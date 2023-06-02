https://ria.ru/20230602/ekonomika-1875705215.html

Кризис в банковской сфере США скажется на экономике страны, заявила сенатор

Кризис в банковской сфере США скажется на экономике страны, заявила сенатор - РИА Новости, 02.06.2023

Кризис в банковской сфере США скажется на экономике страны, заявила сенатор

В США растет только госдолг, кризис в банковской сфере может сказаться на экономике страны и простых гражданах, заявила РИА Новости в пятницу сенатор от Крыма... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T10:35

2023-06-02T10:35

2023-06-02T10:36

экономика

сша

колорадо

ольга ковитиди

джо байден

first republic bank

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. В США растет только госдолг, кризис в банковской сфере может сказаться на экономике страны и простых гражданах, заявила РИА Новости в пятницу сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Сенат США принял законопроект о повышении потолка государственного долга, следует из онлайн-трансляции голосования. "Это плохой знак, но в США стали часто падать. Падения президента Джо Байдена, американского доллара, биржевых ставок уже стали привычной реальностью", - отметила политик. По ее словам, набирает обороты и американский банкопад. Так, в марте обвалился Silicon Valley Bank (SVB) и Silvergate Bank, а в мае "по просьбе правительства" JP Morgan выкупил обанкротившийся First Republic Bank. "На этом фоне обвалились акции целого ряда американских региональных банков. Развернулось второе по величине банкротство банков за всю историю Соединенных Штатов", - отметила Ковитиди. При том, что Конгресс США регулярно, в ущерб вопросам финансовой безопасности США, повышает потолок госдолга, ситуация с банковским кризисом будет усугубляться, полагает она. "Более того, ужесточение условий кредитования может в ближайшем будущем спровоцировать кредитный кризис", - сказала Ковитиди. Она подчеркнула, что для американцев, живущих "в долг", надвигающийся кризис катастрофичен. "Растет лишь потолок госдолга Штатов, составляющий 31,4 триллиона долларов, при этом следует напомнить янки, что 132 миллиарда из них США должны вернуть России", - заключила сенатор. Президент США Джо Байден ударился головой при выходе из вертолета после возвращения из Колорадо, где глава государства упал во время церемонии вручения дипломов в академии ВВС, сообщает пул журналистов Белого дома.

https://ria.ru/20230602/gosdolg-1875683646.html

https://ria.ru/20230404/krizis-1862996561.html

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колорадо

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сша, колорадо, ольга ковитиди, джо байден, first republic bank