Рейтинг@Mail.ru
Столтенберг призвал страны НАТО нарастить производство боеприпасов - РИА Новости, 02.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:33 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/boepripasy-1875696097.html
Столтенберг призвал страны НАТО нарастить производство боеприпасов
Столтенберг призвал страны НАТО нарастить производство боеприпасов - РИА Новости, 02.06.2023
Столтенберг призвал страны НАТО нарастить производство боеприпасов
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса наращивать производство боеприпасов, так как их запасы оскудели. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T09:33
2023-06-02T09:33
в мире
йенс столтенберг
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873716964_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1d0e076c4b3f5aa18dac27f2645fadb6.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса наращивать производство боеприпасов, так как их запасы оскудели. "Нам нужно делать больше во всем альянсе", - заявил Столтенберг в интервью агентству Блумберг, говоря о необходимости увеличить производство боеприпасов. "Что нам действительно нужно, так это подписание контрактов (с оборонными компаниями - ред.), потому что тогда промышленность будет готова инвестировать и наращивать производство", - добавил он. По словам Столтенберга, НАТО пригласила представителей сферы оборонной промышленности присоединиться к встрече министров обороны в Брюсселе в июне для содействия заключению контрактов. "На сегодняшний момент союзники истощили запасы, чтобы иметь возможность поддержать Украину - это неустойчивый путь, поэтому нам нужно нарастить производство, чтобы выполнить эти новые и более амбициозные цели", - отметил он. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230602/nato-1875634144.html
https://ria.ru/20230602/taktika-1875682969.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873716964_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_f269e8838aa517d4ea28691f6058c12f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йенс столтенберг, нато
В мире, Йенс Столтенберг, НАТО
Столтенберг призвал страны НАТО нарастить производство боеприпасов

Столтенберг призвал страны НАТО нарастить производство боеприпасов из-за истощения запасов

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса наращивать производство боеприпасов, так как их запасы оскудели.
"Нам нужно делать больше во всем альянсе", - заявил Столтенберг в интервью агентству Блумберг, говоря о необходимости увеличить производство боеприпасов.
"Что нам действительно нужно, так это подписание контрактов (с оборонными компаниями - ред.), потому что тогда промышленность будет готова инвестировать и наращивать производство", - добавил он.
По словам Столтенберга, НАТО пригласила представителей сферы оборонной промышленности присоединиться к встрече министров обороны в Брюсселе в июне для содействия заключению контрактов.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
В НАТО запланировали войну с Россией
Вчера, 08:00
"На сегодняшний момент союзники истощили запасы, чтобы иметь возможность поддержать Украину - это неустойчивый путь, поэтому нам нужно нарастить производство, чтобы выполнить эти новые и более амбициозные цели", - отметил он.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Украинские солдаты на позициях - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
ВСУ начали использовать в боях на Запорожском направлении тактику НАТО
Вчера, 05:48
 
В миреЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала