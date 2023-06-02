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ВС России уничтожили более 50 украинских военных на Донецком направлении
ВС России уничтожили более 50 украинских военных на Донецком направлении - РИА Новости, 02.06.2023
ВС России уничтожили более 50 украинских военных на Донецком направлении
Потери украинской армии на донецком направлении за сутки составили свыше 50 военнослужащих и 14 единиц техники, включая две американские гаубицы M777 и одну... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T14:06
2023-06-02T14:06
2023-06-02T14:12
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Потери украинской армии на донецком направлении за сутки составили свыше 50 военнослужащих и 14 единиц техники, включая две американские гаубицы M777 и одну самоходную установку Paladin, сообщили в пятницу в Минобороны России.По данным ведомства, бои на донецком направлении продолжаются в районе Авдеевки, подразделения отряда спецназначения "Ахмат" продолжают наступление на марьинском тактическом направлении."В ходе боев уничтожено более 50 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два пикапа, три гаубицы Д-20, две боевые машины РСЗО "Град", две артиллерийские системы М777, а также самоходная артиллерийская установка Paladin производства США", - сообщили в российском оборонном ведомстве.
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россия, авдеевка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Авдеевка
ВС России уничтожили более 50 украинских военных на Донецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили более 50 украинских военных на Донецком направлении
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Потери украинской армии на донецком направлении за сутки составили свыше 50 военнослужащих и 14 единиц техники, включая две американские гаубицы M777 и одну самоходную установку Paladin, сообщили в пятницу в Минобороны России.
По данным ведомства, бои на донецком направлении продолжаются в районе Авдеевки
, подразделения отряда спецназначения "Ахмат" продолжают наступление на марьинском тактическом направлении.
"В ходе боев уничтожено более 50 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два пикапа, три гаубицы Д-20, две боевые машины РСЗО "Град", две артиллерийские системы М777, а также самоходная артиллерийская установка Paladin производства США", - сообщили в российском оборонном ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине