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В Кремле ответили на слова Пашиняна о конфликте на Украине - РИА Новости, 02.06.2023
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14:39 02.06.2023 (обновлено: 18:26 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/armeniya-1875787857.html
В Кремле ответили на слова Пашиняна о конфликте на Украине
В Кремле ответили на слова Пашиняна о конфликте на Украине - РИА Новости, 02.06.2023
В Кремле ответили на слова Пашиняна о конфликте на Украине
В Кремле приняли к сведению заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о позиции Еревана по конфликту на Украине, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T14:39
2023-06-02T18:26
армения
украина
россия
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Кремле приняли к сведению заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о позиции Еревана по конфликту на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Накануне глава закавказской республики заявил, что Ереван не является союзником Москвы в противостоянии с Киевом. По его словам, конфликт вызывает у армянской стороны обеспокоенность, так как напрямую влияет на все взаимоотношения страны.&quot;Это важное заявление. Мы знаем, что есть определенные нюансы в подходах Армении к конфликту вокруг Украины, мы их учитываем, мы их знаем&quot;, — сказал Песков.При этом представитель Кремля отметил, что Москва, безусловно, продолжает развитие союзнических отношений с Ереваном.В середине мая Пашинян отмечал, что Армения опасается западных санкций за сотрудничество с Россией. По словам политика, Ереван не хочет навредить Москве, но и не может позволить самому себе попасть под ограничительные меры. При этом премьер отметил, что там, где есть такая возможность, Армения "с радостью идет навстречу российскому спросу". В начале марта Пашинян также заявлял, что Ереван не помогает Москве обходить западные санкции.
https://ria.ru/20230602/dialog-1875786306.html
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армения, украина, россия, в мире, дмитрий песков
Армения, Украина, Россия, В мире, Дмитрий Песков
В Кремле ответили на слова Пашиняна о конфликте на Украине

Кремль назвал важными слова Пашиняна, что Армения не союзник России в конфликте с Киевом

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКремль
Кремль - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Кремле приняли к сведению заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о позиции Еревана по конфликту на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Накануне глава закавказской республики заявил, что Ереван не является союзником Москвы в противостоянии с Киевом. По его словам, конфликт вызывает у армянской стороны обеспокоенность, так как напрямую влияет на все взаимоотношения страны.
«

"Это важное заявление. Мы знаем, что есть определенные нюансы в подходах Армении к конфликту вокруг Украины, мы их учитываем, мы их знаем", — сказал Песков.

При этом представитель Кремля отметил, что Москва, безусловно, продолжает развитие союзнических отношений с Ереваном.
В середине мая Пашинян отмечал, что Армения опасается западных санкций за сотрудничество с Россией. По словам политика, Ереван не хочет навредить Москве, но и не может позволить самому себе попасть под ограничительные меры. При этом премьер отметил, что там, где есть такая возможность, Армения "с радостью идет навстречу российскому спросу".
В начале марта Пашинян также заявлял, что Ереван не помогает Москве обходить западные санкции.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
В Кремле считают, что предпосылок для диалога по Украине нет
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