Рейтинг@Mail.ru
США сделают ставку на качество ядерного потенциала, заявили в Белом доме - РИА Новости, 02.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:46 02.06.2023 (обновлено: 17:10 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/arsenal-1875830530.html
США сделают ставку на качество ядерного потенциала, заявили в Белом доме
США сделают ставку на качество ядерного потенциала, заявили в Белом доме - РИА Новости, 02.06.2023
США сделают ставку на качество ядерного потенциала, заявили в Белом доме
США не видят необходимости в наращивании ядерного арсенала до уровней, превосходящих численность вооружений соперников вместе взятых, Вашингтон делает ставку на РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T16:46
2023-06-02T17:10
сша
в мире
ядерное оружие
джейк салливан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149705/84/1497058468_0:159:3109:1908_1920x0_80_0_0_16e681ef3253aff1f558e5662c90b1dc.jpg
ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. США не видят необходимости в наращивании ядерного арсенала до уровней, превосходящих численность вооружений соперников вместе взятых, Вашингтон делает ставку на качество, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, выступая в американской Ассоциации по контролю над вооружениями."США не нужно увеличивать наши ядерные силы, чтобы превзойти (по численности ядерных вооружений – ред.) общую численность (вооружений - ред.) наших соперников для успешного сдерживания их", - сказал Салливан."Мы это походили, мы выучили этот урок. Не нужно США и размещать более опасное ядерное вооружение для поддержания сдерживания. Эффективное сдерживание, скорее, означает, что у нас более совершенный подход, а не подход, основывающийся на большем количестве", - указал он.Это, по словам Салливана, значит, что у США есть потенциал, необходимый для осуществления сдерживания и, если потребуется, одержания победы над масштабной агрессией против Штатов и их союзников.
https://ria.ru/20230415/oruzhie-1865484342.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149705/84/1497058468_219:0:2948:2047_1920x0_80_0_0_17a578347610dc85d4da5dec0b0d86a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, ядерное оружие, джейк салливан
США, В мире, Ядерное оружие, Джейк Салливан
США сделают ставку на качество ядерного потенциала, заявили в Белом доме

Белый дом: США не будут наращивать ядерный арсенал до уровней, превосходящих противников

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВид на здание Белого дома в Вашингтоне
Вид на здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Вид на здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. США не видят необходимости в наращивании ядерного арсенала до уровней, превосходящих численность вооружений соперников вместе взятых, Вашингтон делает ставку на качество, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, выступая в американской Ассоциации по контролю над вооружениями.
«
"США не нужно увеличивать наши ядерные силы, чтобы превзойти (по численности ядерных вооружений – ред.) общую численность (вооружений - ред.) наших соперников для успешного сдерживания их", - сказал Салливан.
"Мы это походили, мы выучили этот урок. Не нужно США и размещать более опасное ядерное вооружение для поддержания сдерживания. Эффективное сдерживание, скорее, означает, что у нас более совершенный подход, а не подход, основывающийся на большем количестве", - указал он.
Это, по словам Салливана, значит, что у США есть потенциал, необходимый для осуществления сдерживания и, если потребуется, одержания победы над масштабной агрессией против Штатов и их союзников.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
В США предложили ограничить возможности президента применять ядерное оружие
15 апреля, 01:00
 
СШАВ миреЯдерное оружиеДжейк Салливан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала