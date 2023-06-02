https://ria.ru/20230602/brechalov-1875838955.html

Глава Удмуртии Бречалов инициировал летнюю акцию "Елка желаний"

Глава Удмуртии Бречалов инициировал летнюю акцию "Елка желаний" - РИА Новости, 02.06.2023

Глава Удмуртии Бречалов инициировал летнюю акцию "Елка желаний"

Глава Удмуртии Александр Бречалов инициировал летнюю акцию "Елка желаний" для детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, а также тех, чьи отцы участвуют РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T17:13

2023-06-02T17:13

2023-06-02T17:13

удмуртская республика

ижевск

александр бречалов

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УФА, 2 июн – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов инициировал летнюю акцию "Елка желаний" для детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, а также тех, чьи отцы участвуют в спецоперации, сообщили в пресс-службе главы региона. Традиционно акция "Елка желаний" проходит по всей стране в декабре. Она представляет собой марафон добра, в рамках которого члены правительства, депутаты, меценаты, неравнодушные жители исполняют новогодние мечты детей. Однако в этом году впервые по инициативе главы Удмуртии Александра Бречалова "Елку желаний" установили летом. Дерево, украшенное 35 шарами с самыми заветными мечтами детей, появилось на зеленой лужайке Центральной площади Ижевска 1 июня, рассказали в пресс-службе. "Сбывшихся детских желаний много не бывает. Поэтому в День защиты детей мы с командой уполномоченного по правам ребенка Ольги Авдеевой запустили полюбившийся ребятам нашей республики проект "Ёлка желаний", - приводятся слова Бречалова. Он рассказал, что вместе с депутатами госсовета республики и членами правительства Удмуртии будут исполнять желания детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, и ребят, чьи отцы, участвуют в спецоперации. "Взял шар с желанием Олеси из Юкаменского района. Олеся, с братом, сестрой и папой Сергеем - собирайтесь, будет и цирк, и зоопарк",- сказал Бречалов. В пресс-службе сообщили, что в акции участвовала и председатель постоянной комиссии госсовета Удмуртии по труду, социальной политике и делам ветеранов, координатор комитета семей защитников Отечества Елена Дербилова. "Я очень рада поработать в статусе "доброго волшебника" и помочь вместе с коллегами-депутатами детям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. А сегодня у нас на елке есть еще желания детей наших защитников - участников специальной военной операции", - цитирует пресс-служба Дербилову.

https://ria.ru/20230330/aktsiya-1861787809.html

https://ria.ru/20230512/predprinimatelstvo-1871217616.html

ижевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ижевск, александр бречалов