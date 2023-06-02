Рейтинг@Mail.ru
Cсузы Вологодчины готовы принять всех выпускников 9 классов - РИА Новости, 02.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка
Вологодская область
 
11:49 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/csuzy-1875726582.html
Cсузы Вологодчины готовы принять всех выпускников 9 классов
Cсузы Вологодчины готовы принять всех выпускников 9 классов - РИА Новости, 02.06.2023
Cсузы Вологодчины готовы принять всех выпускников 9 классов
Количество бюджетных мест в техникумах и колледжах Вологодской области сравнялось с количеством выпускников девятых классов, сообщил губернатор области Олег... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T11:49
2023-06-02T11:49
вологодская область
вологодская область
олег кувшинников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799062977_0:140:3071:1868_1920x0_80_0_0_9cb6b15f387ed0c6c5d271a513256138.jpg
ВОЛОГДА, 2 июн – РИА Новости. Количество бюджетных мест в техникумах и колледжах Вологодской области сравнялось с количеством выпускников девятых классов, сообщил губернатор области Олег Кувшинников на совещании с ректорами.За последние семь лет контрольные показатели приема в средние специальные учебные заведения области выросли на 29%. На 2023 год установлено 7893 бюджетных и 2213 внебюджетных мест на 7,9 тысячи выпускников 9 классов, желающих продолжить образование в техникумах и колледжах."Показатель приема очень хороший. Мы вышли на уровень, когда количество выпускников школ, которые планируют поступать в наши ссузы, сравнялось с нашими возможностями. Все, кто после девятого класса хочет поступить в средние специальные учебные заведения, имеют такую возможность в регионе", – сказал Кувшинников.По его словам, необходимость закрепления молодежи будет актуальна в течение ближайших 10 лет. В Вологодской области экстремально низкий уровень безработицы, количество вакансий в четыре раза превышает количество безработных, зарегистрированных на бирже труда, и эта тенденция будет нарастать."Нужно сформировать такую модель взаимодействия, при которой будет обеспечен постоянный приток рабочих и инженерных кадров на наши предприятия", – сказал глава региона.Уже сейчас контрольные цифры приема в колледжах и техникумах региона устанавливаются только при наличии у ссузов работодателей-партнеров, которые гарантируют практику и трудоустройство выпускников. Под потребности предприятий в новом учебном году в ссузах области откроются 10 новых профессий и специальностей, добавили в пресс-службе обладминистрации.Там пояснили, что по степени синхронизации системы среднего профессионального образования с кадровой потребностью Вологодчина занимает 16 место в рейтинге субъектов России. Глава региона поставил задачу войти в первую десятку.
https://ria.ru/20230427/vstrecha-1868077533.html
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799062977_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5a5b5897626eb17b66683f0998c35e47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вологодская область, олег кувшинников
Вологодская область, Вологодская область, Олег Кувшинников

Cсузы Вологодчины готовы принять всех выпускников 9 классов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВыпускники на церемонии вручения аттестатов о среднем образование
Выпускники на церемонии вручения аттестатов о среднем образование - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Выпускники на церемонии вручения аттестатов о среднем образование . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 2 июн – РИА Новости. Количество бюджетных мест в техникумах и колледжах Вологодской области сравнялось с количеством выпускников девятых классов, сообщил губернатор области Олег Кувшинников на совещании с ректорами.
За последние семь лет контрольные показатели приема в средние специальные учебные заведения области выросли на 29%. На 2023 год установлено 7893 бюджетных и 2213 внебюджетных мест на 7,9 тысячи выпускников 9 классов, желающих продолжить образование в техникумах и колледжах.
"Показатель приема очень хороший. Мы вышли на уровень, когда количество выпускников школ, которые планируют поступать в наши ссузы, сравнялось с нашими возможностями. Все, кто после девятого класса хочет поступить в средние специальные учебные заведения, имеют такую возможность в регионе", – сказал Кувшинников.
По его словам, необходимость закрепления молодежи будет актуальна в течение ближайших 10 лет. В Вологодской области экстремально низкий уровень безработицы, количество вакансий в четыре раза превышает количество безработных, зарегистрированных на бирже труда, и эта тенденция будет нарастать.
Заседание с участниками Дискуссионного клуба Молодежного парламента при Законодательном собрании Вологодской области на тему Россия – право быть сильной - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Луценко и молодежь Вологодчины провели встречу с главой Россотрудничества
27 апреля, 12:15
"Нужно сформировать такую модель взаимодействия, при которой будет обеспечен постоянный приток рабочих и инженерных кадров на наши предприятия", – сказал глава региона.
Уже сейчас контрольные цифры приема в колледжах и техникумах региона устанавливаются только при наличии у ссузов работодателей-партнеров, которые гарантируют практику и трудоустройство выпускников. Под потребности предприятий в новом учебном году в ссузах области откроются 10 новых профессий и специальностей, добавили в пресс-службе обладминистрации.
Там пояснили, что по степени синхронизации системы среднего профессионального образования с кадровой потребностью Вологодчина занимает 16 место в рейтинге субъектов России. Глава региона поставил задачу войти в первую десятку.
 
Вологодская областьВологодская областьОлег Кувшинников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала