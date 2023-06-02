https://ria.ru/20230602/bomboubezhische-1875874253.html

В Киеве задержали четырех человек по делу о закрытом бомбоубежище

В Киеве задержали четырех человек по делу о закрытом бомбоубежище - РИА Новости, 02.06.2023

В Киеве задержали четырех человек по делу о закрытом бомбоубежище

Офис генпрокурора Украины сообщил о задержании четырех человек, они подозреваются в причастности к ЧП с бомбоубежищем в Киеве, которое было закрыто во время... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T20:57

2023-06-02T20:57

2023-06-02T20:57

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Офис генпрокурора Украины сообщил о задержании четырех человек, они подозреваются в причастности к ЧП с бомбоубежищем в Киеве, которое было закрыто во время воздушной тревоги. "При процессуальном руководстве Деснянской окружной прокуратуры города Киева четырем лицам, задержанным в рамках расследования трагических последствий из-за недопуска граждан в укрытие, сообщено о подозрении", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в его телеграм-канале. По данным офиса, первому заместителю Деснянской районной администрации, директору медучреждения и его заместителю инкриминирована "служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия", а охраннику медицинского учреждения – "оставление в опасности, которое привело к смерти". Как утверждает офис генпрокурора, ранее в рамках следствия были проведены обыски в двух департаментах Киевской городской государственной администрации, помещении Деснянской районной администрации и в медучреждении, где во время воздушной тревоги гражданам не предоставили доступ к укрытию. В офисе генпрокурора заявляли ранее, что после сообщений о закрытом бомбоубежище возбуждено уголовное дело по статье "служебная халатность". В ведомстве утверждают, что во время воздушной тревоги возле поликлиники в Деснянском районе погибли три человека и 15 пострадали. Ранее Минобороны России неоднократно заявляло, что силы РФ наносят высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины, при этом украинские войска пытаются перехватить высокоточные ракеты зенитными средствами, размещенными в городах. Из-за отсутствия сопряжения расположенных в городских кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств обломки ракет украинских ЗРК падают на гражданскую инфраструктуру.

https://ria.ru/20230601/bomboubezhischa-1875635162.html

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