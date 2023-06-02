Рейтинг@Mail.ru
Кличко назвал виновных в ЧП с бомбоубежищем - РИА Новости, 02.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:51 02.06.2023 (обновлено: 18:10 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/bomboubezhische-1875832252.html
Кличко назвал виновных в ЧП с бомбоубежищем
Кличко назвал виновных в ЧП с бомбоубежищем - РИА Новости, 02.06.2023
Кличко назвал виновных в ЧП с бомбоубежищем
Мэр Киева Виталий Кличко дал понять, что ответственность за ЧП с закрытым во время воздушной тревоги бомбоубежищем лежит прежде всего на главах районных... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T16:51
2023-06-02T18:10
в мире
киев
украина
россия
владимир зеленский
игорь клименко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_0:308:3071:2035_1920x0_80_0_0_c29fa597de7867f8a983bb722b31162a.jpg
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко дал понять, что ответственность за ЧП с закрытым во время воздушной тревоги бомбоубежищем лежит прежде всего на главах районных администраций столицы, которых назначает офис Владимира Зеленского. По его словам, средствами на бомбоубежища, выделенными из горбюджета в размере 1,2 миллиарда гривен (32,7 миллиона долларов), с февраля 2022 года распоряжались районные администрации. Таким образом, добавил политик, ответственность лежит прежде всего на главах этих администраций. &quot;Это (происшествие. — Прим. ред.) абсолютно не оправдание ни для кого. Понятно, что ответственность (за ЧП. — Прим. ред.) общая — всех служб и моя как мэра города. Но я хочу напомнить, что глав районов столицы назначает президент по представлению правительства&quot;, — написал Кличко в своем телеграм-канале.Он уточнил, что из десяти глав районов Киева девять представляют пропрезидентскую партию "Слуга народа". По его словам, Киевсовет на ближайшем внеочередном заседании 8 июня обратится в парламент относительно установления ответственности за ненадлежащую работу бомбоубежищ. В четверг в офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела из-за бомбоубежища в Киеве, закрытого во время воздушной тревоги. Городские власти поручили проверить доступность всех укрытий. По информации украинского издания "Страна.ua", во время общения мэра Кличко с журналистами на него начали кричать местные жители — они говорили, что проблема с закрытыми бомбоубежищами существует уже давно. В пятницу Зеленский на заседании ставки верховного главнокомандующего поручил министру по стратегическим отраслям промышленности Александру Камышину провести ревизию всех защитных сооружений Киева, а министру внутренних дел Игорю Клименко — ревизию всех бомбоубежищ страны. Между тем Минобороны России неоднократно заявляло, что Москва наносит высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины. При этом ВСУ пытаются перехватить высокоточные ракеты зенитными средствами, размещенными в городах. Из-за отсутствия сопряжения расположенных в городских кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств обломки ракет украинских ЗРК падают на гражданскую инфраструктуру.
https://ria.ru/20230601/bomboubezhischa-1875635162.html
https://ria.ru/20230601/ubezhische-1875526240.html
киев
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_e6293b254b67bb45aa9e0d962b49489f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, россия, владимир зеленский, игорь клименко
В мире, Киев, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Игорь Клименко
Кличко назвал виновных в ЧП с бомбоубежищем

Кличко дал понять, что в ЧП с бомбоубежищем виноваты прежде всего назначенцы Зеленского

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaБомбоубежище на Украине
Бомбоубежище на Украине - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Бомбоубежище на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко дал понять, что ответственность за ЧП с закрытым во время воздушной тревоги бомбоубежищем лежит прежде всего на главах районных администраций столицы, которых назначает офис Владимира Зеленского.
По его словам, средствами на бомбоубежища, выделенными из горбюджета в размере 1,2 миллиарда гривен (32,7 миллиона долларов), с февраля 2022 года распоряжались районные администрации. Таким образом, добавил политик, ответственность лежит прежде всего на главах этих администраций.
«

"Это (происшествие. — Прим. ред.) абсолютно не оправдание ни для кого. Понятно, что ответственность (за ЧП. — Прим. ред.) общая — всех служб и моя как мэра города. Но я хочу напомнить, что глав районов столицы назначает президент по представлению правительства", — написал Кличко в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что из десяти глав районов Киева девять представляют пропрезидентскую партию "Слуга народа". По его словам, Киевсовет на ближайшем внеочередном заседании 8 июня обратится в парламент относительно установления ответственности за ненадлежащую работу бомбоубежищ.
Киев - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
На Украине усилят ответственность за нарушение работы бомбоубежищ
1 июня, 18:55
В четверг в офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела из-за бомбоубежища в Киеве, закрытого во время воздушной тревоги. Городские власти поручили проверить доступность всех укрытий. По информации украинского издания "Страна.ua", во время общения мэра Кличко с журналистами на него начали кричать местные жители — они говорили, что проблема с закрытыми бомбоубежищами существует уже давно.
В пятницу Зеленский на заседании ставки верховного главнокомандующего поручил министру по стратегическим отраслям промышленности Александру Камышину провести ревизию всех защитных сооружений Киева, а министру внутренних дел Игорю Клименко — ревизию всех бомбоубежищ страны.
Между тем Минобороны России неоднократно заявляло, что Москва наносит высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины. При этом ВСУ пытаются перехватить высокоточные ракеты зенитными средствами, размещенными в городах. Из-за отсутствия сопряжения расположенных в городских кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств обломки ракет украинских ЗРК падают на гражданскую инфраструктуру.
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью укрытие - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
В Киеве разгорелся скандал из-за закрытого во время тревоги бомбоубежища
1 июня, 13:51
 
В миреКиевУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийИгорь Клименко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала