрезвычайную помощь при пандемии COVID-19, а также перераспределение части финансирования Службы внутренних доходов США.Как предупредила ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен, администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга уже 5 июня. В таком случае, как неоднократно подчеркивалось, страна столкнется с дефолтом, который приведет к "экономической катастрофе" в самом государстве и вызовет потрясения в мировой экономике.
https://ria.ru/20230601/gosdolg-1875663414.html
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в мире, сша, джо байден, джанет йеллен, попытки изменить потолок госдолга сша
В мире, США, Джо Байден, Джанет Йеллен, Попытки изменить потолок госдолга США
Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга
Трансляция: сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга