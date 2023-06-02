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Курганская область передаст в зону СВО три автомобиля УАЗ - РИА Новости, 02.06.2023
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09:41 02.06.2023
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Курганская область передаст в зону СВО три автомобиля УАЗ
Курганская область передаст в зону СВО три автомобиля УАЗ - РИА Новости, 02.06.2023
Курганская область передаст в зону СВО три автомобиля УАЗ
Три автомобиля УАЗ, а также гуманитарная помощь будут доставлены в зону спецоперации от Курганской области в ближайшее время, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T09:41
2023-06-02T09:41
надежные люди
курганская область
донбасс
общероссийский народный фронт
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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ЧЕЛЯБИНСК, 2 июн – РИА Новости. Три автомобиля УАЗ, а также гуманитарная помощь будут доставлены в зону спецоперации от Курганской области в ближайшее время, сообщила пресс-служба регионального ОНФ. "На днях нам передали три внедорожника, которые мы доставим на линию фронта. Два автомобиля уже готовы к отправке за "ленточку" ближайшим рейсом из региона. Машины передали сельскохозяйственный кооператив "Большекаменский", администрация Куртамышского округа, а ещё одно авто - от жены мобилизованного военного", - говорится в сообщении. На этих машинах бойцы будут перевозить боеприпасы, продукты, эвакуировать раненых, уточняется в сообщении. Кроме того, отмечает пресс-служба, 10 июня состоится поездка регионального ОНФ на Донбасс, "чтобы лично передать ключи и гуманитарную помощь, собранную неравнодушными земляками".
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курганская область, донбасс, общероссийский народный фронт, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Курганская область, Донбасс, Общероссийский народный фронт, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Курганская область передаст в зону СВО три автомобиля УАЗ

Курганская область передаст в зону СВО три автомобиля УАЗ и гуманитарную помощь

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 2 июн – РИА Новости. Три автомобиля УАЗ, а также гуманитарная помощь будут доставлены в зону спецоперации от Курганской области в ближайшее время, сообщила пресс-служба регионального ОНФ.
"На днях нам передали три внедорожника, которые мы доставим на линию фронта. Два автомобиля уже готовы к отправке за "ленточку" ближайшим рейсом из региона. Машины передали сельскохозяйственный кооператив "Большекаменский", администрация Куртамышского округа, а ещё одно авто - от жены мобилизованного военного", - говорится в сообщении.
На этих машинах бойцы будут перевозить боеприпасы, продукты, эвакуировать раненых, уточняется в сообщении.
Кроме того, отмечает пресс-служба, 10 июня состоится поездка регионального ОНФ на Донбасс, "чтобы лично передать ключи и гуманитарную помощь, собранную неравнодушными земляками".
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Кириенко рассказал, что будет после окончания спецоперации
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Надежные людиКурганская областьДонбассОбщероссийский народный фронтУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
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