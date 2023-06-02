https://ria.ru/20230602/dsnv-1875680586.html

Меры США в контексте ДСНВ не повлияют на позицию России, заявило посольство

Меры США в контексте ДСНВ не повлияют на позицию России, заявило посольство - РИА Новости, 02.06.2023

Меры США в контексте ДСНВ не повлияют на позицию России, заявило посольство

Москва приняла к сведению американские контрмеры в контексте Договора о сокращении стратегических и наступательных вооружений (ДСНВ), но они не повлияют на... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T04:04

2023-06-02T04:04

2023-06-02T09:59

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ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости. Москва приняла к сведению американские контрмеры в контексте Договора о сокращении стратегических и наступательных вооружений (ДСНВ), но они не повлияют на позицию страны, заявило посольство России в Вашингтоне."Путь к возобновлению действия договора только один, и он хорошо известен коллегам. Вашингтону необходимо отказаться от враждебного курса и намерения нанести России "стратегическое поражение", — указали в дипмиссии.В посольстве также отметили, что обвинения в адрес России со стороны Госдепартамента о нарушении договора "не имеют ничего общего с реальными причинами кризиса вокруг ДСНВ".Накануне Госдеп сообщил, что США с 1 июня прекращают передавать Москве информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, попадающих под действие ДСНВ. Кроме того, они отзывают выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках договора и не будут выдавать новые, а также перестают предоставлять Москве телеметрическую информацию, касающуюся пусков американских межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок.На минувшей неделе заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что США манипулируют данными о стратегических наступательных вооружениях. Москва, по его словам, проявляет в ядерной сфере всю возможную прозрачность в пределах, определяемых соображениями политической и военной целесообразности.Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил о приостановке Россией участия в СНВ-3, при этом подчеркнув, что страна не выходит из соглашения. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие государства, как Франция и Великобритания, и как учитывать совокупный ударный потенциал НАТО.

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россия, сша, договор снв-3, государственный департамент сша, в мире