https://ria.ru/20230602/donetsk-1875827200.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 02.06.2023
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в 16.30 выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T16:36
2023-06-02T16:36
2023-06-02T16:46
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска в 16.30 выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.Кроме того, украинские войска подвергли обстрелам Кировский район Донецка и Горловку, выпустив по ним в общей сложности шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и 20 снарядов калибром 152 миллиметра.Петровский район находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230602/dialog-1875786306.html
петровский район
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска выпустили 20 ракет по Петровскому району Донецка