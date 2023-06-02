https://ria.ru/20230602/braziliya-1875696348.html

Советник лидера Бразилии призвал учитывать опасения России

Советник лидера Бразилии призвал учитывать опасения России - РИА Новости, 02.06.2023

Советник лидера Бразилии призвал учитывать опасения России

Бразилия обеспокоена очевидными попытками Запада ослабить РФ, так как это только спровоцирует более крупный конфликт, заявил в интервью изданию Financial Times... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T09:35

2023-06-02T09:35

2023-06-02T09:35

в мире

россия

украина

бразилия

луис инасиу лула да силва

большая двадцатка

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Бразилия обеспокоена очевидными попытками Запада ослабить РФ, так как это только спровоцирует более крупный конфликт, заявил в интервью изданию Financial Times советник бразильского президента по международным делам Селсу Аморим, который недавно побывал в России и на Украине. "Аморим <...> сказал, что Бразилиа обеспокоена очевидными попытками Запада ослабить Россию, предполагая, что это только спровоцирует более крупный конфликт", - пишет издание. "Мы не хотим третьей мировой войны. И даже если у нас этого не будет, мы не хотим новой холодной войны", - приводятся слова Аморима. "Мне вспоминается ситуация в Германии после Первой мировой войны: цель заключалась в том, чтобы ослабить Германию в Версальском договоре, и мы знаем, к чему это привело", - заявил советник бразильского президента. По его мнению, опасения России, главным образом по поводу национальной безопасности, должны учитываться. "Мы не можем оценивать ситуацию по последним полутора годам. Это ситуация десятилетий. (У России есть) опасения, которые необходимо учитывать. Это не вина Украины. Украина - жертва, жертва пережитков холодной войны", - заявил Аморим. По его мнению, "все опасения стран региона должны быть учтены, если вы хотите мира". "Единственная другая альтернатива - полная военная победа над Россией. Вы знаете, что будет после? Я нет", - добавил советник бразильского президента. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявлял ранее, что США и Европа должны начать говорить о достижении урегулирования на Украине, а не поощрять конфликт. Он призывал страны, не вовлеченные в конфликт на Украине, взять на себя ответственность за продвижение переговоров по урегулированию, а также предоставить России "минимальные условия" для прекращения этого конфликта. Кроме того, Лула да Силва предложил создать формат, похожий на G20, для обсуждения ситуации на Украине.

https://ria.ru/20230529/briks-1874923868.html

https://ria.ru/20230525/braziliya-1873978688.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, бразилия, луис инасиу лула да силва, большая двадцатка