https://ria.ru/20230602/dispanserizatsiya-1875746641.html
Жители Подмосковья смогут бесплатно проверить свое здоровье в парке
Жители Подмосковья смогут бесплатно проверить свое здоровье в парке - РИА Новости, 02.06.2023
Жители Подмосковья смогут бесплатно проверить свое здоровье в парке
Мероприятие по проведению профилактической диспансеризации пройдет для жителей Московской области 3 и 4 июня в парках 17 городских округов, сообщило... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T13:19
2023-06-02T13:19
2023-06-02T13:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Мероприятие по проведению профилактической диспансеризации пройдет для жителей Московской области 3 и 4 июня в парках 17 городских округов, сообщило министерство здравоохранения региона. "Жители Московской области в ближайшие выходные, 3-4 июня, смогут проверить своё здоровье в парке. В Подмосковье возобновилась акция по проведению профилактических осмотров на свежем воздухе. Мероприятие пройдет в 17 городских округах - в Люберцах, Дмитрове, Раменском, Орехово-Зуеве, Щёлкове и других", - отмечается в пресс-релизе регионального Минздрава. В этом году жители Подмосковья смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови. При необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на региональном портале "Госуслуг". Ранее акция проходила в 2022 году, за лето профилактическую диспансеризацию прошли более 8 тысяч человек, рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
https://ria.ru/20230426/podmoskove-1867800384.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Мероприятие по проведению профилактической диспансеризации пройдет для жителей Московской области 3 и 4 июня в парках 17 городских округов, сообщило министерство здравоохранения региона.
"Жители Московской области в ближайшие выходные, 3-4 июня, смогут проверить своё здоровье в парке. В Подмосковье возобновилась акция по проведению профилактических осмотров на свежем воздухе. Мероприятие пройдет в 17 городских округах - в Люберцах
, Дмитрове
, Раменском
, Орехово-Зуеве
, Щёлкове
и других", - отмечается в пресс-релизе регионального Минздрава.
В этом году жители Подмосковья смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови. При необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на региональном портале "Госуслуг".
Ранее акция проходила в 2022 году, за лето профилактическую диспансеризацию прошли более 8 тысяч человек, рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
Более 450 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года