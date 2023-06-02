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ВСУ нанесли удар по морскому порту Бердянска - РИА Новости, 02.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:17 02.06.2023 (обновлено: 15:49 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/berdyansk-1875737576.html
ВСУ нанесли удар по морскому порту Бердянска
ВСУ нанесли удар по морскому порту Бердянска - РИА Новости, 02.06.2023
ВСУ нанесли удар по морскому порту Бердянска
Украинские войска нанесли удар по морскому порту Бердянска в Запорожской области, сообщили местные власти в телеграм-канале. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T12:17
2023-06-02T15:49
бердянск
происшествия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по морскому порту Бердянска в Запорожской области, сообщили местные власти в телеграм-канале."Киевский террористический режим сегодня, 2 июня, около 12:00 (совпадает с мск. — Прим. ред.), нанес удар по мирному Бердянску. Попадание пришлось по территории морского порта. По предварительной информации, жертв и разрушений нет", — говорится в публикации.Бердянский морской торговый порт возобновил работу после разминирования 30 июня 2022 года, когда в море вышло первое судно — сухогруз с зерном.Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума. Киев не признает результаты волеизъявления и продолжает обстреливать регион. Сегодня под контролем России находится более 70 процентов территории Запорожской области, ВСУ удерживают бывший областной центр — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230602/ukraina-1875704765.html
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бердянск, происшествия
Бердянск, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
ВСУ нанесли удар по морскому порту Бердянска

ВСУ нанесли удар по морскому порту Бердянска в Запорожской области, жертв нет

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБердянск
Бердянск - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по морскому порту Бердянска в Запорожской области, сообщили местные власти в телеграм-канале.
"Киевский террористический режим сегодня, 2 июня, около 12:00 (совпадает с мск. — Прим. ред.), нанес удар по мирному Бердянску. Попадание пришлось по территории морского порта. По предварительной информации, жертв и разрушений нет", — говорится в публикации.
Бердянский морской торговый порт возобновил работу после разминирования 30 июня 2022 года, когда в море вышло первое судно — сухогруз с зерном.
Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума. Киев не признает результаты волеизъявления и продолжает обстреливать регион. Сегодня под контролем России находится более 70 процентов территории Запорожской области, ВСУ удерживают бывший областной центр — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром временно стал Мелитополь.
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