https://ria.ru/20230602/belgorod-1875689631.html

Ночь в Белгороде прошла спокойно, взрывов не было слышно

Ночь в Белгороде прошла спокойно, взрывов не было слышно - РИА Новости, 02.06.2023

Ночь в Белгороде прошла спокойно, взрывов не было слышно

Ночь в Белгороде прошла спокойно, ночью не было слышно ничего, кроме звука, похожий на гул самолета, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T08:14

2023-06-02T08:14

2023-06-02T08:14

белгород

вячеслав гладков

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875612155_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_137801139478da8546d50574e3d7f4e3.jpg

БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Ночь в Белгороде прошла спокойно, ночью не было слышно ничего, кроме звука, похожий на гул самолета, сообщает корреспондент РИА Новости. Вечер и ночь в Белгороде прошли спокойно. Жители гуляли по городу, работали коммунальные службы, работали магазины и кафе. Ночью в центре города приблизительно в 00:30 в течение двух минут был слышен звук, похожий на звук самолета. Взрывов, звуков работы ПВО не было слышно. В четверг беспилотник упал на проезжую часть в Белгороде, сообщал губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, пострадали два человека. Возле автозаправки, куда прилетел беспилотник, ситуация спокойная. Обломков на дороге уже нет. На месте падения рядом с проезжей частью есть небольшая воронка, а в медицинском центре неподалеку в результате взрыва выбило окна, также есть повреждения двух стеклянных пролётов на остановке.

https://ria.ru/20230601/pvr-1875639822.html

https://ria.ru/20230602/obstrely-1875689506.html

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгород, вячеслав гладков, общество