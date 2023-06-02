https://ria.ru/20230602/aleksandrovka-1875698456.html
Украинские войска обстреляли Александровку ракетами
Украинские войска обстреляли Александровку ракетами - РИА Новости, 02.06.2023
Украинские войска обстреляли Александровку ракетами
Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по населенному пункту Александровка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T09:57
2023-06-02T09:57
2023-06-02T10:02
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по населенному пункту Александровка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09:45 - населенный пункт Кураховка - населенный пункт Александровка: выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Кроме того, украинские войска в 9.35 и в 9.40 обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив в общей сложности 13 снарядов калибром 155 миллиметров.Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР.
https://ria.ru/20230602/trudnosti-1875697564.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Александровку ракетами
Украинские войска выпустили по Александровке 20 ракет из РСЗО