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Артиллеристы ведут активную контрбатарейную борьбу на севере ДНР - РИА Новости, 02.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:04 02.06.2023 (обновлено: 09:41 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/artilleriya-1875683790.html
Артиллеристы ведут активную контрбатарейную борьбу на севере ДНР
Артиллеристы ведут активную контрбатарейную борьбу на севере ДНР - РИА Новости, 02.06.2023
Артиллеристы ведут активную контрбатарейную борьбу на севере ДНР
Артиллеристы Вооруженных сил России ведут активную контрбатарейную борьбу с украинскими орудиями на севере ДНР, рассказал РИА Новости старший офицер батареи с... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T06:04
2023-06-02T09:41
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
безопасность
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ЛУГАНСК, 2 июн — РИА Новости. Артиллеристы Вооруженных сил России ведут активную контрбатарейную борьбу с украинскими орудиями на севере ДНР, рассказал РИА Новости старший офицер батареи с позывным Хоккеист. "Сейчас отработали плановую цель тремя выстрелами по артиллерии противника, мы знаем, они оттуда стабильно работают, мы отработали по ним, цель выполнена", — рассказал он.Российские бойцы применяют в том числе самоходные пушки 2С5 "Гиацинт".По словам военного, ежедневно приходится совершать до десяти выездов, средний расход по цели с пристрелкой в случае невозможности полностью учесть все условия стрельбы составляет до десяти снарядов и на подавление артиллерии противника — до пяти снарядов."В настоящее время работу ведем вблизи линии боевого соприкосновения, подъезжая к противнику до трех километров, чтобы эффективно работать по артиллерии. Чем ближе к цели, тем точнее", — отметил собеседник агентства.По его словам, огонь по артиллерии противника корректируют при помощи беспилотников."Недавно нами под корректировку БПЛА была уничтожена Krab (самоходная артиллерийская установка) чешского производства, отработали по ней восемь снарядов", — отметил Хоккеист.Ранее Минобороны сообщало, что Южная группировка Вооруженных сил на Донецком направлении уничтожила до 145 украинских военных, а также два склада с боеприпасами и шесть единиц техники, включая одну американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50.
https://ria.ru/20230602/artilleriya-1875678069.html
https://ria.ru/20230602/spetsoperatsiya-1875683311.html
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Российские бойцы о борьбе с украинской артиллерией на севере ДНР
Российские артиллеристы ведут активную контрбатарейную борьбу с украинской артиллерией на севере ДНР, в том числе применяя самоходные пушки 2С5 "Гиацинт", рассказал РИА Новости старший офицер батареи с позывным "Хоккеист"
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россия, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Артиллеристы ведут активную контрбатарейную борьбу на севере ДНР

Боец ВС России Хоккеист: артиллерия ведет активную контрбатарейную борьбу на севере ДНР

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ЛУГАНСК, 2 июн — РИА Новости. Артиллеристы Вооруженных сил России ведут активную контрбатарейную борьбу с украинскими орудиями на севере ДНР, рассказал РИА Новости старший офицер батареи с позывным Хоккеист.
"Сейчас отработали плановую цель тремя выстрелами по артиллерии противника, мы знаем, они оттуда стабильно работают, мы отработали по ним, цель выполнена", — рассказал он.
Российские бойцы применяют в том числе самоходные пушки 2С5 "Гиацинт".
По словам военного, ежедневно приходится совершать до десяти выездов, средний расход по цели с пристрелкой в случае невозможности полностью учесть все условия стрельбы составляет до десяти снарядов и на подавление артиллерии противника — до пяти снарядов.
«
"В настоящее время работу ведем вблизи линии боевого соприкосновения, подъезжая к противнику до трех километров, чтобы эффективно работать по артиллерии. Чем ближе к цели, тем точнее", — отметил собеседник агентства.
По его словам, огонь по артиллерии противника корректируют при помощи беспилотников.
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"Недавно нами под корректировку БПЛА была уничтожена Krab (самоходная артиллерийская установка) чешского производства, отработали по ней восемь снарядов", — отметил Хоккеист.
Ранее Минобороны сообщало, что Южная группировка Вооруженных сил на Донецком направлении уничтожила до 145 украинских военных, а также два склада с боеприпасами и шесть единиц техники, включая одну американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50.
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