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В Чебоксарах мужчина на электросамокате сбил десятилетнюю девочку - РИА Новости, 02.06.2023
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10:15 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/elektrosamokat-1875702190.html
В Чебоксарах мужчина на электросамокате сбил десятилетнюю девочку
В Чебоксарах мужчина на электросамокате сбил десятилетнюю девочку - РИА Новости, 02.06.2023
В Чебоксарах мужчина на электросамокате сбил десятилетнюю девочку
ГИБДД Чувашии ищет очевидцев инцидента в Чебоксарах, во время которого электросамокат сбил ребенка, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T10:15
2023-06-02T10:15
происшествия
чебоксары
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. ГИБДД Чувашии ищет очевидцев инцидента в Чебоксарах, во время которого электросамокат сбил ребенка, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее в местном телеграм-канале "Подслушано Чебоксары" было опубликовано видео с неизвестным мужчиной на электросамокате, который наехал на 10-летнюю девочку, катавшуюся на детском самокате по пешеходной дороге. Сообщается, что мужчина поспешил уехать, а девочку с ушибами доставили в больницу. Как сообщает ГИБДД Чувашии, инцидент произошел днем 1 июня на проспекте Тракторостроителей. "Просим откликнуться очевидцев ДТП с участием электросамоката... Виновник происшествия скрылся. Девочка, на которую был совершен наезд, получила травмы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230511/samokat-1871015574.html
чебоксары
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происшествия, чебоксары, чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Чебоксары, Чувашская Республика (Чувашия)
В Чебоксарах мужчина на электросамокате сбил десятилетнюю девочку

В Чебоксарах мужчина на электросамокате сбил десятилетнюю девочку и скрылся с места ЧП

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЧеловек катается на электросамокате
Человек катается на электросамокате - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Человек катается на электросамокате. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. ГИБДД Чувашии ищет очевидцев инцидента в Чебоксарах, во время которого электросамокат сбил ребенка, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в местном телеграм-канале "Подслушано Чебоксары" было опубликовано видео с неизвестным мужчиной на электросамокате, который наехал на 10-летнюю девочку, катавшуюся на детском самокате по пешеходной дороге.
Сообщается, что мужчина поспешил уехать, а девочку с ушибами доставили в больницу.
Как сообщает ГИБДД Чувашии, инцидент произошел днем 1 июня на проспекте Тракторостроителей.
"Просим откликнуться очевидцев ДТП с участием электросамоката... Виновник происшествия скрылся. Девочка, на которую был совершен наезд, получила травмы", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияЧебоксарыЧувашская Республика (Чувашия)
 
 
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