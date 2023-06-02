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Зеленский обсудил с президентом Эстонии создание оборонных производств - РИА Новости, 02.06.2023
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18:25 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/estoniya-1875855463.html
Зеленский обсудил с президентом Эстонии создание оборонных производств
Зеленский обсудил с президентом Эстонии создание оборонных производств - РИА Новости, 02.06.2023
Зеленский обсудил с президентом Эстонии создание оборонных производств
Владимир Зеленский в пятницу на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве заявил, что обсудил возможность создания совместных... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T18:25
2023-06-02T18:25
в мире
украина
владимир зеленский
нато
эстония
алар карис
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский в пятницу на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве заявил, что обсудил возможность создания совместных оборонных производств на Украине. "Проинформировал (Алара Кариса – ред.) о ситуации на поле боя, о наших возможностях. Проинформировал относительно наших усилий по реализации формулы мира, договорились о разминировании при участии эстонских специалистов. Предметно обговорили возможности создания общих оборонных производств на Украине", - сказал Зеленский. Ранее Зеленский сообщал, что договорился с представителями британской оборонной компании о создании на Украине мощностей по ремонту и производству продукции. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230517/nato-1872467488.html
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в мире, украина, владимир зеленский, нато, эстония, алар карис
В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Эстония, Алар Карис
Зеленский обсудил с президентом Эстонии создание оборонных производств

Зеленский заявил, что обсудил с президентом Эстонии Карисом создание оборонных производств

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский в пятницу на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве заявил, что обсудил возможность создания совместных оборонных производств на Украине.
«
"Проинформировал (Алара Кариса – ред.) о ситуации на поле боя, о наших возможностях. Проинформировал относительно наших усилий по реализации формулы мира, договорились о разминировании при участии эстонских специалистов. Предметно обговорили возможности создания общих оборонных производств на Украине", - сказал Зеленский.
Ранее Зеленский сообщал, что договорился с представителями британской оборонной компании о создании на Украине мощностей по ремонту и производству продукции.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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