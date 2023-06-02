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В Челябинске проверят публикации о сбежавшей из детсада девочке
В Челябинске проверят публикации о сбежавшей из детсада девочке - РИА Новости, 02.06.2023
В Челябинске проверят публикации о сбежавшей из детсада девочке
Прокуратура начала проверку истории об уходе из детского сада в Челябинске 4-летней девочки, которая самостоятельно пришла домой, сообщил пресс-центр... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T09:59
2023-06-02T09:59
2023-06-02T09:59
происшествия
челябинск
калининский район
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ЧЕЛЯБИНСК, 2 июн – РИА Новости. Прокуратура начала проверку истории об уходе из детского сада в Челябинске 4-летней девочки, которая самостоятельно пришла домой, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. Как передает местный телеканал 31TV.ru, днем 31 мая из детского сада №88 ушел ребенок. "Прокуратура Калининского района Челябинска организовала проверку по публикации СМИ об уходе 4-летней девочки из дошкольного учреждения - "Детский сад №88 города Челябинска", которая самостоятельно пришла домой. Кроме того, в прокуратуру поступило обращение матери ребенка", - говорится в сообщении. Прокуратура с выходом на место проверит исполнение требований законодательства об образовании и соблюдение безопасного пребывания детей в дошкольном учреждении, уточняется в сообщении. По итогам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования, поясняет пресс-центр.
https://ria.ru/20220727/unitaz-1805366741.html
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челябинск
калининский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск, калининский район
Происшествия, Челябинск, Калининский район
В Челябинске проверят публикации о сбежавшей из детсада девочке
В Челябинске прокуратура занялась проверкой сообщений об уходе девочки из детсада домой