https://ria.ru/20230602/dispanserizatsiya-1875746641.html

Жители Подмосковья смогут бесплатно проверить свое здоровье в парке

Жители Подмосковья смогут бесплатно проверить свое здоровье в парке - РИА Новости, 02.06.2023

Жители Подмосковья смогут бесплатно проверить свое здоровье в парке

Мероприятие по проведению профилактической диспансеризации пройдет для жителей Московской области 3 и 4 июня в парках 17 городских округов, сообщило... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T13:19

2023-06-02T13:19

2023-06-02T13:19

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Мероприятие по проведению профилактической диспансеризации пройдет для жителей Московской области 3 и 4 июня в парках 17 городских округов, сообщило министерство здравоохранения региона. "Жители Московской области в ближайшие выходные, 3-4 июня, смогут проверить своё здоровье в парке. В Подмосковье возобновилась акция по проведению профилактических осмотров на свежем воздухе. Мероприятие пройдет в 17 городских округах - в Люберцах, Дмитрове, Раменском, Орехово-Зуеве, Щёлкове и других", - отмечается в пресс-релизе регионального Минздрава. В этом году жители Подмосковья смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови. При необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на региональном портале "Госуслуг". Ранее акция проходила в 2022 году, за лето профилактическую диспансеризацию прошли более 8 тысяч человек, рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

https://ria.ru/20230426/podmoskove-1867800384.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), светлана стригункова