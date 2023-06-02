https://ria.ru/20230602/avtomobil-1875696931.html

Курганская область передаст в зону СВО три автомобиля УАЗ

Курганская область передаст в зону СВО три автомобиля УАЗ - РИА Новости, 02.06.2023

Курганская область передаст в зону СВО три автомобиля УАЗ

Три автомобиля УАЗ, а также гуманитарная помощь будут доставлены в зону спецоперации от Курганской области в ближайшее время, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T09:41

2023-06-02T09:41

2023-06-02T09:41

надежные люди

курганская область

донбасс

общероссийский народный фронт

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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ЧЕЛЯБИНСК, 2 июн – РИА Новости. Три автомобиля УАЗ, а также гуманитарная помощь будут доставлены в зону спецоперации от Курганской области в ближайшее время, сообщила пресс-служба регионального ОНФ. "На днях нам передали три внедорожника, которые мы доставим на линию фронта. Два автомобиля уже готовы к отправке за "ленточку" ближайшим рейсом из региона. Машины передали сельскохозяйственный кооператив "Большекаменский", администрация Куртамышского округа, а ещё одно авто - от жены мобилизованного военного", - говорится в сообщении. На этих машинах бойцы будут перевозить боеприпасы, продукты, эвакуировать раненых, уточняется в сообщении. Кроме того, отмечает пресс-служба, 10 июня состоится поездка регионального ОНФ на Донбасс, "чтобы лично передать ключи и гуманитарную помощь, собранную неравнодушными земляками".

https://ria.ru/20230601/spetsoperatsiya-1875582125.html

курганская область

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курганская область, донбасс, общероссийский народный фронт, ульяновский автомобильный завод (уаз)