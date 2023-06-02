https://ria.ru/20230602/dollary-1875846197.html

Житель Кубани получил протокол за обклеенный долларами Mercedes

Житель Кубани получил протокол за обклеенный долларами Mercedes - РИА Новости, 02.06.2023

Житель Кубани получил протокол за обклеенный долларами Mercedes

Сотрудники ДПС составили административный протокол на водителя из Сочи, обклеившего свой Mercedes фальшивыми долларами, сообщили в городском управлении МВД. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T17:34

2023-06-02T17:34

2023-06-02T18:53

происшествия

авто

сочи

краснодар

россия

mercedes

доллары

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875845130_0:199:1280:919_1920x0_80_0_0_a7334eb010659ffff2f3a92d8e57c56b.jpg

КРАСНОДАР, 2 июн — РИА Новости. Сотрудники ДПС составили административный протокол на водителя из Сочи, обклеившего свой Mercedes фальшивыми долларами, сообщили в городском управлении МВД. В ведомстве уточнили, что полицейские остановили этот автомобиль сегодня в Краснодаре. Помимо того, что транспортное средство полностью обклеили "листовками с изображением долларовых купюр", у него также была разбита правая задняя фара."На 31-летнего жителя города Сочи правоохранители составили административный протокол по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ "Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена", — говорится в сообщении. По словам правонарушителя, таким способом он "хотел привлечь к себе внимание", добавили в ведомстве. Как уточнили РИА Новости в УМВД, протокол выписали как за обклеенный кузов, который не соответствует цвету, указанному в ПТС, так и за разбитую фару.

https://ria.ru/20230524/flag-1873898459.html

https://ria.ru/20230531/omsk-1875388651.html

сочи

краснодар

россия

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, авто, сочи, краснодар, россия, mercedes, доллары, министерство внутренних дел рф (мвд россии), краснодарский край