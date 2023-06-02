Рейтинг@Mail.ru
Ночь в Белгороде прошла спокойно, взрывов не было слышно - РИА Новости, 02.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:14 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/belgorod-1875689631.html
Ночь в Белгороде прошла спокойно, взрывов не было слышно
Ночь в Белгороде прошла спокойно, взрывов не было слышно - РИА Новости, 02.06.2023
Ночь в Белгороде прошла спокойно, взрывов не было слышно
Ночь в Белгороде прошла спокойно, ночью не было слышно ничего, кроме звука, похожий на гул самолета, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T08:14
2023-06-02T08:14
белгород
вячеслав гладков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875612155_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_137801139478da8546d50574e3d7f4e3.jpg
БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Ночь в Белгороде прошла спокойно, ночью не было слышно ничего, кроме звука, похожий на гул самолета, сообщает корреспондент РИА Новости. Вечер и ночь в Белгороде прошли спокойно. Жители гуляли по городу, работали коммунальные службы, работали магазины и кафе. Ночью в центре города приблизительно в 00:30 в течение двух минут был слышен звук, похожий на звук самолета. Взрывов, звуков работы ПВО не было слышно. В четверг беспилотник упал на проезжую часть в Белгороде, сообщал губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, пострадали два человека. Возле автозаправки, куда прилетел беспилотник, ситуация спокойная. Обломков на дороге уже нет. На месте падения рядом с проезжей частью есть небольшая воронка, а в медицинском центре неподалеку в результате взрыва выбило окна, также есть повреждения двух стеклянных пролётов на остановке.
https://ria.ru/20230601/pvr-1875639822.html
https://ria.ru/20230602/obstrely-1875689506.html
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875612155_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ae0ecb2ef6fcff44d18ba1b22f1d3e76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, вячеслав гладков, общество
Белгород, Вячеслав Гладков, Общество
Ночь в Белгороде прошла спокойно, взрывов не было слышно

Ночь в Белгороде после падения беспилотника прошла спокойно, взрывов не было слышно

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramОсколок неизвестного устройства после взрыва в Белгороде
Осколок неизвестного устройства после взрыва в Белгороде - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Осколок неизвестного устройства после взрыва в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Ночь в Белгороде прошла спокойно, ночью не было слышно ничего, кроме звука, похожий на гул самолета, сообщает корреспондент РИА Новости.
Вечер и ночь в Белгороде прошли спокойно. Жители гуляли по городу, работали коммунальные службы, работали магазины и кафе. Ночью в центре города приблизительно в 00:30 в течение двух минут был слышен звук, похожий на звук самолета. Взрывов, звуков работы ПВО не было слышно.
Белгород - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Более 1,6 тысячи жителей Шебекино разместили в ПВР в Белгороде
1 июня, 19:15
В четверг беспилотник упал на проезжую часть в Белгороде, сообщал губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, пострадали два человека.
Возле автозаправки, куда прилетел беспилотник, ситуация спокойная. Обломков на дороге уже нет. На месте падения рядом с проезжей частью есть небольшая воронка, а в медицинском центре неподалеку в результате взрыва выбило окна, также есть повреждения двух стеклянных пролётов на остановке.
Последствия обстрела Шебекино
Часть жителей обстреливаемого Шебекинского округа разместили в ПВР
Вчера, 08:11
 
БелгородВячеслав ГладковОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала