https://ria.ru/20230602/belgorod-1875689631.html
Ночь в Белгороде прошла спокойно, взрывов не было слышно
Ночь в Белгороде прошла спокойно, взрывов не было слышно - РИА Новости, 02.06.2023
Ночь в Белгороде прошла спокойно, взрывов не было слышно
Ночь в Белгороде прошла спокойно, ночью не было слышно ничего, кроме звука, похожий на гул самолета, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T08:14
2023-06-02T08:14
2023-06-02T08:14
белгород
вячеслав гладков
общество
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БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Ночь в Белгороде прошла спокойно, ночью не было слышно ничего, кроме звука, похожий на гул самолета, сообщает корреспондент РИА Новости. Вечер и ночь в Белгороде прошли спокойно. Жители гуляли по городу, работали коммунальные службы, работали магазины и кафе. Ночью в центре города приблизительно в 00:30 в течение двух минут был слышен звук, похожий на звук самолета. Взрывов, звуков работы ПВО не было слышно. В четверг беспилотник упал на проезжую часть в Белгороде, сообщал губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, пострадали два человека. Возле автозаправки, куда прилетел беспилотник, ситуация спокойная. Обломков на дороге уже нет. На месте падения рядом с проезжей частью есть небольшая воронка, а в медицинском центре неподалеку в результате взрыва выбило окна, также есть повреждения двух стеклянных пролётов на остановке.
https://ria.ru/20230601/pvr-1875639822.html
https://ria.ru/20230602/obstrely-1875689506.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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белгород, вячеслав гладков, общество
Белгород, Вячеслав Гладков, Общество
Ночь в Белгороде прошла спокойно, взрывов не было слышно
Ночь в Белгороде после падения беспилотника прошла спокойно, взрывов не было слышно
БЕЛГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Ночь в Белгороде прошла спокойно, ночью не было слышно ничего, кроме звука, похожий на гул самолета, сообщает корреспондент РИА Новости.
Вечер и ночь в Белгороде прошли спокойно. Жители гуляли по городу, работали коммунальные службы, работали магазины и кафе. Ночью в центре города приблизительно в 00:30 в течение двух минут был слышен звук, похожий на звук самолета. Взрывов, звуков работы ПВО не было слышно.
Более 1,6 тысячи жителей Шебекино разместили в ПВР в Белгороде
В четверг беспилотник упал на проезжую часть в Белгороде, сообщал губернатор Вячеслав Гладков
. По его словам, пострадали два человека.
Возле автозаправки, куда прилетел беспилотник, ситуация спокойная. Обломков на дороге уже нет. На месте падения рядом с проезжей частью есть небольшая воронка, а в медицинском центре неподалеку в результате взрыва выбило окна, также есть повреждения двух стеклянных пролётов на остановке.
Часть жителей обстреливаемого Шебекинского округа разместили в ПВР