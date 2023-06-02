https://ria.ru/20230602/belgiya-1875836772.html
Бельгия добилась освобождения трех европейцев, осужденных в Иране
Бельгия добилась освобождения трех европейцев, осужденных в Иране - РИА Новости, 02.06.2023
Бельгия добилась освобождения трех европейцев, осужденных в Иране
Бельгия добилась освобождения троих европейских граждан, находившихся в заключении в Иране, спустя неделю после обмена бельгийца, также находившегося в иранской РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T17:06
2023-06-02T17:06
2023-06-02T17:06
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БРЮССЕЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Бельгия добилась освобождения троих европейских граждан, находившихся в заключении в Иране, спустя неделю после обмена бельгийца, также находившегося в иранской тюрьме, сообщил МИД королевства. "Бельгия добилась освобождения двух австрийцев и одного датчанина, которых незаконно удерживали в Иране", - говорится в сообщении бельгийского внешнеполитического ведомства. В Брюсселе заявили, что продолжат усилия по освобождению других "незаконно заключенных" европейцев. 26 мая стало известно об освобождении гражданина Бельгии Оливье Вандекастиля, который более года находился в тюрьме в Иране, где его обвиняли в шпионаже. Его обменяли на иранского дипломата Ассадолу Ассади, который был приговорен в Бельгии к 20 годам тюрьмы за попытку устроить взрыв во Франции в 2018 году на митинге иранской оппозиции. Иран считает этот судебный процесс незаконным. Освобождение стало возможно благодаря посредничеству Омана. В конце прошлого года МИД Бельгии призвал бельгийских граждан как можно скорее покинуть Иран из-за опасений необоснованных судебных преследований. В МИД подчеркнули, что у бельгийского посольства в Тегеране "очень ограниченные возможности для оказания помощи" бельгийцам в случае задержания.
https://ria.ru/20230521/iran-1873278491.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бельгия, иран, австрия, европа, дания
В мире, Бельгия, Иран, Австрия, Европа, Дания
Бельгия добилась освобождения трех европейцев, осужденных в Иране
МИД Бельгии сообщил об освобождении двух австрийцев и датчанина, осужденных в Иране