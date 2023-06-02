Рейтинг@Mail.ru
Кризис в банковской сфере США скажется на экономике страны, заявила сенатор - РИА Новости, 02.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:35 02.06.2023 (обновлено: 10:36 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/ekonomika-1875705215.html
Кризис в банковской сфере США скажется на экономике страны, заявила сенатор
Кризис в банковской сфере США скажется на экономике страны, заявила сенатор - РИА Новости, 02.06.2023
Кризис в банковской сфере США скажется на экономике страны, заявила сенатор
В США растет только госдолг, кризис в банковской сфере может сказаться на экономике страны и простых гражданах, заявила РИА Новости в пятницу сенатор от Крыма... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T10:35
2023-06-02T10:36
экономика
сша
колорадо
ольга ковитиди
джо байден
first republic bank
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155140/10/1551401015_0:272:2932:1921_1920x0_80_0_0_7d3bf85829b2b0f7dd1e9b763d422345.jpg
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. В США растет только госдолг, кризис в банковской сфере может сказаться на экономике страны и простых гражданах, заявила РИА Новости в пятницу сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Сенат США принял законопроект о повышении потолка государственного долга, следует из онлайн-трансляции голосования. "Это плохой знак, но в США стали часто падать. Падения президента Джо Байдена, американского доллара, биржевых ставок уже стали привычной реальностью", - отметила политик. По ее словам, набирает обороты и американский банкопад. Так, в марте обвалился Silicon Valley Bank (SVB) и Silvergate Bank, а в мае "по просьбе правительства" JP Morgan выкупил обанкротившийся First Republic Bank. "На этом фоне обвалились акции целого ряда американских региональных банков. Развернулось второе по величине банкротство банков за всю историю Соединенных Штатов", - отметила Ковитиди. При том, что Конгресс США регулярно, в ущерб вопросам финансовой безопасности США, повышает потолок госдолга, ситуация с банковским кризисом будет усугубляться, полагает она. "Более того, ужесточение условий кредитования может в ближайшем будущем спровоцировать кредитный кризис", - сказала Ковитиди. Она подчеркнула, что для американцев, живущих "в долг", надвигающийся кризис катастрофичен. "Растет лишь потолок госдолга Штатов, составляющий 31,4 триллиона долларов, при этом следует напомнить янки, что 132 миллиарда из них США должны вернуть России", - заключила сенатор. Президент США Джо Байден ударился головой при выходе из вертолета после возвращения из Колорадо, где глава государства упал во время церемонии вручения дипломов в академии ВВС, сообщает пул журналистов Белого дома.
https://ria.ru/20230602/gosdolg-1875683646.html
https://ria.ru/20230404/krizis-1862996561.html
сша
колорадо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155140/10/1551401015_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_e8c2d6e01045e742e8ba4bef38525916.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, колорадо, ольга ковитиди, джо байден, first republic bank
Экономика, США, Колорадо, Ольга Ковитиди, Джо Байден, First Republic Bank
Кризис в банковской сфере США скажется на экономике страны, заявила сенатор

Сенатор Ковитиди заявила, что в США падают банки и президент, растет лишь госдолг

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. В США растет только госдолг, кризис в банковской сфере может сказаться на экономике страны и простых гражданах, заявила РИА Новости в пятницу сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Сенат США принял законопроект о повышении потолка государственного долга, следует из онлайн-трансляции голосования.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга
Вчера, 06:01
"Это плохой знак, но в США стали часто падать. Падения президента Джо Байдена, американского доллара, биржевых ставок уже стали привычной реальностью", - отметила политик.
По ее словам, набирает обороты и американский банкопад. Так, в марте обвалился Silicon Valley Bank (SVB) и Silvergate Bank, а в мае "по просьбе правительства" JP Morgan выкупил обанкротившийся First Republic Bank.
«
"На этом фоне обвалились акции целого ряда американских региональных банков. Развернулось второе по величине банкротство банков за всю историю Соединенных Штатов", - отметила Ковитиди.
При том, что Конгресс США регулярно, в ущерб вопросам финансовой безопасности США, повышает потолок госдолга, ситуация с банковским кризисом будет усугубляться, полагает она. "Более того, ужесточение условий кредитования может в ближайшем будущем спровоцировать кредитный кризис", - сказала Ковитиди. Она подчеркнула, что для американцев, живущих "в долг", надвигающийся кризис катастрофичен.
«
"Растет лишь потолок госдолга Штатов, составляющий 31,4 триллиона долларов, при этом следует напомнить янки, что 132 миллиарда из них США должны вернуть России", - заключила сенатор.
Президент США Джо Байден ударился головой при выходе из вертолета после возвращения из Колорадо, где глава государства упал во время церемонии вручения дипломов в академии ВВС, сообщает пул журналистов Белого дома.
Штаб-квартира финансовой компании JPMorgan Chase - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
В США спрогнозировали длительные последствия от банковского кризиса
4 апреля, 18:11
 
ЭкономикаСШАКолорадоОльга КовитидиДжо БайденFirst Republic Bank
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала