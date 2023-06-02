https://ria.ru/20230602/estoniya-1875855463.html

Зеленский обсудил с президентом Эстонии создание оборонных производств

Зеленский обсудил с президентом Эстонии создание оборонных производств - РИА Новости, 02.06.2023

Зеленский обсудил с президентом Эстонии создание оборонных производств

Владимир Зеленский в пятницу на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве заявил, что обсудил возможность создания совместных... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T18:25

2023-06-02T18:25

2023-06-02T18:25

в мире

украина

владимир зеленский

нато

эстония

алар карис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871662412_0:49:2639:1533_1920x0_80_0_0_e76df84797fb8b993ae49bcbf65ce117.jpg

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский в пятницу на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве заявил, что обсудил возможность создания совместных оборонных производств на Украине. "Проинформировал (Алара Кариса – ред.) о ситуации на поле боя, о наших возможностях. Проинформировал относительно наших усилий по реализации формулы мира, договорились о разминировании при участии эстонских специалистов. Предметно обговорили возможности создания общих оборонных производств на Украине", - сказал Зеленский. Ранее Зеленский сообщал, что договорился с представителями британской оборонной компании о создании на Украине мощностей по ремонту и производству продукции. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230517/nato-1872467488.html

украина

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, нато, эстония, алар карис