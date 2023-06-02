https://ria.ru/20230602/bezhentsy-1875754151.html

Жители Шебекинского округа продолжают приезжать к ПВР у "Белгород-Арены"

Жители Шебекинского округа продолжают приезжать к ПВР у "Белгород-Арены" - РИА Новости, 02.06.2023

Жители Шебекинского округа продолжают приезжать к ПВР у "Белгород-Арены"

Очередь возле расположенного в спорткомплексе "Белгород-Арена" пункта временного размещения (ПВР) увеличивается, людей пропускают, но они продолжают прибывать,... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T12:57

2023-06-02T12:57

2023-06-02T13:06

общество

белгородская область

вячеслав гладков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

украина

белгород

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БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Очередь возле расположенного в спорткомплексе "Белгород-Арена" пункта временного размещения (ПВР) увеличивается, людей пропускают, но они продолжают прибывать, передает корреспондент РИА Новости.В четверг началась и продолжается эвакуация жителей Шебекинского городского округа, попавшего под массированный обстрел со стороны Украины. Многие уезжают на своих автомобилях, многих у границы города забирают друзья и знакомые водители. Утром в пятницу губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что в ПВР региона размещены 2,5 тысячи человек.Предположительно, в очереди возле ПВР в "Белгород-Арене" находится больше сотни человек. Утром она была меньше, люди продолжают приезжать из Шебекинского округа. Их пропускают, но медленно.Среди эвакуировавшихся есть люди пожилого возраста, а также семьи с детьми. У них большие сумки, а некоторые даже забрали домашних животных.В Белгороде в пятницу тепло, температура воздуха составляет около 25 градусов. Однако люди на площади у арены вынуждены все время находиться под солнцем.Город Шебекино подвергся сильнейшей атаке со стороны Украины в ночь на четверг, массированные обстрелы продолжались и днем, люди массово покидали город и окрестности. Губернатор Белгородской области сообщал, что с полуночи четверга в округе пострадали от обстрелов 11 мирных граждан.Утром в пятницу Гладков заявил, что ночь в Белгородской области прошла относительно спокойно, но обстрелы Шебекинского округа продолжаются. Позднее он сообщил, что сразу несколько населенных пунктов попали под украинский обстрел, есть погибшие.

https://ria.ru/20230602/noch-1875739493.html

белгородская область

украина

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, белгородская область, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина, белгород