https://ria.ru/20230602/elektrosamokat-1875702190.html
В Чебоксарах мужчина на электросамокате сбил десятилетнюю девочку
В Чебоксарах мужчина на электросамокате сбил десятилетнюю девочку - РИА Новости, 02.06.2023
В Чебоксарах мужчина на электросамокате сбил десятилетнюю девочку
ГИБДД Чувашии ищет очевидцев инцидента в Чебоксарах, во время которого электросамокат сбил ребенка, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T10:15
2023-06-02T10:15
2023-06-02T10:15
происшествия
чебоксары
чувашская республика (чувашия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604293431_0:176:2469:1565_1920x0_80_0_0_a2e8420f574e2a31ce408e1d90969e41.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. ГИБДД Чувашии ищет очевидцев инцидента в Чебоксарах, во время которого электросамокат сбил ребенка, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее в местном телеграм-канале "Подслушано Чебоксары" было опубликовано видео с неизвестным мужчиной на электросамокате, который наехал на 10-летнюю девочку, катавшуюся на детском самокате по пешеходной дороге. Сообщается, что мужчина поспешил уехать, а девочку с ушибами доставили в больницу. Как сообщает ГИБДД Чувашии, инцидент произошел днем 1 июня на проспекте Тракторостроителей. "Просим откликнуться очевидцев ДТП с участием электросамоката... Виновник происшествия скрылся. Девочка, на которую был совершен наезд, получила травмы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230511/samokat-1871015574.html
чебоксары
чувашская республика (чувашия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604293431_278:0:2469:1643_1920x0_80_0_0_a4e86e78c5f7c2ccb930ef06766ce09c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чебоксары, чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Чебоксары, Чувашская Республика (Чувашия)
В Чебоксарах мужчина на электросамокате сбил десятилетнюю девочку
В Чебоксарах мужчина на электросамокате сбил десятилетнюю девочку и скрылся с места ЧП
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости.
ГИБДД Чувашии ищет очевидцев инцидента в Чебоксарах, во время которого электросамокат сбил ребенка, сообщает
пресс-служба ведомства.
Ранее в местном телеграм-канале "Подслушано Чебоксары" было опубликовано видео с неизвестным мужчиной на электросамокате, который наехал на 10-летнюю девочку, катавшуюся на детском самокате по пешеходной дороге.
Сообщается, что мужчина поспешил уехать, а девочку с ушибами доставили в больницу.
Как сообщает ГИБДД Чувашии, инцидент произошел днем 1 июня на проспекте Тракторостроителей.
"Просим откликнуться очевидцев ДТП с участием электросамоката... Виновник происшествия скрылся. Девочка, на которую был совершен наезд, получила травмы", - говорится в сообщении.
На Урале пьяный водитель сбил ребенка на самокате