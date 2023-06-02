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Жители Подмосковья смогут бесплатно проверить свое здоровье в парке - РИА Новости, 02.06.2023
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Новости Подмосковья
 
13:19 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/dispanserizatsiya-1875746641.html
Жители Подмосковья смогут бесплатно проверить свое здоровье в парке
Жители Подмосковья смогут бесплатно проверить свое здоровье в парке - РИА Новости, 02.06.2023
Жители Подмосковья смогут бесплатно проверить свое здоровье в парке
Мероприятие по проведению профилактической диспансеризации пройдет для жителей Московской области 3 и 4 июня в парках 17 городских округов, сообщило... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T13:19
2023-06-02T13:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Мероприятие по проведению профилактической диспансеризации пройдет для жителей Московской области 3 и 4 июня в парках 17 городских округов, сообщило министерство здравоохранения региона. "Жители Московской области в ближайшие выходные, 3-4 июня, смогут проверить своё здоровье в парке. В Подмосковье возобновилась акция по проведению профилактических осмотров на свежем воздухе. Мероприятие пройдет в 17 городских округах - в Люберцах, Дмитрове, Раменском, Орехово-Зуеве, Щёлкове и других", - отмечается в пресс-релизе регионального Минздрава. В этом году жители Подмосковья смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови. При необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на региональном портале "Госуслуг". Ранее акция проходила в 2022 году, за лето профилактическую диспансеризацию прошли более 8 тысяч человек, рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
https://ria.ru/20230426/podmoskove-1867800384.html
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Алёна Пава
Алёна Пава
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московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова

Жители Подмосковья смогут бесплатно проверить свое здоровье в парке

© iStock.com / RossHelenВрач измеряет давление
Врач измеряет давление - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© iStock.com / RossHelen
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Мероприятие по проведению профилактической диспансеризации пройдет для жителей Московской области 3 и 4 июня в парках 17 городских округов, сообщило министерство здравоохранения региона.
"Жители Московской области в ближайшие выходные, 3-4 июня, смогут проверить своё здоровье в парке. В Подмосковье возобновилась акция по проведению профилактических осмотров на свежем воздухе. Мероприятие пройдет в 17 городских округах - в Люберцах, Дмитрове, Раменском, Орехово-Зуеве, Щёлкове и других", - отмечается в пресс-релизе регионального Минздрава.
В этом году жители Подмосковья смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови. При необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на региональном портале "Госуслуг".
Ранее акция проходила в 2022 году, за лето профилактическую диспансеризацию прошли более 8 тысяч человек, рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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