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Глава Удмуртии Бречалов инициировал летнюю акцию "Елка желаний" - РИА Новости, 02.06.2023
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Удмуртская Республика
 
17:13 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/brechalov-1875838955.html
Глава Удмуртии Бречалов инициировал летнюю акцию "Елка желаний"
Глава Удмуртии Бречалов инициировал летнюю акцию "Елка желаний" - РИА Новости, 02.06.2023
Глава Удмуртии Бречалов инициировал летнюю акцию "Елка желаний"
Глава Удмуртии Александр Бречалов инициировал летнюю акцию "Елка желаний" для детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, а также тех, чьи отцы участвуют РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T17:13
2023-06-02T17:13
удмуртская республика
ижевск
александр бречалов
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УФА, 2 июн – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов инициировал летнюю акцию "Елка желаний" для детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, а также тех, чьи отцы участвуют в спецоперации, сообщили в пресс-службе главы региона. Традиционно акция "Елка желаний" проходит по всей стране в декабре. Она представляет собой марафон добра, в рамках которого члены правительства, депутаты, меценаты, неравнодушные жители исполняют новогодние мечты детей. Однако в этом году впервые по инициативе главы Удмуртии Александра Бречалова "Елку желаний" установили летом. Дерево, украшенное 35 шарами с самыми заветными мечтами детей, появилось на зеленой лужайке Центральной площади Ижевска 1 июня, рассказали в пресс-службе. "Сбывшихся детских желаний много не бывает. Поэтому в День защиты детей мы с командой уполномоченного по правам ребенка Ольги Авдеевой запустили полюбившийся ребятам нашей республики проект "Ёлка желаний", - приводятся слова Бречалова. Он рассказал, что вместе с депутатами госсовета республики и членами правительства Удмуртии будут исполнять желания детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, и ребят, чьи отцы, участвуют в спецоперации. "Взял шар с желанием Олеси из Юкаменского района. Олеся, с братом, сестрой и папой Сергеем - собирайтесь, будет и цирк, и зоопарк",- сказал Бречалов. В пресс-службе сообщили, что в акции участвовала и председатель постоянной комиссии госсовета Удмуртии по труду, социальной политике и делам ветеранов, координатор комитета семей защитников Отечества Елена Дербилова. "Я очень рада поработать в статусе "доброго волшебника" и помочь вместе с коллегами-депутатами детям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. А сегодня у нас на елке есть еще желания детей наших защитников - участников специальной военной операции", - цитирует пресс-служба Дербилову.
https://ria.ru/20230330/aktsiya-1861787809.html
https://ria.ru/20230512/predprinimatelstvo-1871217616.html
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ижевск, александр бречалов
Удмуртская Республика, Ижевск, Александр Бречалов
Глава Удмуртии Бречалов инициировал летнюю акцию "Елка желаний"

В Ижевске по инициативе главы Удмуртии Бречалова "Елку желаний" установили летом

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАкция "Елка желаний"
Акция Елка желаний - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Акция "Елка желаний". Архивное фото
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УФА, 2 июн – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов инициировал летнюю акцию "Елка желаний" для детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, а также тех, чьи отцы участвуют в спецоперации, сообщили в пресс-службе главы региона.
Традиционно акция "Елка желаний" проходит по всей стране в декабре. Она представляет собой марафон добра, в рамках которого члены правительства, депутаты, меценаты, неравнодушные жители исполняют новогодние мечты детей.
Логотип Всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
Акция "Елка желаний" в 2023 году пройдет в новом формате
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Однако в этом году впервые по инициативе главы Удмуртии Александра Бречалова "Елку желаний" установили летом. Дерево, украшенное 35 шарами с самыми заветными мечтами детей, появилось на зеленой лужайке Центральной площади Ижевска 1 июня, рассказали в пресс-службе.
"Сбывшихся детских желаний много не бывает. Поэтому в День защиты детей мы с командой уполномоченного по правам ребенка Ольги Авдеевой запустили полюбившийся ребятам нашей республики проект "Ёлка желаний", - приводятся слова Бречалова.
Он рассказал, что вместе с депутатами госсовета республики и членами правительства Удмуртии будут исполнять желания детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, и ребят, чьи отцы, участвуют в спецоперации.
"Взял шар с желанием Олеси из Юкаменского района. Олеся, с братом, сестрой и папой Сергеем - собирайтесь, будет и цирк, и зоопарк",- сказал Бречалов.
В пресс-службе сообщили, что в акции участвовала и председатель постоянной комиссии госсовета Удмуртии по труду, социальной политике и делам ветеранов, координатор комитета семей защитников Отечества Елена Дербилова. "Я очень рада поработать в статусе "доброго волшебника" и помочь вместе с коллегами-депутатами детям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. А сегодня у нас на елке есть еще желания детей наших защитников - участников специальной военной операции", - цитирует пресс-служба Дербилову.
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
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