https://ria.ru/20230602/dsnv-1875760019.html

СМИ: США предложат соблюдать ограничения по ДСНВ до 2026 года

СМИ: США предложат соблюдать ограничения по ДСНВ до 2026 года - РИА Новости, 02.06.2023

СМИ: США предложат соблюдать ограничения по ДСНВ до 2026 года

Власти США предложат придерживаться ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) до 2026 года, если Россия будет делать то же... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T13:13

2023-06-02T13:13

2023-06-02T13:40

россия

сша

франция

джейк салливан

джо байден

владимир путин

нато

договор снв-3

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Власти США предложат придерживаться ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) до 2026 года, если Россия будет делать то же самое, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "США в пятницу предложат соблюдать ограничения на ядерные вооружения, установленные в ДСНВ, до истечения срока его действия в 2026 году, если Россия сделает то же самое", - приводит агентство слова двух высокопоставленных американских чиновников, пожелавших остаться анонимными. Как ожидается, соответствующее заявление сделает помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в своем выступлении перед Ассоциацией по контролю над вооружениями. Предполагается, что он заявит о готовности администрации президента США Джо Байдена возобновить переговоры с Москвой по вопросу сдерживания ядерных угроз, включая замену ДСНВ новым пактом. Более того, ожидается, что также будет затронута речь о возобновлении диалога по ядерному вопросу с Китаем. Госдеп США накануне объявил о принятых контрмерах в рамках ДСНВ, назвав их ответом на приостановку участия России в договоре. В частности, Вашингтон с 1 июня прекращает передавать РФ информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отзывает выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и не намерен выдавать новые. В-третьих, Штаты перестают предоставлять РФ телеметрическую информацию, затрагивающую пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок. Старший научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Константин Богданов пояснил РИА Новости, что меры США не означают возвращения к гонке вооружений: часть договора, связанная с потолками по вооружениям, действует, "но полностью отваливается кусок (договора), связанный с взаимными проверками". По его словам, стороны сейчас могут контролировать состояние стратегических ядерных сил друг друга только с помощью национальных технических средств – "так, как это было до середины 1980-х годов, когда еще не существовало этой инспекционной базы". Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

https://ria.ru/20230602/ssha-1875693730.html

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россия, сша, франция, джейк салливан, джо байден, владимир путин, нато, договор снв-3