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Житель Кубани получил протокол за обклеенный долларами Mercedes - РИА Новости, 02.06.2023
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17:34 02.06.2023 (обновлено: 18:53 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/dollary-1875846197.html
Житель Кубани получил протокол за обклеенный долларами Mercedes
Житель Кубани получил протокол за обклеенный долларами Mercedes - РИА Новости, 02.06.2023
Житель Кубани получил протокол за обклеенный долларами Mercedes
Сотрудники ДПС составили административный протокол на водителя из Сочи, обклеившего свой Mercedes фальшивыми долларами, сообщили в городском управлении МВД. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T17:34
2023-06-02T18:53
происшествия
авто
сочи
краснодар
россия
mercedes
доллары
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КРАСНОДАР, 2 июн — РИА Новости. Сотрудники ДПС составили административный протокол на водителя из Сочи, обклеившего свой Mercedes фальшивыми долларами, сообщили в городском управлении МВД. В ведомстве уточнили, что полицейские остановили этот автомобиль сегодня в Краснодаре. Помимо того, что транспортное средство полностью обклеили "листовками с изображением долларовых купюр", у него также была разбита правая задняя фара."На 31-летнего жителя города Сочи правоохранители составили административный протокол по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ "Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена", — говорится в сообщении. По словам правонарушителя, таким способом он "хотел привлечь к себе внимание", добавили в ведомстве. Как уточнили РИА Новости в УМВД, протокол выписали как за обклеенный кузов, который не соответствует цвету, указанному в ПТС, так и за разбитую фару.
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происшествия, авто, сочи, краснодар, россия, mercedes, доллары, министерство внутренних дел рф (мвд россии), краснодарский край
Происшествия, Авто, Сочи, Краснодар, Россия, Mercedes, доллары, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Краснодарский край
Житель Кубани получил протокол за обклеенный долларами Mercedes

Житель Сочи получил административный протокол за обклеенный фальшивыми долларами Mercedes

© Фото : Полиция Краснодара/Telegram"Мерседес" в Сочи, обклеенный листовками с изображением купюр зарубежной валюты
Мерседес в Сочи, обклеенный листовками с изображением купюр зарубежной валюты - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© Фото : Полиция Краснодара/Telegram
"Мерседес" в Сочи, обклеенный листовками с изображением купюр зарубежной валюты
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 2 июн — РИА Новости. Сотрудники ДПС составили административный протокол на водителя из Сочи, обклеившего свой Mercedes фальшивыми долларами, сообщили в городском управлении МВД.
В ведомстве уточнили, что полицейские остановили этот автомобиль сегодня в Краснодаре. Помимо того, что транспортное средство полностью обклеили "листовками с изображением долларовых купюр", у него также была разбита правая задняя фара.
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"На 31-летнего жителя города Сочи правоохранители составили административный протокол по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ "Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена", — говорится в сообщении.
По словам правонарушителя, таким способом он "хотел привлечь к себе внимание", добавили в ведомстве.
Как уточнили РИА Новости в УМВД, протокол выписали как за обклеенный кузов, который не соответствует цвету, указанному в ПТС, так и за разбитую фару.
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ПроисшествияАвтоСочиКраснодарРоссияMercedesдолларыМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Краснодарский край
 
 
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