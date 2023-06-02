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Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР десять ракет из РСЗО - РИА Новости, 02.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:04 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/gorlovka-1875881859.html
Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР десять ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР десять ракет из РСЗО - РИА Новости, 02.06.2023
Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР десять ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T22:04
2023-06-02T22:04
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
в мире
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.17 (совпадает с мск) - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230602/spetsoperatsiya-1875748622.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
Украинские войска выпустили по Горловке в ДНР десять ракет из РСЗО

В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Горловке десять ракет из РСЗО

© AP Photo / LibkosУкраинская РСЗО
Украинская РСЗО - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© AP Photo / Libkos
Украинская РСЗО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.17 (совпадает с мск) - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.06.2023
Вчера, 16:07
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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