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Российские военные за сутки сбили 29 украинских беспилотников - РИА Новости, 02.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:22 02.06.2023 (обновлено: 14:30 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/bespilotniki-1875783431.html
Российские военные за сутки сбили 29 украинских беспилотников
Российские военные за сутки сбили 29 украинских беспилотников - РИА Новости, 02.06.2023
Российские военные за сутки сбили 29 украинских беспилотников
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 29 беспилотников, восемь снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадарную ракету HARM, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T14:22
2023-06-02T14:30
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 29 беспилотников, восемь снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадарную ракету HARM, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."В течение суток перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО были сбиты 29 украинских дронов в ЛНР, ДНР, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях.Всего с начала спецоперации было уничтожено 431 украинский военный самолёт самолет, 235 вертолетов, 4436 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9356 танков и других боевых бронированных машин, 1108 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4971 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 10598 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
Российские военные за сутки сбили 29 украинских беспилотников

Минобороны: ВС России за сутки сбили в ЛНР, ДНР и еще трех областях 29 украинских дронов

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceСбитый украинский беспилотник
Сбитый украинский беспилотник - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Сбитый украинский беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 29 беспилотников, восемь снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадарную ракету HARM, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"В течение суток перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки российской ПВО были сбиты 29 украинских дронов в ЛНР, ДНР, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 431 украинский военный самолёт самолет, 235 вертолетов, 4436 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9356 танков и других боевых бронированных машин, 1108 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4971 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 10598 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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