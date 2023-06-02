https://ria.ru/20230602/berdyansk-1875737576.html
ВСУ нанесли удар по морскому порту Бердянска
ВСУ нанесли удар по морскому порту Бердянска - РИА Новости, 02.06.2023
ВСУ нанесли удар по морскому порту Бердянска
Украинские войска нанесли удар по морскому порту Бердянска в Запорожской области, сообщили местные власти в телеграм-канале. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T12:17
2023-06-02T12:17
2023-06-02T15:49
бердянск
происшествия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по морскому порту Бердянска в Запорожской области, сообщили местные власти в телеграм-канале."Киевский террористический режим сегодня, 2 июня, около 12:00 (совпадает с мск. — Прим. ред.), нанес удар по мирному Бердянску. Попадание пришлось по территории морского порта. По предварительной информации, жертв и разрушений нет", — говорится в публикации.Бердянский морской торговый порт возобновил работу после разминирования 30 июня 2022 года, когда в море вышло первое судно — сухогруз с зерном.Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума. Киев не признает результаты волеизъявления и продолжает обстреливать регион. Сегодня под контролем России находится более 70 процентов территории Запорожской области, ВСУ удерживают бывший областной центр — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230602/ukraina-1875704765.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бердянск, происшествия
Бердянск, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
ВСУ нанесли удар по морскому порту Бердянска
ВСУ нанесли удар по морскому порту Бердянска в Запорожской области, жертв нет