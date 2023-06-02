https://ria.ru/20230602/bespilotniki-1875783431.html
Российские военные за сутки сбили 29 украинских беспилотников
Российские военные за сутки сбили 29 украинских беспилотников - РИА Новости, 02.06.2023
Российские военные за сутки сбили 29 украинских беспилотников
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 29 беспилотников, восемь снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадарную ракету HARM, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T14:22
2023-06-02T14:22
2023-06-02T14:30
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 29 беспилотников, восемь снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадарную ракету HARM, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."В течение суток перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО были сбиты 29 украинских дронов в ЛНР, ДНР, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях.Всего с начала спецоперации было уничтожено 431 украинский военный самолёт самолет, 235 вертолетов, 4436 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9356 танков и других боевых бронированных машин, 1108 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4971 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 10598 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
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Российские военные за сутки сбили 29 украинских беспилотников
Минобороны: ВС России за сутки сбили в ЛНР, ДНР и еще трех областях 29 украинских дронов