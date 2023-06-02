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У Парижа нет табу в вопросе оказания поддержки Киеву, заявил посол Франции - РИА Новости, 02.06.2023
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10:55 02.06.2023 (обновлено: 11:14 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/frantsiya-1875710322.html
У Парижа нет табу в вопросе оказания поддержки Киеву, заявил посол Франции
У Парижа нет табу в вопросе оказания поддержки Киеву, заявил посол Франции - РИА Новости, 02.06.2023
У Парижа нет табу в вопросе оказания поддержки Киеву, заявил посол Франции
У Франции нет табу в вопросе оказания поддержки Украине, заявил французский посол в США Лоран Били, при этом отметив, что Париж хочет избежать эскалации... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T10:55
2023-06-02T11:14
в мире
украина
россия
франция
сергей лавров
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. У Франции нет табу в вопросе оказания поддержки Украине, заявил французский посол в США Лоран Били, при этом отметив, что Париж хочет избежать эскалации конфликта. "У нас нет табу в вопросе поддержки Украины. И иногда мы даже подавали пример, предоставляя (Киеву) самоходные артиллерийские установки CAESAR ... Мы не хотим эскалации, но также мы не ходим соглашаться на победу России", - заявил посол в интервью агентству Блумберг, отвечая на вопрос, опасается ли правительство Франции по поводу возможной эскалации конфликта между Россией и Украиной из-за поддержки Киева. Отвечая на вопрос, считает ли он допустимым атаки Украины на территории России, Били заявил, что Франция хочет поддерживать Киев и избежать эскалации, "но также мы хотим, чтобы Украина имела возможность в какой-то момент заключить мир на своих условиях". Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230531/evropa-1875400853.html
https://ria.ru/20230524/oruzhie-1873917255.html
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в мире, украина, россия, франция, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Франция, Сергей Лавров, НАТО
У Парижа нет табу в вопросе оказания поддержки Киеву, заявил посол Франции

Посол Франции в США Били: у Парижа нет ограничений в вопросе оказания поддержки Киеву

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. У Франции нет табу в вопросе оказания поддержки Украине, заявил французский посол в США Лоран Били, при этом отметив, что Париж хочет избежать эскалации конфликта.
"У нас нет табу в вопросе поддержки Украины. И иногда мы даже подавали пример, предоставляя (Киеву) самоходные артиллерийские установки CAESAR ... Мы не хотим эскалации, но также мы не ходим соглашаться на победу России", - заявил посол в интервью агентству Блумберг, отвечая на вопрос, опасается ли правительство Франции по поводу возможной эскалации конфликта между Россией и Украиной из-за поддержки Киева.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
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Отвечая на вопрос, считает ли он допустимым атаки Украины на территории России, Били заявил, что Франция хочет поддерживать Киев и избежать эскалации, "но также мы хотим, чтобы Украина имела возможность в какой-то момент заключить мир на своих условиях".
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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