https://ria.ru/20230602/diversanty-1875746549.html
Власти Белгородской области опровергли информацию о попытке прорыва ДРГ
Власти Белгородской области опровергли информацию о попытке прорыва ДРГ - РИА Новости, 02.06.2023
Власти Белгородской области опровергли информацию о попытке прорыва ДРГ
Оперштаб Белгородской области назвал фейком информацию о новой попытке прорыва украинских диверсантов в регион. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T12:43
2023-06-02T12:43
2023-06-02T12:47
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы рф
шебекино
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БЕЛГОРОД, 2 июн – РИА Новости. Оперштаб Белгородской области назвал фейком информацию о новой попытке прорыва украинских диверсантов в регион.Ряд телеграм-каналов в пятницу сообщили, что в настоящее время боевики "атакуют рубежи Белгородской области"."Это фейк", - сказали журналистам в оперативном штабе Белгородской области.Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские Вооруженные силы, пограничники и другие подразделения ФСБ отразили три атаки украинских террористов в количестве до двух мотопехотных рот с танками в направлении Шебекино в Белгородской области, попытка теракта была сорвана, нарушения украинскими формированиями границы РФ не допущено, а противник, понеся потери, был отброшен.
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
белгородская область
шебекино
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вооруженные силы рф, шебекино
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы РФ, Шебекино
Власти Белгородской области опровергли информацию о попытке прорыва ДРГ
Оперштаб Белгородской области опроверг информацию о попытке прорыва украинских диверсантов