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В Челябинске проверят публикации о сбежавшей из детсада девочке - РИА Новости, 02.06.2023
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09:59 02.06.2023
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В Челябинске проверят публикации о сбежавшей из детсада девочке
В Челябинске проверят публикации о сбежавшей из детсада девочке - РИА Новости, 02.06.2023
В Челябинске проверят публикации о сбежавшей из детсада девочке
Прокуратура начала проверку истории об уходе из детского сада в Челябинске 4-летней девочки, которая самостоятельно пришла домой, сообщил пресс-центр... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T09:59
2023-06-02T09:59
происшествия
челябинск
калининский район
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ЧЕЛЯБИНСК, 2 июн – РИА Новости. Прокуратура начала проверку истории об уходе из детского сада в Челябинске 4-летней девочки, которая самостоятельно пришла домой, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. Как передает местный телеканал 31TV.ru, днем 31 мая из детского сада №88 ушел ребенок. "Прокуратура Калининского района Челябинска организовала проверку по публикации СМИ об уходе 4-летней девочки из дошкольного учреждения - "Детский сад №88 города Челябинска", которая самостоятельно пришла домой. Кроме того, в прокуратуру поступило обращение матери ребенка", - говорится в сообщении. Прокуратура с выходом на место проверит исполнение требований законодательства об образовании и соблюдение безопасного пребывания детей в дошкольном учреждении, уточняется в сообщении. По итогам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования, поясняет пресс-центр.
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происшествия, челябинск, калининский район
Происшествия, Челябинск, Калининский район
В Челябинске проверят публикации о сбежавшей из детсада девочке

В Челябинске прокуратура занялась проверкой сообщений об уходе девочки из детсада домой

© "Донстрой"Детский сад
Детский сад
© "Донстрой"
Детский сад. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 2 июн – РИА Новости. Прокуратура начала проверку истории об уходе из детского сада в Челябинске 4-летней девочки, которая самостоятельно пришла домой, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
Как передает местный телеканал 31TV.ru, днем 31 мая из детского сада №88 ушел ребенок.
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"Прокуратура Калининского района Челябинска организовала проверку по публикации СМИ об уходе 4-летней девочки из дошкольного учреждения - "Детский сад №88 города Челябинска", которая самостоятельно пришла домой. Кроме того, в прокуратуру поступило обращение матери ребенка", - говорится в сообщении.
Прокуратура с выходом на место проверит исполнение требований законодательства об образовании и соблюдение безопасного пребывания детей в дошкольном учреждении, уточняется в сообщении.
По итогам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования, поясняет пресс-центр.
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ПроисшествияЧелябинскКалининский район
 
 
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