https://ria.ru/20230602/berdyansk-1875802665.html
ВСУ обстреляли Бердянск, предположительно, ракетами Storm Shadow
ВСУ обстреляли Бердянск, предположительно, ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 02.06.2023
ВСУ обстреляли Бердянск, предположительно, ракетами Storm Shadow
Обстрел Бердянска украинскими войсками велся, предположительно, британскими ракетами Storm Shadow, есть пострадавшие, их точное количество уточняется, сообщил... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T15:25
2023-06-02T15:25
2023-06-02T15:40
бердянск
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Обстрел Бердянска украинскими войсками велся, предположительно, британскими ракетами Storm Shadow, есть пострадавшие, их точное количество уточняется, сообщил глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.Украинские войска в пятницу нанесли удар по территории морского порта Бердянска."Сейчас поступают сообщения, они проверяются и уточняются, что девять человек все-таки ранены, потому что взрыв был большой мощности, прилет был в районе порта и, к сожалению, есть пострадавшие. Есть ли погибшие и вырастет ли количество пострадавших будет понятно после окончания всех работ", - сказал Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".По его словам, похоже, что обстрел города велся британскими ракетами Storm Shadow."Речь может идти об ударе именно ими. Ждем более подробной информации от нашего военного ведомства. Сейчас идут оперативные действия, все экстренные службы на месте", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20230602/ukraina-1875790269.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бердянск, вооруженные силы украины, происшествия
Бердянск, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли Бердянск, предположительно, ракетами Storm Shadow
ВСУ обстреляли Бердянск, предположительно, британскими ракетами Storm Shadow