https://ria.ru/20230602/dtp-1875815320.html
В Татарстане 12-летний водитель устроил погоню и ДТП
В Татарстане 12-летний водитель устроил погоню и ДТП - РИА Новости, 02.06.2023
В Татарстане 12-летний водитель устроил погоню и ДТП
Двенадцатилетний ребенок за рулем автомобиля Toyota в Лениногорске устроил погоню, наехал на забор и светофор и в итоге попал в больницу в День защиты детей,... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T15:56
2023-06-02T15:56
2023-06-02T15:56
происшествия
набережные челны
toyota corolla
мвд по татарстану
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КАЗАНЬ, 2 июн – РИА Новости. Двенадцатилетний ребенок за рулем автомобиля Toyota в Лениногорске устроил погоню, наехал на забор и светофор и в итоге попал в больницу в День защиты детей, сообщает МВД по Татарстану. "В Лениногорске 1 июня водитель автомобиля Toyota, 2010 года рождения, не выполнил законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства, устроил погоню, неоднократно нарушая ПДД", - говорится в сообщении. Далее, по данным МВД, "юный водитель" наехал на забор, не справился с управлением, не выбрал безопасную скорость и въехал в столб со светофором, после чего пытался скрыться. В результате водитель был задержан и доставлен в медицинское учреждение в Набережных Челнах. Полицейские не уточнили, как ребенок оказался за рулем автомобиля, но призвали родителей контролировать досуг детей в период школьных каникул и ограничить доступ к ключам от транспортных средств.
https://ria.ru/20230516/voditel-1872242016.html
набережные челны
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, набережные челны, toyota corolla, мвд по татарстану
Происшествия, Набережные Челны, Toyota Corolla, МВД по Татарстану
В Татарстане 12-летний водитель устроил погоню и ДТП
В Лениногорске 12-летний водитель устроил погоню, наехал на забор и светофор и попал в ДТП