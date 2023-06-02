https://ria.ru/20230602/brechalov-1875838955.html
Глава Удмуртии Бречалов инициировал летнюю акцию "Елка желаний"
Глава Удмуртии Бречалов инициировал летнюю акцию "Елка желаний" - РИА Новости, 02.06.2023
Глава Удмуртии Бречалов инициировал летнюю акцию "Елка желаний"
Глава Удмуртии Александр Бречалов инициировал летнюю акцию "Елка желаний" для детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, а также тех, чьи отцы участвуют РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T17:13
2023-06-02T17:13
2023-06-02T17:13
удмуртская республика
ижевск
александр бречалов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765395174_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c82ca821174da17a0eeaf97619d377b4.jpg
УФА, 2 июн – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов инициировал летнюю акцию "Елка желаний" для детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, а также тех, чьи отцы участвуют в спецоперации, сообщили в пресс-службе главы региона. Традиционно акция "Елка желаний" проходит по всей стране в декабре. Она представляет собой марафон добра, в рамках которого члены правительства, депутаты, меценаты, неравнодушные жители исполняют новогодние мечты детей. Однако в этом году впервые по инициативе главы Удмуртии Александра Бречалова "Елку желаний" установили летом. Дерево, украшенное 35 шарами с самыми заветными мечтами детей, появилось на зеленой лужайке Центральной площади Ижевска 1 июня, рассказали в пресс-службе. "Сбывшихся детских желаний много не бывает. Поэтому в День защиты детей мы с командой уполномоченного по правам ребенка Ольги Авдеевой запустили полюбившийся ребятам нашей республики проект "Ёлка желаний", - приводятся слова Бречалова. Он рассказал, что вместе с депутатами госсовета республики и членами правительства Удмуртии будут исполнять желания детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, и ребят, чьи отцы, участвуют в спецоперации. "Взял шар с желанием Олеси из Юкаменского района. Олеся, с братом, сестрой и папой Сергеем - собирайтесь, будет и цирк, и зоопарк",- сказал Бречалов. В пресс-службе сообщили, что в акции участвовала и председатель постоянной комиссии госсовета Удмуртии по труду, социальной политике и делам ветеранов, координатор комитета семей защитников Отечества Елена Дербилова. "Я очень рада поработать в статусе "доброго волшебника" и помочь вместе с коллегами-депутатами детям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. А сегодня у нас на елке есть еще желания детей наших защитников - участников специальной военной операции", - цитирует пресс-служба Дербилову.
https://ria.ru/20230330/aktsiya-1861787809.html
https://ria.ru/20230512/predprinimatelstvo-1871217616.html
ижевск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765395174_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_08d049cf164069dc279951edca5b7e50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ижевск, александр бречалов
Удмуртская Республика, Ижевск, Александр Бречалов
Глава Удмуртии Бречалов инициировал летнюю акцию "Елка желаний"
В Ижевске по инициативе главы Удмуртии Бречалова "Елку желаний" установили летом
УФА, 2 июн – РИА Новости.
Глава Удмуртии Александр Бречалов инициировал летнюю акцию "Елка желаний" для детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, а также тех, чьи отцы участвуют в спецоперации, сообщили
в пресс-службе главы региона.
Традиционно акция "Елка желаний" проходит по всей стране в декабре. Она представляет собой марафон добра, в рамках которого члены правительства, депутаты, меценаты, неравнодушные жители исполняют новогодние мечты детей.
Акция "Елка желаний" в 2023 году пройдет в новом формате
Однако в этом году впервые по инициативе главы Удмуртии Александра Бречалова "Елку желаний" установили летом. Дерево, украшенное 35 шарами с самыми заветными мечтами детей, появилось на зеленой лужайке Центральной площади Ижевска
1 июня, рассказали в пресс-службе.
"Сбывшихся детских желаний много не бывает. Поэтому в День защиты детей мы с командой уполномоченного по правам ребенка Ольги Авдеевой запустили полюбившийся ребятам нашей республики проект "Ёлка желаний", - приводятся слова Бречалова.
Он рассказал, что вместе с депутатами госсовета республики и членами правительства Удмуртии будут исполнять желания детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, и ребят, чьи отцы, участвуют в спецоперации.
"Взял шар с желанием Олеси из Юкаменского района. Олеся, с братом, сестрой и папой Сергеем - собирайтесь, будет и цирк, и зоопарк",- сказал Бречалов.
В пресс-службе сообщили, что в акции участвовала и председатель постоянной комиссии госсовета Удмуртии по труду, социальной политике и делам ветеранов, координатор комитета семей защитников Отечества Елена Дербилова. "Я очень рада поработать в статусе "доброго волшебника" и помочь вместе с коллегами-депутатами детям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. А сегодня у нас на елке есть еще желания детей наших защитников - участников специальной военной операции", - цитирует пресс-служба Дербилову.
Бречалов дал старт месяцу предпринимательства в Удмуртии