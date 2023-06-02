https://ria.ru/20230602/armeniya-1875787857.html

В Кремле ответили на слова Пашиняна о конфликте на Украине

В Кремле ответили на слова Пашиняна о конфликте на Украине - РИА Новости, 02.06.2023

В Кремле ответили на слова Пашиняна о конфликте на Украине

В Кремле приняли к сведению заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о позиции Еревана по конфликту на Украине, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T14:39

2023-06-02T14:39

2023-06-02T18:26

армения

украина

россия

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Кремле приняли к сведению заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о позиции Еревана по конфликту на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Накануне глава закавказской республики заявил, что Ереван не является союзником Москвы в противостоянии с Киевом. По его словам, конфликт вызывает у армянской стороны обеспокоенность, так как напрямую влияет на все взаимоотношения страны."Это важное заявление. Мы знаем, что есть определенные нюансы в подходах Армении к конфликту вокруг Украины, мы их учитываем, мы их знаем", — сказал Песков.При этом представитель Кремля отметил, что Москва, безусловно, продолжает развитие союзнических отношений с Ереваном.В середине мая Пашинян отмечал, что Армения опасается западных санкций за сотрудничество с Россией. По словам политика, Ереван не хочет навредить Москве, но и не может позволить самому себе попасть под ограничительные меры. При этом премьер отметил, что там, где есть такая возможность, Армения "с радостью идет навстречу российскому спросу". В начале марта Пашинян также заявлял, что Ереван не помогает Москве обходить западные санкции.

https://ria.ru/20230602/dialog-1875786306.html

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Варвара Скокшина

армения, украина, россия, в мире, дмитрий песков