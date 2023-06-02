https://ria.ru/20230602/dom-litsey-1875700888.html

Красноярский дом-лицей имени Хазрета Совмена отпраздновал 20-летний юбилей

Красноярский дом-лицей имени Хазрета Совмена отпраздновал 20-летний юбилей - РИА Новости, 02.06.2023

Красноярский дом-лицей имени Хазрета Совмена отпраздновал 20-летний юбилей

Красноярский образцовый дом-лицей имени известного мецената, почетного гражданина Красноярска и края Хазрета Совмена отпраздновал в День защиты детей 20-летний... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T10:11

2023-06-02T10:11

2023-06-02T10:50

красноярск

красноярский край

михаил котюков

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КРАСНОЯРСК, 2 июн - РИА Новости. Красноярский образцовый дом-лицей имени известного мецената, почетного гражданина Красноярска и края Хазрета Совмена отпраздновал в День защиты детей 20-летний юбилей, праздник завершился подарком от мецената для всех детей города - праздничным салютом, сообщает пресс-служба мэрии. "В 2003 году в Красноярске на набережной реки Кача появился прекрасный дворец - дом-лицей для детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-сирот имени Хазрета Меджидовича Совмена. За 20-летнюю историю лицея свыше 150 воспитанников были окружены любовью и заботой, получили достойное образование, создали семьи и связали свою судьбу с Красноярском и Красноярским краем", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, поздравить маленьких хозяев дома приехали почетные гости - коллеги и друзья Совмена, в том числе делегация артистов и почетных деятелей из Адыгеи, председатель Красноярского городского Совета депутатов Наталия Фирюлина, врио главы Красноярского края Михаил Котюков. Он отметил, что каждый выпускник и воспитанник дома-лицея уникален. "Это наше с вами будущее. Я хочу поблагодарить за работу всех воспитателей и учителей и, конечно, Хазрета Меджидовича Совмена. Ваш труд - это огромный и серьезный вклад в настоящее и будущее Красноярского края и России в целом. Пусть счастье и радость всегда живут в этом доме", - сказал Котюков. Сами воспитанники рассказали, что очень любят свой дом и всех, кто с ними живет и работает. Дети подготовили сюрприз для Совмена - танцевальный номер с цветами. Еще один сюрприз подготовили воспитанники и друзья мецената. Они собрали и представили на первом этаже дома-лицея его личные вещи, исторические документы, награды, книги. Мэр Красноярска Владислав Логинов отметил, что в доме-лицее "реализована большая детская мечта о счастье. Два десятилетия здесь растут и учатся те, кем Красноярск может гордиться" В ответном слове Совмен поделился, что всегда рад приезду в Красноярск, потому что здесь живет очень много хороших людей. "В 2001 году я предложил построить в Красноярске лучший в России дом-лицей, красивое здание, которое будет радовать всех красноярцев. Это получилось благодаря друзьям и единомышленникам. Помню, что думал тогда так: построю детский дом и передам его городу. А тогда, 1 июня 2003 года, на открытии увидел маленьких, растерянных ребятишек. Они стояли с флажками, нарядные… Нет, думаю, все мои будут. Ведь что мы вложим в детей - такую жизнь и получим", - сказал меценат. Юбилейные мероприятия продолжились концертом для воспитанников и выпускников. Вечером над Красноярском был запущен фейерверк - подарок всем юным жителям ко Дню защиты детей от земляка и мецената Хазрета Совмена.

https://ria.ru/20230505/kotyukov-1869875403.html

https://ria.ru/20230506/subbotnik-1870193504.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

красноярск, красноярский край, михаил котюков