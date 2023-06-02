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Жители Шебекинского округа продолжают приезжать к ПВР у "Белгород-Арены" - РИА Новости, 02.06.2023
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12:57 02.06.2023 (обновлено: 13:06 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/bezhentsy-1875754151.html
Жители Шебекинского округа продолжают приезжать к ПВР у "Белгород-Арены"
Жители Шебекинского округа продолжают приезжать к ПВР у "Белгород-Арены" - РИА Новости, 02.06.2023
Жители Шебекинского округа продолжают приезжать к ПВР у "Белгород-Арены"
Очередь возле расположенного в спорткомплексе "Белгород-Арена" пункта временного размещения (ПВР) увеличивается, людей пропускают, но они продолжают прибывать,... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T12:57
2023-06-02T13:06
общество
белгородская область
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
украина
белгород
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БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Очередь возле расположенного в спорткомплексе "Белгород-Арена" пункта временного размещения (ПВР) увеличивается, людей пропускают, но они продолжают прибывать, передает корреспондент РИА Новости.В четверг началась и продолжается эвакуация жителей Шебекинского городского округа, попавшего под массированный обстрел со стороны Украины. Многие уезжают на своих автомобилях, многих у границы города забирают друзья и знакомые водители. Утром в пятницу губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что в ПВР региона размещены 2,5 тысячи человек.Предположительно, в очереди возле ПВР в "Белгород-Арене" находится больше сотни человек. Утром она была меньше, люди продолжают приезжать из Шебекинского округа. Их пропускают, но медленно.Среди эвакуировавшихся есть люди пожилого возраста, а также семьи с детьми. У них большие сумки, а некоторые даже забрали домашних животных.В Белгороде в пятницу тепло, температура воздуха составляет около 25 градусов. Однако люди на площади у арены вынуждены все время находиться под солнцем.Город Шебекино подвергся сильнейшей атаке со стороны Украины в ночь на четверг, массированные обстрелы продолжались и днем, люди массово покидали город и окрестности. Губернатор Белгородской области сообщал, что с полуночи четверга в округе пострадали от обстрелов 11 мирных граждан.Утром в пятницу Гладков заявил, что ночь в Белгородской области прошла относительно спокойно, но обстрелы Шебекинского округа продолжаются. Позднее он сообщил, что сразу несколько населенных пунктов попали под украинский обстрел, есть погибшие.
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общество, белгородская область, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина, белгород
Общество, Белгородская область, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Украина, Белгород
Жители Шебекинского округа продолжают приезжать к ПВР у "Белгород-Арены"

Очередь возле расположенного в спорткомплексе "Белгород-Арена" ПВР увеличивается

© Фото : Настоящий Гладков / TelegramПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Последствия обстрела Шебекино. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Очередь возле расположенного в спорткомплексе "Белгород-Арена" пункта временного размещения (ПВР) увеличивается, людей пропускают, но они продолжают прибывать, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг началась и продолжается эвакуация жителей Шебекинского городского округа, попавшего под массированный обстрел со стороны Украины. Многие уезжают на своих автомобилях, многих у границы города забирают друзья и знакомые водители. Утром в пятницу губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что в ПВР региона размещены 2,5 тысячи человек.
Последствия обстрела Шебекино
Беженка из белгородского Шебекино назвала прошедшую ночь самой страшной
Вчера, 12:24
Предположительно, в очереди возле ПВР в "Белгород-Арене" находится больше сотни человек. Утром она была меньше, люди продолжают приезжать из Шебекинского округа. Их пропускают, но медленно.
Среди эвакуировавшихся есть люди пожилого возраста, а также семьи с детьми. У них большие сумки, а некоторые даже забрали домашних животных.
В Белгороде в пятницу тепло, температура воздуха составляет около 25 градусов. Однако люди на площади у арены вынуждены все время находиться под солнцем.
Город Шебекино подвергся сильнейшей атаке со стороны Украины в ночь на четверг, массированные обстрелы продолжались и днем, люди массово покидали город и окрестности. Губернатор Белгородской области сообщал, что с полуночи четверга в округе пострадали от обстрелов 11 мирных граждан.
Утром в пятницу Гладков заявил, что ночь в Белгородской области прошла относительно спокойно, но обстрелы Шебекинского округа продолжаются. Позднее он сообщил, что сразу несколько населенных пунктов попали под украинский обстрел, есть погибшие.
"Очень страшно было": жители Шебекино в пунктах временного размещения
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Беженка из Шебекино, возле дома которой разорвался снаряд, рассказала, что ночь на 1 июня была невыносимой. "Очень страшно было! Так бабахнуло, что аж волной откинуло…" — вспоминает она.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Беженка из Шебекино, возле дома которой разорвался снаряд, рассказала, что ночь на 1 июня была невыносимой. "Очень страшно было! Так бабахнуло, что аж волной откинуло…" — вспоминает она.

© РИА Новости / Антон Вергун
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1 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Из-за крайне сложной обстановки в Шебекинском округе жителям дали возможность остановиться в Белгороде.

Девушка с кошкой в пункте временного размещения жителей, организованном на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Из-за крайне сложной обстановки в Шебекинском округе жителям дали возможность остановиться в Белгороде.

© РИА Новости / Антон Вергун
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2 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В городе приготовили к приему людей несколько пунктов временного размещения.

Медики в пункте временного размещения жителей, организованном на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

В городе приготовили к приему людей несколько пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Антон Вергун
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3 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Крупнейший ПВР открыли на стадионе "Белгород-Арена". Он рассчитан на тысячу человек, но, если будет нужно, сможет принять и больше.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Крупнейший ПВР открыли на стадионе "Белгород-Арена". Он рассчитан на тысячу человек, но, если будет нужно, сможет принять и больше.

© РИА Новости / Антон Вергун
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4 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Пункт поделили на несколько зон — для семей с детьми, для маломобильных людей. Работает комната матери и ребенка. Дежурят психологи, медики.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Пункт поделили на несколько зон — для семей с детьми, для маломобильных людей. Работает комната матери и ребенка. Дежурят психологи, медики.

© РИА Новости / Антон Вергун
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5 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Артисты развлекают детей в пункте временного размещения жителей.

Артисты развлекают детей в пункте временного размещения жителей, организованном на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Артисты развлекают детей в пункте временного размещения жителей.

© РИА Новости / Антон Вергун
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6 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Котенок в пункте временного размещения на стадионе "Белгород-Арена".

Котенок в пункте временного размещения жителей, организованном на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Котенок в пункте временного размещения на стадионе "Белгород-Арена".

© РИА Новости / Антон Вергун
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7 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.

© РИА Новости / Антон Вергун
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8 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Власти пообещали найти возможность и разместить людей в более комфортных условиях.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Власти пообещали найти возможность и разместить людей в более комфортных условиях.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В Белгородской области приняли уже более 2500 жителей обстреливаемого Шебекинского округа.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

В Белгородской области приняли уже более 2500 жителей обстреливаемого Шебекинского округа.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
10 из 10

Беженка из Шебекино, возле дома которой разорвался снаряд, рассказала, что ночь на 1 июня была невыносимой. "Очень страшно было! Так бабахнуло, что аж волной откинуло…" — вспоминает она.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
1 из 10

Из-за крайне сложной обстановки в Шебекинском округе жителям дали возможность остановиться в Белгороде.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
2 из 10

В городе приготовили к приему людей несколько пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
3 из 10

Крупнейший ПВР открыли на стадионе "Белгород-Арена". Он рассчитан на тысячу человек, но, если будет нужно, сможет принять и больше.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
4 из 10

Пункт поделили на несколько зон — для семей с детьми, для маломобильных людей. Работает комната матери и ребенка. Дежурят психологи, медики.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
5 из 10

Артисты развлекают детей в пункте временного размещения жителей.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
6 из 10

Котенок в пункте временного размещения на стадионе "Белгород-Арена".

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 10

"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
8 из 10

Власти пообещали найти возможность и разместить людей в более комфортных условиях.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
9 из 10

В Белгородской области приняли уже более 2500 жителей обстреливаемого Шебекинского округа.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ОбществоБелгородская областьВячеслав ГладковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)УкраинаБелгород
 
 
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