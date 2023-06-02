https://ria.ru/20230602/csuzy-1875726582.html

Cсузы Вологодчины готовы принять всех выпускников 9 классов

Cсузы Вологодчины готовы принять всех выпускников 9 классов - РИА Новости, 02.06.2023

Cсузы Вологодчины готовы принять всех выпускников 9 классов

Количество бюджетных мест в техникумах и колледжах Вологодской области сравнялось с количеством выпускников девятых классов, сообщил губернатор области Олег... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T11:49

2023-06-02T11:49

2023-06-02T11:49

вологодская область

вологодская область

олег кувшинников

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ВОЛОГДА, 2 июн – РИА Новости. Количество бюджетных мест в техникумах и колледжах Вологодской области сравнялось с количеством выпускников девятых классов, сообщил губернатор области Олег Кувшинников на совещании с ректорами.За последние семь лет контрольные показатели приема в средние специальные учебные заведения области выросли на 29%. На 2023 год установлено 7893 бюджетных и 2213 внебюджетных мест на 7,9 тысячи выпускников 9 классов, желающих продолжить образование в техникумах и колледжах."Показатель приема очень хороший. Мы вышли на уровень, когда количество выпускников школ, которые планируют поступать в наши ссузы, сравнялось с нашими возможностями. Все, кто после девятого класса хочет поступить в средние специальные учебные заведения, имеют такую возможность в регионе", – сказал Кувшинников.По его словам, необходимость закрепления молодежи будет актуальна в течение ближайших 10 лет. В Вологодской области экстремально низкий уровень безработицы, количество вакансий в четыре раза превышает количество безработных, зарегистрированных на бирже труда, и эта тенденция будет нарастать."Нужно сформировать такую модель взаимодействия, при которой будет обеспечен постоянный приток рабочих и инженерных кадров на наши предприятия", – сказал глава региона.Уже сейчас контрольные цифры приема в колледжах и техникумах региона устанавливаются только при наличии у ссузов работодателей-партнеров, которые гарантируют практику и трудоустройство выпускников. Под потребности предприятий в новом учебном году в ссузах области откроются 10 новых профессий и специальностей, добавили в пресс-службе обладминистрации.Там пояснили, что по степени синхронизации системы среднего профессионального образования с кадровой потребностью Вологодчина занимает 16 место в рейтинге субъектов России. Глава региона поставил задачу войти в первую десятку.

https://ria.ru/20230427/vstrecha-1868077533.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, олег кувшинников