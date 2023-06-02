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Советник лидера Бразилии призвал учитывать опасения России - РИА Новости, 02.06.2023
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09:35 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/braziliya-1875696348.html
Советник лидера Бразилии призвал учитывать опасения России
Советник лидера Бразилии призвал учитывать опасения России - РИА Новости, 02.06.2023
Советник лидера Бразилии призвал учитывать опасения России
Бразилия обеспокоена очевидными попытками Запада ослабить РФ, так как это только спровоцирует более крупный конфликт, заявил в интервью изданию Financial Times... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T09:35
2023-06-02T09:35
в мире
россия
украина
бразилия
луис инасиу лула да силва
большая двадцатка
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Бразилия обеспокоена очевидными попытками Запада ослабить РФ, так как это только спровоцирует более крупный конфликт, заявил в интервью изданию Financial Times советник бразильского президента по международным делам Селсу Аморим, который недавно побывал в России и на Украине. "Аморим &lt;...&gt; сказал, что Бразилиа обеспокоена очевидными попытками Запада ослабить Россию, предполагая, что это только спровоцирует более крупный конфликт", - пишет издание. "Мы не хотим третьей мировой войны. И даже если у нас этого не будет, мы не хотим новой холодной войны", - приводятся слова Аморима. "Мне вспоминается ситуация в Германии после Первой мировой войны: цель заключалась в том, чтобы ослабить Германию в Версальском договоре, и мы знаем, к чему это привело", - заявил советник бразильского президента. По его мнению, опасения России, главным образом по поводу национальной безопасности, должны учитываться. "Мы не можем оценивать ситуацию по последним полутора годам. Это ситуация десятилетий. (У России есть) опасения, которые необходимо учитывать. Это не вина Украины. Украина - жертва, жертва пережитков холодной войны", - заявил Аморим. По его мнению, "все опасения стран региона должны быть учтены, если вы хотите мира". "Единственная другая альтернатива - полная военная победа над Россией. Вы знаете, что будет после? Я нет", - добавил советник бразильского президента. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявлял ранее, что США и Европа должны начать говорить о достижении урегулирования на Украине, а не поощрять конфликт. Он призывал страны, не вовлеченные в конфликт на Украине, взять на себя ответственность за продвижение переговоров по урегулированию, а также предоставить России "минимальные условия" для прекращения этого конфликта. Кроме того, Лула да Силва предложил создать формат, похожий на G20, для обсуждения ситуации на Украине.
https://ria.ru/20230529/briks-1874923868.html
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в мире, россия, украина, бразилия, луис инасиу лула да силва, большая двадцатка
В мире, Россия, Украина, Бразилия, Луис Инасиу Лула да Силва, Большая двадцатка
Советник лидера Бразилии призвал учитывать опасения России

Советник главы Бразилии призвал учитывать опасения России из-за попыток Запада ослабить ее

© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанкГород Бразилиа
Город Бразилиа - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Александр Макаров
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Бразилия обеспокоена очевидными попытками Запада ослабить РФ, так как это только спровоцирует более крупный конфликт, заявил в интервью изданию Financial Times советник бразильского президента по международным делам Селсу Аморим, который недавно побывал в России и на Украине.
"Аморим <...> сказал, что Бразилиа обеспокоена очевидными попытками Запада ослабить Россию, предполагая, что это только спровоцирует более крупный конфликт", - пишет издание. "Мы не хотим третьей мировой войны. И даже если у нас этого не будет, мы не хотим новой холодной войны", - приводятся слова Аморима.
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"Мне вспоминается ситуация в Германии после Первой мировой войны: цель заключалась в том, чтобы ослабить Германию в Версальском договоре, и мы знаем, к чему это привело", - заявил советник бразильского президента.
По его мнению, опасения России, главным образом по поводу национальной безопасности, должны учитываться.
"Мы не можем оценивать ситуацию по последним полутора годам. Это ситуация десятилетий. (У России есть) опасения, которые необходимо учитывать. Это не вина Украины. Украина - жертва, жертва пережитков холодной войны", - заявил Аморим.
По его мнению, "все опасения стран региона должны быть учтены, если вы хотите мира".
"Единственная другая альтернатива - полная военная победа над Россией. Вы знаете, что будет после? Я нет", - добавил советник бразильского президента.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявлял ранее, что США и Европа должны начать говорить о достижении урегулирования на Украине, а не поощрять конфликт. Он призывал страны, не вовлеченные в конфликт на Украине, взять на себя ответственность за продвижение переговоров по урегулированию, а также предоставить России "минимальные условия" для прекращения этого конфликта. Кроме того, Лула да Силва предложил создать формат, похожий на G20, для обсуждения ситуации на Украине.
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