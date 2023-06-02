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При обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 02.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:47 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/donetsk-1875791299.html
При обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель
При обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 02.06.2023
При обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель
Мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T14:47
2023-06-02T14:47
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Куйбышевского района по улице Градостроителей погиб мужчина 1951 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее в пятницу сообщило о десяти обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20230602/donetsk-1875736804.html
https://ria.ru/20230602/obstrel-1875746307.html
куйбышевский район
донецк
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куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
При обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель

Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле Куйбышевского района погиб мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВоронка от взрыва в Донецке
Воронка от взрыва в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Воронка от взрыва в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Куйбышевского района по улице Градостроителей погиб мужчина 1951 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
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Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее в пятницу сообщило о десяти обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеКуйбышевский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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