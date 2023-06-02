https://ria.ru/20230602/arsenal-1875830530.html

США сделают ставку на качество ядерного потенциала, заявили в Белом доме

США сделают ставку на качество ядерного потенциала, заявили в Белом доме - РИА Новости, 02.06.2023

США сделают ставку на качество ядерного потенциала, заявили в Белом доме

США не видят необходимости в наращивании ядерного арсенала до уровней, превосходящих численность вооружений соперников вместе взятых, Вашингтон делает ставку на РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T16:46

2023-06-02T16:46

2023-06-02T17:10

сша

в мире

ядерное оружие

джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. США не видят необходимости в наращивании ядерного арсенала до уровней, превосходящих численность вооружений соперников вместе взятых, Вашингтон делает ставку на качество, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, выступая в американской Ассоциации по контролю над вооружениями."США не нужно увеличивать наши ядерные силы, чтобы превзойти (по численности ядерных вооружений – ред.) общую численность (вооружений - ред.) наших соперников для успешного сдерживания их", - сказал Салливан."Мы это походили, мы выучили этот урок. Не нужно США и размещать более опасное ядерное вооружение для поддержания сдерживания. Эффективное сдерживание, скорее, означает, что у нас более совершенный подход, а не подход, основывающийся на большем количестве", - указал он.Это, по словам Салливана, значит, что у США есть потенциал, необходимый для осуществления сдерживания и, если потребуется, одержания победы над масштабной агрессией против Штатов и их союзников.

https://ria.ru/20230415/oruzhie-1865484342.html

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сша, в мире, ядерное оружие, джейк салливан