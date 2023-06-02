https://ria.ru/20230602/brezhneva-1875791718.html

Вера Брежнева выступит на фестивале Лаймы Вайкуле

Вера Брежнева выступит на фестивале Лаймы Вайкуле - РИА Новости, 02.06.2023

Вера Брежнева выступит на фестивале Лаймы Вайкуле

Певица Вера Брежнева выступит на фестивале Лаймы Вайкуле "Рандеву" в Юрмале, запланированном на июль, сообщается на сайте события. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T15:40

2023-06-02T15:40

2023-06-02T15:40

шоубиз

вера брежнева

лайма вайкуле

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Певица Вера Брежнева выступит на фестивале Лаймы Вайкуле "Рандеву" в Юрмале, запланированном на июль, сообщается на сайте события. Экс-солистка группы "ВИА Гра" выйдет на сцену в последний день фестиваля 30 июля. Однако на сайте отметили, что в программе могут произойти изменения. В списке выступающих указаны украинские артисты Макс Барских (Николай Бортник), Alekseev (Никита Алексеев), Dorofeeva (Надежда Дорофеева), Верка Сердючка (Андрей Данилко) и группа Kazka, а также иноагенты Андрей Макаревич* и Мария Максакова*. Фестиваль в Юрмале пройдет с 26 по 30 июля.После начала спецоперации Лайма Вайкуле публично осудила ее и поддержала Украину. Тем не менее она не отказалась от репертуара на русском языке. В ответ на антироссийские высказывания певицы в Госдуме предложили запретить ей въезд в страну. *Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20230421/vaykule-1866960189.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

вера брежнева, лайма вайкуле