https://ria.ru/20230602/arsenal-1875830530.html
США сделают ставку на качество ядерного потенциала, заявили в Белом доме
США сделают ставку на качество ядерного потенциала, заявили в Белом доме - РИА Новости, 02.06.2023
США сделают ставку на качество ядерного потенциала, заявили в Белом доме
США не видят необходимости в наращивании ядерного арсенала до уровней, превосходящих численность вооружений соперников вместе взятых, Вашингтон делает ставку на РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T16:46
2023-06-02T16:46
2023-06-02T17:10
сша
в мире
ядерное оружие
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. США не видят необходимости в наращивании ядерного арсенала до уровней, превосходящих численность вооружений соперников вместе взятых, Вашингтон делает ставку на качество, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, выступая в американской Ассоциации по контролю над вооружениями."США не нужно увеличивать наши ядерные силы, чтобы превзойти (по численности ядерных вооружений – ред.) общую численность (вооружений - ред.) наших соперников для успешного сдерживания их", - сказал Салливан."Мы это походили, мы выучили этот урок. Не нужно США и размещать более опасное ядерное вооружение для поддержания сдерживания. Эффективное сдерживание, скорее, означает, что у нас более совершенный подход, а не подход, основывающийся на большем количестве", - указал он.Это, по словам Салливана, значит, что у США есть потенциал, необходимый для осуществления сдерживания и, если потребуется, одержания победы над масштабной агрессией против Штатов и их союзников.
https://ria.ru/20230415/oruzhie-1865484342.html
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сша, в мире, ядерное оружие, джейк салливан
США, В мире, Ядерное оружие, Джейк Салливан
США сделают ставку на качество ядерного потенциала, заявили в Белом доме
Белый дом: США не будут наращивать ядерный арсенал до уровней, превосходящих противников
ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. США не видят необходимости в наращивании ядерного арсенала до уровней, превосходящих численность вооружений соперников вместе взятых, Вашингтон делает ставку на качество, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, выступая в американской Ассоциации по контролю над вооружениями.
«
"США не нужно увеличивать наши ядерные силы, чтобы превзойти (по численности ядерных вооружений – ред.) общую численность (вооружений - ред.) наших соперников для успешного сдерживания их", - сказал Салливан.
"Мы это походили, мы выучили этот урок. Не нужно США и размещать более опасное ядерное вооружение для поддержания сдерживания. Эффективное сдерживание, скорее, означает, что у нас более совершенный подход, а не подход, основывающийся на большем количестве", - указал он.
Это, по словам Салливана, значит, что у США есть потенциал, необходимый для осуществления сдерживания и, если потребуется, одержания победы над масштабной агрессией против Штатов и их союзников.
В США предложили ограничить возможности президента применять ядерное оружие