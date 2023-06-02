https://ria.ru/20230602/beremennaya-1875852084.html

В Нижнем Новгороде беременную с эпилепсией госпитализировали с самолета

В Нижнем Новгороде беременную с эпилепсией госпитализировали с самолета - РИА Новости, 02.06.2023

В Нижнем Новгороде беременную с эпилепсией госпитализировали с самолета

Самолет, летевший из Москвы в Казань, совершил незапланированную посадку в Нижнем Новгороде из-за эпилептического приступа у беременной пассажирки, ее... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T18:06

2023-06-02T18:06

2023-06-02T18:06

происшествия

нижний новгород

москва

казань

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Самолет, летевший из Москвы в Казань, совершил незапланированную посадку в Нижнем Новгороде из-за эпилептического приступа у беременной пассажирки, ее госпитализировали, сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале. По его словам, инцидент произошел в четверг, 1 июня. "Аэропорт "Стригино" вызвал на себя скорую медицинскую помощь Нижнего Новгорода. Повод - женщина (39 лет) на борту рейса Москва-Казань без сознания. Борт посадили в Нижнем. Наши медики быстро поднялись в самолет и оказали первую помощь при эпилептическом приступе. Осложнялась ситуация тем, что женщина была беременной", - написал Мелик-Гусейнов. Он рассказал, что "после стабилизации состояния пациентка была доставлена в городскую больницу №13 для исключения острой неврологической патологии, а далее - в городскую больницу №21 в связи с наличием беременности".

https://ria.ru/20230601/samolet-1875458491.html

https://ria.ru/20230531/samolet-1875239565.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, нижний новгород, москва, казань, россия