https://ria.ru/20230602/donetsk-1875791299.html
При обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель
При обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 02.06.2023
При обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель
Мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T14:47
2023-06-02T14:47
2023-06-02T14:47
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Куйбышевского района по улице Градостроителей погиб мужчина 1951 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее в пятницу сообщило о десяти обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20230602/donetsk-1875736804.html
https://ria.ru/20230602/obstrel-1875746307.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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При обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель
Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле Куйбышевского района погиб мирный житель