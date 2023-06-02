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В Нижнем Новгороде беременную с эпилепсией госпитализировали с самолета - РИА Новости, 02.06.2023
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18:06 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/beremennaya-1875852084.html
В Нижнем Новгороде беременную с эпилепсией госпитализировали с самолета
В Нижнем Новгороде беременную с эпилепсией госпитализировали с самолета - РИА Новости, 02.06.2023
В Нижнем Новгороде беременную с эпилепсией госпитализировали с самолета
Самолет, летевший из Москвы в Казань, совершил незапланированную посадку в Нижнем Новгороде из-за эпилептического приступа у беременной пассажирки, ее... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T18:06
2023-06-02T18:06
происшествия
нижний новгород
москва
казань
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Самолет, летевший из Москвы в Казань, совершил незапланированную посадку в Нижнем Новгороде из-за эпилептического приступа у беременной пассажирки, ее госпитализировали, сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале. По его словам, инцидент произошел в четверг, 1 июня. "Аэропорт "Стригино" вызвал на себя скорую медицинскую помощь Нижнего Новгорода. Повод - женщина (39 лет) на борту рейса Москва-Казань без сознания. Борт посадили в Нижнем. Наши медики быстро поднялись в самолет и оказали первую помощь при эпилептическом приступе. Осложнялась ситуация тем, что женщина была беременной", - написал Мелик-Гусейнов. Он рассказал, что "после стабилизации состояния пациентка была доставлена в городскую больницу №13 для исключения острой неврологической патологии, а далее - в городскую больницу №21 в связи с наличием беременности".
https://ria.ru/20230601/samolet-1875458491.html
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происшествия, нижний новгород, москва, казань, россия
Происшествия, Нижний Новгород, Москва, Казань, Россия
В Нижнем Новгороде беременную с эпилепсией госпитализировали с самолета

Летевший из Москвы в Казань самолет сел в Нижнем Новгороде из-за эпилепсии у беременной

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Самолет, летевший из Москвы в Казань, совершил незапланированную посадку в Нижнем Новгороде из-за эпилептического приступа у беременной пассажирки, ее госпитализировали, сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.
По его словам, инцидент произошел в четверг, 1 июня.
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Женщина умерла на борту самолета, летевшего из Сочи в Челябинск
1 июня, 10:12
"Аэропорт "Стригино" вызвал на себя скорую медицинскую помощь Нижнего Новгорода. Повод - женщина (39 лет) на борту рейса Москва-Казань без сознания. Борт посадили в Нижнем. Наши медики быстро поднялись в самолет и оказали первую помощь при эпилептическом приступе. Осложнялась ситуация тем, что женщина была беременной", - написал Мелик-Гусейнов.
Он рассказал, что "после стабилизации состояния пациентка была доставлена в городскую больницу №13 для исключения острой неврологической патологии, а далее - в городскую больницу №21 в связи с наличием беременности".
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