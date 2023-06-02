https://ria.ru/20230602/detsad-1875698842.html

В Челябинске проверят публикации о сбежавшей из детсада девочке

В Челябинске проверят публикации о сбежавшей из детсада девочке - РИА Новости, 02.06.2023

В Челябинске проверят публикации о сбежавшей из детсада девочке

Прокуратура начала проверку истории об уходе из детского сада в Челябинске 4-летней девочки, которая самостоятельно пришла домой, сообщил пресс-центр... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T09:59

2023-06-02T09:59

2023-06-02T09:59

происшествия

челябинск

калининский район

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ЧЕЛЯБИНСК, 2 июн – РИА Новости. Прокуратура начала проверку истории об уходе из детского сада в Челябинске 4-летней девочки, которая самостоятельно пришла домой, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. Как передает местный телеканал 31TV.ru, днем 31 мая из детского сада №88 ушел ребенок. "Прокуратура Калининского района Челябинска организовала проверку по публикации СМИ об уходе 4-летней девочки из дошкольного учреждения - "Детский сад №88 города Челябинска", которая самостоятельно пришла домой. Кроме того, в прокуратуру поступило обращение матери ребенка", - говорится в сообщении. Прокуратура с выходом на место проверит исполнение требований законодательства об образовании и соблюдение безопасного пребывания детей в дошкольном учреждении, уточняется в сообщении. По итогам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования, поясняет пресс-центр.

https://ria.ru/20220727/unitaz-1805366741.html

https://ria.ru/20200205/1564298772.html

челябинск

калининский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, челябинск, калининский район