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Вера Брежнева выступит на фестивале Лаймы Вайкуле - РИА Новости, 02.06.2023
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Шоубиз
 
15:40 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/brezhneva-1875791718.html
Вера Брежнева выступит на фестивале Лаймы Вайкуле
Вера Брежнева выступит на фестивале Лаймы Вайкуле - РИА Новости, 02.06.2023
Вера Брежнева выступит на фестивале Лаймы Вайкуле
Певица Вера Брежнева выступит на фестивале Лаймы Вайкуле "Рандеву" в Юрмале, запланированном на июль, сообщается на сайте события. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T15:40
2023-06-02T15:40
шоубиз
вера брежнева
лайма вайкуле
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Певица Вера Брежнева выступит на фестивале Лаймы Вайкуле "Рандеву" в Юрмале, запланированном на июль, сообщается на сайте события. Экс-солистка группы "ВИА Гра" выйдет на сцену в последний день фестиваля 30 июля. Однако на сайте отметили, что в программе могут произойти изменения. В списке выступающих указаны украинские артисты Макс Барских (Николай Бортник), Alekseev (Никита Алексеев), Dorofeeva (Надежда Дорофеева), Верка Сердючка (Андрей Данилко) и группа Kazka, а также иноагенты Андрей Макаревич* и Мария Максакова*. Фестиваль в Юрмале пройдет с 26 по 30 июля.После начала спецоперации Лайма Вайкуле публично осудила ее и поддержала Украину. Тем не менее она не отказалась от репертуара на русском языке. В ответ на антироссийские высказывания певицы в Госдуме предложили запретить ей въезд в страну. *Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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Шоубиз, Вера Брежнева, Лайма Вайкуле
Вера Брежнева выступит на фестивале Лаймы Вайкуле

Вера Брежнева выступит на фестивале Лаймы Вайкуле "Рандеву", запланированном на июль

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкВера Брежнева и Лайма Вайкуле
Вера Брежнева и Лайма Вайкуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Певица Вера Брежнева выступит на фестивале Лаймы Вайкуле "Рандеву" в Юрмале, запланированном на июль, сообщается на сайте события.
Экс-солистка группы "ВИА Гра" выйдет на сцену в последний день фестиваля 30 июля. Однако на сайте отметили, что в программе могут произойти изменения.
В списке выступающих указаны украинские артисты Макс Барских (Николай Бортник), Alekseev (Никита Алексеев), Dorofeeva (Надежда Дорофеева), Верка Сердючка (Андрей Данилко) и группа Kazka, а также иноагенты Андрей Макаревич* и Мария Максакова*.
Фестиваль в Юрмале пройдет с 26 по 30 июля.
После начала спецоперации Лайма Вайкуле публично осудила ее и поддержала Украину. Тем не менее она не отказалась от репертуара на русском языке. В ответ на антироссийские высказывания певицы в Госдуме предложили запретить ей въезд в страну.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Певица Лайма Вайкуле - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
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ШоубизВера БрежневаЛайма Вайкуле
 
 
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