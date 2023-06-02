https://ria.ru/20230602/donetsk-1875724469.html

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 02.06.2023

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска за полчаса выпустили 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T11:41

2023-06-02T11:41

2023-06-02T11:44

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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 10.30 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 10.55 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 11.00 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Петровский район находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 такого калибра, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20230602/obstrely-1875672399.html

https://ria.ru/20230602/aleksandrovka-1875698456.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, донецкая народная республика, куйбышевский район, сцкк, нато