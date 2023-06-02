https://ria.ru/20230602/dtp-1875815320.html

В Татарстане 12-летний водитель устроил погоню и ДТП

В Татарстане 12-летний водитель устроил погоню и ДТП - РИА Новости, 02.06.2023

В Татарстане 12-летний водитель устроил погоню и ДТП

Двенадцатилетний ребенок за рулем автомобиля Toyota в Лениногорске устроил погоню, наехал на забор и светофор и в итоге попал в больницу в День защиты детей,... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T15:56

2023-06-02T15:56

2023-06-02T15:56

происшествия

набережные челны

toyota corolla

мвд по татарстану

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КАЗАНЬ, 2 июн – РИА Новости. Двенадцатилетний ребенок за рулем автомобиля Toyota в Лениногорске устроил погоню, наехал на забор и светофор и в итоге попал в больницу в День защиты детей, сообщает МВД по Татарстану. "В Лениногорске 1 июня водитель автомобиля Toyota, 2010 года рождения, не выполнил законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства, устроил погоню, неоднократно нарушая ПДД", - говорится в сообщении. Далее, по данным МВД, "юный водитель" наехал на забор, не справился с управлением, не выбрал безопасную скорость и въехал в столб со светофором, после чего пытался скрыться. В результате водитель был задержан и доставлен в медицинское учреждение в Набережных Челнах. Полицейские не уточнили, как ребенок оказался за рулем автомобиля, но призвали родителей контролировать досуг детей в период школьных каникул и ограничить доступ к ключам от транспортных средств.

https://ria.ru/20230516/voditel-1872242016.html

набережные челны

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, набережные челны, toyota corolla, мвд по татарстану