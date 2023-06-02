https://ria.ru/20230602/artilleriya-1875683790.html

Артиллеристы ведут активную контрбатарейную борьбу на севере ДНР

Артиллеристы ведут активную контрбатарейную борьбу на севере ДНР - РИА Новости, 02.06.2023

Артиллеристы ведут активную контрбатарейную борьбу на севере ДНР

Артиллеристы Вооруженных сил России ведут активную контрбатарейную борьбу с украинскими орудиями на севере ДНР, рассказал РИА Новости старший офицер батареи с... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T06:04

2023-06-02T06:04

2023-06-02T09:41

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

безопасность

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ЛУГАНСК, 2 июн — РИА Новости. Артиллеристы Вооруженных сил России ведут активную контрбатарейную борьбу с украинскими орудиями на севере ДНР, рассказал РИА Новости старший офицер батареи с позывным Хоккеист. "Сейчас отработали плановую цель тремя выстрелами по артиллерии противника, мы знаем, они оттуда стабильно работают, мы отработали по ним, цель выполнена", — рассказал он.Российские бойцы применяют в том числе самоходные пушки 2С5 "Гиацинт".По словам военного, ежедневно приходится совершать до десяти выездов, средний расход по цели с пристрелкой в случае невозможности полностью учесть все условия стрельбы составляет до десяти снарядов и на подавление артиллерии противника — до пяти снарядов."В настоящее время работу ведем вблизи линии боевого соприкосновения, подъезжая к противнику до трех километров, чтобы эффективно работать по артиллерии. Чем ближе к цели, тем точнее", — отметил собеседник агентства.По его словам, огонь по артиллерии противника корректируют при помощи беспилотников."Недавно нами под корректировку БПЛА была уничтожена Krab (самоходная артиллерийская установка) чешского производства, отработали по ней восемь снарядов", — отметил Хоккеист.Ранее Минобороны сообщало, что Южная группировка Вооруженных сил на Донецком направлении уничтожила до 145 украинских военных, а также два склада с боеприпасами и шесть единиц техники, включая одну американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50.

https://ria.ru/20230602/artilleriya-1875678069.html

https://ria.ru/20230602/spetsoperatsiya-1875683311.html

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Российские бойцы о борьбе с украинской артиллерией на севере ДНР Российские артиллеристы ведут активную контрбатарейную борьбу с украинской артиллерией на севере ДНР, в том числе применяя самоходные пушки 2С5 "Гиацинт", рассказал РИА Новости старший офицер батареи с позывным "Хоккеист" 2023-06-02T06:04 true PT2M11S

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россия, донецкая народная республика, безопасность