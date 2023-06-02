https://ria.ru/20230602/deti-1875844996.html

Минсоцразвития МО представило инновационный проект помощи детям-инвалидам

Минсоцразвития МО представило инновационный проект помощи детям-инвалидам - РИА Новости, 02.06.2023

Минсоцразвития МО представило инновационный проект помощи детям-инвалидам

В Московской области проживают более 29 тысяч детей с инвалидностью. Им оказывают поддержку социальные службы. В минсоцразвития Московской области рассказали об РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T17:31

2023-06-02T17:31

2023-06-02T17:31

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Московской области проживают более 29 тысяч детей с инвалидностью. Им оказывают поддержку социальные службы. В минсоцразвития Московской области рассказали об одном из проектов помощи детям – Микрореабилитационном центре на дому. Об этом сообщил телеканал "360".Инновационный проект разработан для семей с детьми-инвалидами со сложными диагнозами и ограниченной мобильностью. Он был запущен в Егорьевске.Реабилитационная и коррекционная среда создается по проекту дома, в привычной обстановке для ребенка. Она может дополнятся и изменяться при необходимости. После прохождения обучения родители становятся полноправными реабилитологами для своих детей и помогают им добиться высоких результатов.Егорьевский комплексный центр утвердили в качестве федеральной стажировочной площадки технологии в 2020 году. Обучение там прошли порядка 600 специалистов из 46 регионов России. Новая стажировка стартует в июле этого года.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)