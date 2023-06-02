https://ria.ru/20230602/blagoustroystvo-1875707410.html

Благоустройство улицы Башиловская стартовало в формате "От дома до дома"

Благоустройство улицы Башиловская стартовало в формате "От дома до дома" - РИА Новости, 02.06.2023

Благоустройство улицы Башиловская стартовало в формате "От дома до дома"

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства улицы Башиловская, расположенной на севере столицы, сообщил журналистам в... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T10:55

2023-06-02T10:55

2023-06-02T10:55

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства улицы Башиловская, расположенной на севере столицы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В этом году продолжаем обновление улиц в формате "От дома до дома", который предполагает благоустройство территории от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне. Стартовали работы на улице Башиловская, приведем в порядок территорию возле кинотеатра "Прага" и прилегающий сквер, обустроим спортивный кластер", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в зоне благоустройства размещены строительные городки, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для горожан организованы безопасные проходы. "В рамках проекта уберем в кабельную канализацию воздушные провода, расширим пешеходную зону, заменим покрытие тротуаров и проезжей части, установим современные фонари и уличные торшеры. Для пассажиров общественного транспорта оборудуем современные остановочные павильоны, для автомобилистов сделаем организованные парковки, проведем переустройство существующих светофоров, пешеходные переходы оснастим опорами контрастного освещения", - рассказал Бирюков. По его словам, запланировано благоустройство небольшой зеленой зоны на пересечении улиц Башиловская и 2-я Квесисская, там обновят газон, заменят существующую подпорную стенку на новую из натурального камня. На месте снесенных гаражей в районе 4-го Вятского переулка появится спортивный кластер общей площадью порядка 2,5 тысячи квадратных метров. Для подростков и молодежи обустроят скейт-парк и памп-трек. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что формат "От дома до дома" - одна из важных частей общегородской программы "Мой район", направленной на создание комфортных условий для жизни во всех районах и поселениях Москвы. Основные работы на улице Башиловская планируется завершить в этом году.

https://ria.ru/20230601/asfalt-1875457614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков