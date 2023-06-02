https://ria.ru/20230602/belgiya-1875836772.html

Бельгия добилась освобождения трех европейцев, осужденных в Иране

Бельгия добилась освобождения трех европейцев, осужденных в Иране - РИА Новости, 02.06.2023

Бельгия добилась освобождения трех европейцев, осужденных в Иране

Бельгия добилась освобождения троих европейских граждан, находившихся в заключении в Иране, спустя неделю после обмена бельгийца, также находившегося в иранской РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T17:06

2023-06-02T17:06

2023-06-02T17:06

в мире

бельгия

иран

австрия

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БРЮССЕЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Бельгия добилась освобождения троих европейских граждан, находившихся в заключении в Иране, спустя неделю после обмена бельгийца, также находившегося в иранской тюрьме, сообщил МИД королевства. "Бельгия добилась освобождения двух австрийцев и одного датчанина, которых незаконно удерживали в Иране", - говорится в сообщении бельгийского внешнеполитического ведомства. В Брюсселе заявили, что продолжат усилия по освобождению других "незаконно заключенных" европейцев. 26 мая стало известно об освобождении гражданина Бельгии Оливье Вандекастиля, который более года находился в тюрьме в Иране, где его обвиняли в шпионаже. Его обменяли на иранского дипломата Ассадолу Ассади, который был приговорен в Бельгии к 20 годам тюрьмы за попытку устроить взрыв во Франции в 2018 году на митинге иранской оппозиции. Иран считает этот судебный процесс незаконным. Освобождение стало возможно благодаря посредничеству Омана. В конце прошлого года МИД Бельгии призвал бельгийских граждан как можно скорее покинуть Иран из-за опасений необоснованных судебных преследований. В МИД подчеркнули, что у бельгийского посольства в Тегеране "очень ограниченные возможности для оказания помощи" бельгийцам в случае задержания.

https://ria.ru/20230521/iran-1873278491.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, бельгия, иран, австрия, европа, дания