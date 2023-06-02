https://ria.ru/20230602/armeniya-1875787857.html
В Кремле ответили на слова Пашиняна о конфликте на Украине
В Кремле ответили на слова Пашиняна о конфликте на Украине - РИА Новости, 02.06.2023
В Кремле ответили на слова Пашиняна о конфликте на Украине
В Кремле приняли к сведению заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о позиции Еревана по конфликту на Украине, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T14:39
2023-06-02T14:39
2023-06-02T18:26
армения
украина
россия
в мире
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871323017_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5a916c2a8e5ab4a0d7fceb330776eadb.jpg
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Кремле приняли к сведению заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о позиции Еревана по конфликту на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Накануне глава закавказской республики заявил, что Ереван не является союзником Москвы в противостоянии с Киевом. По его словам, конфликт вызывает у армянской стороны обеспокоенность, так как напрямую влияет на все взаимоотношения страны."Это важное заявление. Мы знаем, что есть определенные нюансы в подходах Армении к конфликту вокруг Украины, мы их учитываем, мы их знаем", — сказал Песков.При этом представитель Кремля отметил, что Москва, безусловно, продолжает развитие союзнических отношений с Ереваном.В середине мая Пашинян отмечал, что Армения опасается западных санкций за сотрудничество с Россией. По словам политика, Ереван не хочет навредить Москве, но и не может позволить самому себе попасть под ограничительные меры. При этом премьер отметил, что там, где есть такая возможность, Армения "с радостью идет навстречу российскому спросу". В начале марта Пашинян также заявлял, что Ереван не помогает Москве обходить западные санкции.
https://ria.ru/20230602/dialog-1875786306.html
армения
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871323017_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_7f1de95190ef856548c5092a78958e51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, украина, россия, в мире, дмитрий песков
Армения, Украина, Россия, В мире, Дмитрий Песков
В Кремле ответили на слова Пашиняна о конфликте на Украине
Кремль назвал важными слова Пашиняна, что Армения не союзник России в конфликте с Киевом
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Кремле приняли к сведению заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о позиции Еревана по конфликту на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Накануне глава закавказской республики заявил, что Ереван не является союзником Москвы
в противостоянии с Киевом
. По его словам, конфликт вызывает у армянской стороны обеспокоенность, так как напрямую влияет на все взаимоотношения страны.
«
"Это важное заявление. Мы знаем, что есть определенные нюансы в подходах Армении к конфликту вокруг Украины, мы их учитываем, мы их знаем", — сказал Песков.
При этом представитель Кремля отметил, что Москва, безусловно, продолжает развитие союзнических отношений с Ереваном.
В середине мая Пашинян отмечал, что Армения опасается западных санкций за сотрудничество с Россией. По словам политика, Ереван не хочет навредить Москве, но и не может позволить самому себе попасть под ограничительные меры. При этом премьер отметил, что там, где есть такая возможность, Армения "с радостью идет навстречу российскому спросу".
В начале марта Пашинян также заявлял, что Ереван не помогает Москве
обходить западные санкции.
В Кремле считают, что предпосылок для диалога по Украине нет