https://ria.ru/20230602/elektrichestvo-1875856306.html
В Шебекино планируют подать электричество в течение двух-трех часов
В Шебекино планируют подать электричество в течение двух-трех часов - РИА Новости, 02.06.2023
В Шебекино планируют подать электричество в течение двух-трех часов
Электроснабжение в городе Шебекино Белгородской области планируют восстановить в течение двух - трех часов, в работе задействованы 49 бригад, сообщил... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T18:30
2023-06-02T18:30
2023-06-02T18:30
шебекино
белгородская область
украина
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БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Электроснабжение в городе Шебекино Белгородской области планируют восстановить в течение двух - трех часов, в работе задействованы 49 бригад, сообщил заместитель губернатора региона Константин Полежаев. Глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов 29 мая информировал, что в результате обстрела в некоторых микрорайонах города и селах округа пропало электричество. В пятницу Полежаев рассказал о восстановлении в Шебекино работы систем водоснабжения и водоотведения. "В настоящий момент МРСК "Белгородэнерго" сформировано 49 аварийно-восстановительных бригад, численным составом 216 человек и 77 единиц техники. Электрики приступили к аварийно-восстановительным работам. В настоящее время бригады линейной сети ищут обрывы на распределительных сетях, и аварийно-восстановительные бригады по трансформаторным подстанциям восстанавливают трансформаторные подстанции. Постараемся в течение двух-трех часов подать электроэнергию на город Шебекино", - заявил Полежаев в видео в своем Telegram-канале. Регулярно обстреливаемый со стороны Украины приграничный Шебекинский округ подвергся сильнейшей атаке в ночь на четверг. Как отметил Полежаев, в городе Шебекино "повреждены объекты энергетической инфраструктуры, повреждены жилые дома, нанесено достаточно большое количество разрушений". Согласно данным губернатора, обстрелы периодически продолжаются. Люди массово покидают город и окрестности.
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шебекино, белгородская область, украина
Шебекино, Белгородская область, Украина
В Шебекино планируют подать электричество в течение двух-трех часов
В белгородский город Шебекино планируют подать электричество в течение двух-трех часов