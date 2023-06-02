https://ria.ru/20230602/armiya-1875678999.html

В России сформируют две армии и новые подразделения ВС

В России сформируют две армии и новые подразделения ВС - РИА Новости, 02.06.2023

В России сформируют две армии и новые подразделения ВС

В Вооруженных силах России в этом году сформируют две армии, армейский корпус, новый военно-морской район, пять дивизий, 26 бригад и два военных округа, заявил... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T03:06

2023-06-02T03:06

2023-06-02T11:02

безопасность

россия

евгений бурдинский

сергей шойгу

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Вооруженных силах России в этом году сформируют две армии, армейский корпус, новый военно-морской район, пять дивизий, 26 бригад и два военных округа, заявил заместитель начальника Генерального штаба генерал-полковник Евгений Бурдинский в статье, опубликованной в июньском номере журнала Минобороны "Военные комиссариаты России"."В 2023 году необходимо своевременно провести организационно-штатное обеспечение формирования общевойсковой и воздушной армий, армейского корпуса, Азовского военно-морского района, пяти дивизий и 26 бригад, создания Московского и Ленинградского военных округов", — уточнил военачальник.По его словам, масштабные задачи по наращиванию состава Вооруженных сил, увеличению их численности в 2023 году, а также по выполнению организационных мероприятий необходимо выполнить в сжатые сроки. Генерал уточнил, что для этого нужно организованно укомплектовать, разместить и всесторонне обеспечить личный состав, синхронизировав это со сроками подачи основных образцов вооружения, военной и специальной техники и других материальных средств.Министр обороны Сергей Шойгу в декабре 2022 года провел совещание, на котором говорилось об увеличении численности Вооруженных сил до 1,5 миллиона человек.

https://ria.ru/20230601/tekhnika-1875658072.html

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безопасность, россия, евгений бурдинский, сергей шойгу