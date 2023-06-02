https://ria.ru/20230602/dolgoprudnyy-1875725031.html
Лабораторный комплекс МФТИ построят в Долгопрудном
Лабораторный комплекс МФТИ построят в Долгопрудном - РИА Новости, 02.06.2023
Лабораторный комплекс МФТИ построят в Долгопрудном
Московского физико-технического института (МФТИ) построят в городском округе Долгопрудный, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T11:42
2023-06-02T11:42
2023-06-02T11:42
новости подмосковья
долгопрудный
московская область (подмосковье)
московский физико-технический институт
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Учебно-лабораторный комплекс для Московского физико-технического института (МФТИ) построят в городском округе Долгопрудный, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.Застройщиком выступит ФГАОУ ВО МФТИ, который инвестирует в проект 2 миллиарда рублей. Общая площадь нового корпуса составит 18 тысяч квадратных метров."В проекте будут компьютерные классы, учебные и препараторские кабинеты, 14 аудиторий на 380 мест, спортивный зал и столовая. На цокольном этаже здания обустроят автостоянку на 75 мест, технические помещения и помещения для хранения самокатов и велосипедов", - говорится в сообщении.
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долгопрудный
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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долгопрудный, московская область (подмосковье), московский физико-технический институт
Новости Подмосковья, Долгопрудный, Московская область (Подмосковье), Московский физико-технический институт