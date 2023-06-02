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В Татарстане 12-летний водитель устроил погоню и ДТП - РИА Новости, 02.06.2023
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15:56 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/dtp-1875815320.html
В Татарстане 12-летний водитель устроил погоню и ДТП
В Татарстане 12-летний водитель устроил погоню и ДТП - РИА Новости, 02.06.2023
В Татарстане 12-летний водитель устроил погоню и ДТП
Двенадцатилетний ребенок за рулем автомобиля Toyota в Лениногорске устроил погоню, наехал на забор и светофор и в итоге попал в больницу в День защиты детей,... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T15:56
2023-06-02T15:56
происшествия
набережные челны
toyota corolla
мвд по татарстану
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КАЗАНЬ, 2 июн – РИА Новости. Двенадцатилетний ребенок за рулем автомобиля Toyota в Лениногорске устроил погоню, наехал на забор и светофор и в итоге попал в больницу в День защиты детей, сообщает МВД по Татарстану. "В Лениногорске 1 июня водитель автомобиля Toyota, 2010 года рождения, не выполнил законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства, устроил погоню, неоднократно нарушая ПДД", - говорится в сообщении. Далее, по данным МВД, "юный водитель" наехал на забор, не справился с управлением, не выбрал безопасную скорость и въехал в столб со светофором, после чего пытался скрыться. В результате водитель был задержан и доставлен в медицинское учреждение в Набережных Челнах. Полицейские не уточнили, как ребенок оказался за рулем автомобиля, но призвали родителей контролировать досуг детей в период школьных каникул и ограничить доступ к ключам от транспортных средств.
https://ria.ru/20230516/voditel-1872242016.html
набережные челны
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происшествия, набережные челны, toyota corolla, мвд по татарстану
Происшествия, Набережные Челны, Toyota Corolla, МВД по Татарстану
В Татарстане 12-летний водитель устроил погоню и ДТП

В Лениногорске 12-летний водитель устроил погоню, наехал на забор и светофор и попал в ДТП

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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КАЗАНЬ, 2 июн – РИА Новости. Двенадцатилетний ребенок за рулем автомобиля Toyota в Лениногорске устроил погоню, наехал на забор и светофор и в итоге попал в больницу в День защиты детей, сообщает МВД по Татарстану.
«
"В Лениногорске 1 июня водитель автомобиля Toyota, 2010 года рождения, не выполнил законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства, устроил погоню, неоднократно нарушая ПДД", - говорится в сообщении.
Далее, по данным МВД, "юный водитель" наехал на забор, не справился с управлением, не выбрал безопасную скорость и въехал в столб со светофором, после чего пытался скрыться.
В результате водитель был задержан и доставлен в медицинское учреждение в Набережных Челнах.
Полицейские не уточнили, как ребенок оказался за рулем автомобиля, но призвали родителей контролировать досуг детей в период школьных каникул и ограничить доступ к ключам от транспортных средств.
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ПроисшествияНабережные ЧелныToyota CorollaМВД по Татарстану
 
 
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