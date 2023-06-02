https://ria.ru/20230602/asfalt-1875672692.html

Дорожные службы Москвы приступили к замене асфальта на Петровке

Дорожные службы Москвы приступили к замене асфальта на Петровке - РИА Новости, 02.06.2023

Дорожные службы Москвы приступили к замене асфальта на Петровке

Специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" приступили к замене асфальтобетонного покрытия на улице Петровка в Москве, в результате чего будет обновлено более 15... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T00:46

2023-06-02T00:46

2023-06-02T00:46

общество

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" приступили к замене асфальтобетонного покрытия на улице Петровка в Москве, в результате чего будет обновлено более 15 тысяч квадратных метров верхнего слоя дорожного полотна на проезжей части, рассказал журналистам заместитель начальника объединенного комплекса ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Зверев. "Работы будут завершены в кратчайшие сроки. Наши дорожные службы проведут замену асфальтобетонного покрытия в течение трех ночей с полным поэтапным перекрытием участков улицы. Проезд будет закрыт не на всех участках улицы сразу, а поэтапно, чтобы частично обеспечить движение автомобилистам", - сообщил он. Зверев подчеркнул, что полное перекрытие участков дороги – мера, необходимая для скорейшего проведения дорожного ремонта на центральной улице города для обеспечения комфорта жителей и гостей столицы. Он добавил, что в работе будет применяться бесшовный способ укладки асфальта. "При такой технологии работы ведутся одновременно на всей ширине проезжей части, дорожное покрытие укладывается "единым ковром", что увеличивает срок его службы. Данный способ требует полного перекрытия дорожного движения в местах проведения работ. По окончании работ специалисты в кратчайшие сроки нанесут разметку", - заключил Зверев.

https://ria.ru/20230531/asfalt-1875318951.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, автомобильные дороги