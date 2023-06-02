https://ria.ru/20230602/boepripasy-1875696097.html

Столтенберг призвал страны НАТО нарастить производство боеприпасов

Столтенберг призвал страны НАТО нарастить производство боеприпасов - РИА Новости, 02.06.2023

Столтенберг призвал страны НАТО нарастить производство боеприпасов

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса наращивать производство боеприпасов, так как их запасы оскудели. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T09:33

2023-06-02T09:33

2023-06-02T09:33

в мире

йенс столтенберг

нато

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса наращивать производство боеприпасов, так как их запасы оскудели. "Нам нужно делать больше во всем альянсе", - заявил Столтенберг в интервью агентству Блумберг, говоря о необходимости увеличить производство боеприпасов. "Что нам действительно нужно, так это подписание контрактов (с оборонными компаниями - ред.), потому что тогда промышленность будет готова инвестировать и наращивать производство", - добавил он. По словам Столтенберга, НАТО пригласила представителей сферы оборонной промышленности присоединиться к встрече министров обороны в Брюсселе в июне для содействия заключению контрактов. "На сегодняшний момент союзники истощили запасы, чтобы иметь возможность поддержать Украину - это неустойчивый путь, поэтому нам нужно нарастить производство, чтобы выполнить эти новые и более амбициозные цели", - отметил он. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230602/nato-1875634144.html

https://ria.ru/20230602/taktika-1875682969.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, йенс столтенберг, нато