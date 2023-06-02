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Благоустройство улицы Башиловская стартовало в формате "От дома до дома" - РИА Новости, 02.06.2023
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10:55 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/blagoustroystvo-1875707410.html
Благоустройство улицы Башиловская стартовало в формате "От дома до дома"
Благоустройство улицы Башиловская стартовало в формате "От дома до дома" - РИА Новости, 02.06.2023
Благоустройство улицы Башиловская стартовало в формате "От дома до дома"
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства улицы Башиловская, расположенной на севере столицы, сообщил журналистам в... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T10:55
2023-06-02T10:55
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства улицы Башиловская, расположенной на севере столицы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В этом году продолжаем обновление улиц в формате "От дома до дома", который предполагает благоустройство территории от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне. Стартовали работы на улице Башиловская, приведем в порядок территорию возле кинотеатра "Прага" и прилегающий сквер, обустроим спортивный кластер", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в зоне благоустройства размещены строительные городки, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для горожан организованы безопасные проходы. "В рамках проекта уберем в кабельную канализацию воздушные провода, расширим пешеходную зону, заменим покрытие тротуаров и проезжей части, установим современные фонари и уличные торшеры. Для пассажиров общественного транспорта оборудуем современные остановочные павильоны, для автомобилистов сделаем организованные парковки, проведем переустройство существующих светофоров, пешеходные переходы оснастим опорами контрастного освещения", - рассказал Бирюков. По его словам, запланировано благоустройство небольшой зеленой зоны на пересечении улиц Башиловская и 2-я Квесисская, там обновят газон, заменят существующую подпорную стенку на новую из натурального камня. На месте снесенных гаражей в районе 4-го Вятского переулка появится спортивный кластер общей площадью порядка 2,5 тысячи квадратных метров. Для подростков и молодежи обустроят скейт-парк и памп-трек. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что формат "От дома до дома" - одна из важных частей общегородской программы "Мой район", направленной на создание комфортных условий для жизни во всех районах и поселениях Москвы. Основные работы на улице Башиловская планируется завершить в этом году.
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москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков

Благоустройство улицы Башиловская стартовало в формате "От дома до дома"

© Фото : комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыБлагоустройство улицы Башиловская в формате "От дома до дома" стартовало в Москве
Благоустройство улицы Башиловская в формате От дома до дома стартовало в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© Фото : комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Благоустройство улицы Башиловская в формате "От дома до дома" стартовало в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства улицы Башиловская, расположенной на севере столицы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В этом году продолжаем обновление улиц в формате "От дома до дома", который предполагает благоустройство территории от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне. Стартовали работы на улице Башиловская, приведем в порядок территорию возле кинотеатра "Прага" и прилегающий сквер, обустроим спортивный кластер", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что в зоне благоустройства размещены строительные городки, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для горожан организованы безопасные проходы.
"В рамках проекта уберем в кабельную канализацию воздушные провода, расширим пешеходную зону, заменим покрытие тротуаров и проезжей части, установим современные фонари и уличные торшеры. Для пассажиров общественного транспорта оборудуем современные остановочные павильоны, для автомобилистов сделаем организованные парковки, проведем переустройство существующих светофоров, пешеходные переходы оснастим опорами контрастного освещения", - рассказал Бирюков.
По его словам, запланировано благоустройство небольшой зеленой зоны на пересечении улиц Башиловская и 2-я Квесисская, там обновят газон, заменят существующую подпорную стенку на новую из натурального камня. На месте снесенных гаражей в районе 4-го Вятского переулка появится спортивный кластер общей площадью порядка 2,5 тысячи квадратных метров. Для подростков и молодежи обустроят скейт-парк и памп-трек.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что формат "От дома до дома" - одна из важных частей общегородской программы "Мой район", направленной на создание комфортных условий для жизни во всех районах и поселениях Москвы. Основные работы на улице Башиловская планируется завершить в этом году.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
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