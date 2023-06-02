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Власти Белгородской области опровергли информацию о попытке прорыва ДРГ - РИА Новости, 02.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:43 02.06.2023 (обновлено: 12:47 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/diversanty-1875746549.html
Власти Белгородской области опровергли информацию о попытке прорыва ДРГ
Власти Белгородской области опровергли информацию о попытке прорыва ДРГ - РИА Новости, 02.06.2023
Власти Белгородской области опровергли информацию о попытке прорыва ДРГ
Оперштаб Белгородской области назвал фейком информацию о новой попытке прорыва украинских диверсантов в регион. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T12:43
2023-06-02T12:47
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы рф
шебекино
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БЕЛГОРОД, 2 июн – РИА Новости. Оперштаб Белгородской области назвал фейком информацию о новой попытке прорыва украинских диверсантов в регион.Ряд телеграм-каналов в пятницу сообщили, что в настоящее время боевики "атакуют рубежи Белгородской области"."Это фейк", - сказали журналистам в оперативном штабе Белгородской области.Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские Вооруженные силы, пограничники и другие подразделения ФСБ отразили три атаки украинских террористов в количестве до двух мотопехотных рот с танками в направлении Шебекино в Белгородской области, попытка теракта была сорвана, нарушения украинскими формированиями границы РФ не допущено, а противник, понеся потери, был отброшен.
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
белгородская область
шебекино
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белгородская область, вооруженные силы рф, шебекино
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы РФ, Шебекино
Власти Белгородской области опровергли информацию о попытке прорыва ДРГ

Оперштаб Белгородской области опроверг информацию о попытке прорыва украинских диверсантов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБронеавтомобиль "Тигр" ВС РФ на российско-украинской границе
Бронеавтомобиль Тигр ВС РФ на российско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости
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Бронеавтомобиль "Тигр" ВС РФ на российско-украинской границе. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 2 июн – РИА Новости. Оперштаб Белгородской области назвал фейком информацию о новой попытке прорыва украинских диверсантов в регион.
Ряд телеграм-каналов в пятницу сообщили, что в настоящее время боевики "атакуют рубежи Белгородской области".
"Это фейк", - сказали журналистам в оперативном штабе Белгородской области.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские Вооруженные силы, пограничники и другие подразделения ФСБ отразили три атаки украинских террористов в количестве до двух мотопехотных рот с танками в направлении Шебекино в Белгородской области, попытка теракта была сорвана, нарушения украинскими формированиями границы РФ не допущено, а противник, понеся потери, был отброшен.
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы РФШебекино
 
 
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