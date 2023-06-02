https://ria.ru/20230602/bomboubezhische-1875832252.html

Кличко назвал виновных в ЧП с бомбоубежищем

Кличко назвал виновных в ЧП с бомбоубежищем - РИА Новости, 02.06.2023

Кличко назвал виновных в ЧП с бомбоубежищем

Мэр Киева Виталий Кличко дал понять, что ответственность за ЧП с закрытым во время воздушной тревоги бомбоубежищем лежит прежде всего на главах районных... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T16:51

2023-06-02T16:51

2023-06-02T18:10

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко дал понять, что ответственность за ЧП с закрытым во время воздушной тревоги бомбоубежищем лежит прежде всего на главах районных администраций столицы, которых назначает офис Владимира Зеленского. По его словам, средствами на бомбоубежища, выделенными из горбюджета в размере 1,2 миллиарда гривен (32,7 миллиона долларов), с февраля 2022 года распоряжались районные администрации. Таким образом, добавил политик, ответственность лежит прежде всего на главах этих администраций. "Это (происшествие. — Прим. ред.) абсолютно не оправдание ни для кого. Понятно, что ответственность (за ЧП. — Прим. ред.) общая — всех служб и моя как мэра города. Но я хочу напомнить, что глав районов столицы назначает президент по представлению правительства", — написал Кличко в своем телеграм-канале.Он уточнил, что из десяти глав районов Киева девять представляют пропрезидентскую партию "Слуга народа". По его словам, Киевсовет на ближайшем внеочередном заседании 8 июня обратится в парламент относительно установления ответственности за ненадлежащую работу бомбоубежищ. В четверг в офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела из-за бомбоубежища в Киеве, закрытого во время воздушной тревоги. Городские власти поручили проверить доступность всех укрытий. По информации украинского издания "Страна.ua", во время общения мэра Кличко с журналистами на него начали кричать местные жители — они говорили, что проблема с закрытыми бомбоубежищами существует уже давно. В пятницу Зеленский на заседании ставки верховного главнокомандующего поручил министру по стратегическим отраслям промышленности Александру Камышину провести ревизию всех защитных сооружений Киева, а министру внутренних дел Игорю Клименко — ревизию всех бомбоубежищ страны. Между тем Минобороны России неоднократно заявляло, что Москва наносит высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины. При этом ВСУ пытаются перехватить высокоточные ракеты зенитными средствами, размещенными в городах. Из-за отсутствия сопряжения расположенных в городских кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств обломки ракет украинских ЗРК падают на гражданскую инфраструктуру.

https://ria.ru/20230601/bomboubezhischa-1875635162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, украина, россия, владимир зеленский, игорь клименко