https://ria.ru/20230602/donetsk-1875827200.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 02.06.2023

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска в 16.30 выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T16:36

2023-06-02T16:36

2023-06-02T16:46

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска в 16.30 выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.Кроме того, украинские войска подвергли обстрелам Кировский район Донецка и Горловку, выпустив по ним в общей сложности шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и 20 снарядов калибром 152 миллиметра.Петровский район находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230602/dialog-1875786306.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия