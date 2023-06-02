https://ria.ru/20230602/berdyansk-1875802665.html

ВСУ обстреляли Бердянск, предположительно, ракетами Storm Shadow

ВСУ обстреляли Бердянск, предположительно, ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 02.06.2023

ВСУ обстреляли Бердянск, предположительно, ракетами Storm Shadow

Обстрел Бердянска украинскими войсками велся, предположительно, британскими ракетами Storm Shadow, есть пострадавшие, их точное количество уточняется, сообщил... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T15:25

2023-06-02T15:25

2023-06-02T15:40

бердянск

вооруженные силы украины

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799478673_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0bddf2d296d22bbd8f96f4fa973b7450.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Обстрел Бердянска украинскими войсками велся, предположительно, британскими ракетами Storm Shadow, есть пострадавшие, их точное количество уточняется, сообщил глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.Украинские войска в пятницу нанесли удар по территории морского порта Бердянска."Сейчас поступают сообщения, они проверяются и уточняются, что девять человек все-таки ранены, потому что взрыв был большой мощности, прилет был в районе порта и, к сожалению, есть пострадавшие. Есть ли погибшие и вырастет ли количество пострадавших будет понятно после окончания всех работ", - сказал Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".По его словам, похоже, что обстрел города велся британскими ракетами Storm Shadow."Речь может идти об ударе именно ими. Ждем более подробной информации от нашего военного ведомства. Сейчас идут оперативные действия, все экстренные службы на месте", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20230602/ukraina-1875790269.html

бердянск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

бердянск, вооруженные силы украины, происшествия