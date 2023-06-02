Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Бердянск, предположительно, ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 02.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:25 02.06.2023 (обновлено: 15:40 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/berdyansk-1875802665.html
ВСУ обстреляли Бердянск, предположительно, ракетами Storm Shadow
ВСУ обстреляли Бердянск, предположительно, ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 02.06.2023
ВСУ обстреляли Бердянск, предположительно, ракетами Storm Shadow
Обстрел Бердянска украинскими войсками велся, предположительно, британскими ракетами Storm Shadow, есть пострадавшие, их точное количество уточняется, сообщил... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T15:25
2023-06-02T15:40
бердянск
вооруженные силы украины
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799478673_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0bddf2d296d22bbd8f96f4fa973b7450.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Обстрел Бердянска украинскими войсками велся, предположительно, британскими ракетами Storm Shadow, есть пострадавшие, их точное количество уточняется, сообщил глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.Украинские войска в пятницу нанесли удар по территории морского порта Бердянска."Сейчас поступают сообщения, они проверяются и уточняются, что девять человек все-таки ранены, потому что взрыв был большой мощности, прилет был в районе порта и, к сожалению, есть пострадавшие. Есть ли погибшие и вырастет ли количество пострадавших будет понятно после окончания всех работ", - сказал Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".По его словам, похоже, что обстрел города велся британскими ракетами Storm Shadow."Речь может идти об ударе именно ими. Ждем более подробной информации от нашего военного ведомства. Сейчас идут оперативные действия, все экстренные службы на месте", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20230602/ukraina-1875790269.html
бердянск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799478673_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a4ae64764f7d5180af5b722c124327d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бердянск, вооруженные силы украины, происшествия
Бердянск, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли Бердянск, предположительно, ракетами Storm Shadow

ВСУ обстреляли Бердянск, предположительно, британскими ракетами Storm Shadow

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБердянск
Бердянск - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Бердянск. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Обстрел Бердянска украинскими войсками велся, предположительно, британскими ракетами Storm Shadow, есть пострадавшие, их точное количество уточняется, сообщил глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Украинские войска в пятницу нанесли удар по территории морского порта Бердянска.
"Сейчас поступают сообщения, они проверяются и уточняются, что девять человек все-таки ранены, потому что взрыв был большой мощности, прилет был в районе порта и, к сожалению, есть пострадавшие. Есть ли погибшие и вырастет ли количество пострадавших будет понятно после окончания всех работ", - сказал Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
По его словам, похоже, что обстрел города велся британскими ракетами Storm Shadow.
"Речь может идти об ударе именно ими. Ждем более подробной информации от нашего военного ведомства. Сейчас идут оперативные действия, все экстренные службы на месте", - сказал Рогов.
Флаги Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
Запасы техники для отправки Украине на Западе на исходе, заявили в Британии
Вчера, 14:43
 
БердянскВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала