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Минсоцразвития МО представило инновационный проект помощи детям-инвалидам
Минсоцразвития МО представило инновационный проект помощи детям-инвалидам - РИА Новости, 02.06.2023
Минсоцразвития МО представило инновационный проект помощи детям-инвалидам
В Московской области проживают более 29 тысяч детей с инвалидностью. Им оказывают поддержку социальные службы. В минсоцразвития Московской области рассказали об РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T17:31
2023-06-02T17:31
2023-06-02T17:31
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Московской области проживают более 29 тысяч детей с инвалидностью. Им оказывают поддержку социальные службы. В минсоцразвития Московской области рассказали об одном из проектов помощи детям – Микрореабилитационном центре на дому. Об этом сообщил телеканал "360".Инновационный проект разработан для семей с детьми-инвалидами со сложными диагнозами и ограниченной мобильностью. Он был запущен в Егорьевске.Реабилитационная и коррекционная среда создается по проекту дома, в привычной обстановке для ребенка. Она может дополнятся и изменяться при необходимости. После прохождения обучения родители становятся полноправными реабилитологами для своих детей и помогают им добиться высоких результатов.Егорьевский комплексный центр утвердили в качестве федеральной стажировочной площадки технологии в 2020 году. Обучение там прошли порядка 600 специалистов из 46 регионов России. Новая стажировка стартует в июле этого года.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости.
В Московской области проживают более 29 тысяч детей с инвалидностью. Им оказывают поддержку социальные службы. В минсоцразвития Московской области рассказали об одном из проектов помощи детям – Микрореабилитационном центре на дому. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Инновационный проект разработан для семей с детьми-инвалидами со сложными диагнозами и ограниченной мобильностью. Он был запущен в Егорьевске.
Реабилитационная и коррекционная среда создается по проекту дома, в привычной обстановке для ребенка. Она может дополнятся и изменяться при необходимости. После прохождения обучения родители становятся полноправными реабилитологами для своих детей и помогают им добиться высоких результатов.
Егорьевский комплексный центр утвердили в качестве федеральной стажировочной площадки технологии в 2020 году. Обучение там прошли порядка 600 специалистов из 46 регионов России. Новая стажировка стартует в июле этого года.