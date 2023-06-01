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Умерла Людмила Цветкова - РИА Новости, 01.06.2023
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Культура
 
15:28 01.06.2023 (обновлено: 20:55 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/znamenitosti-1875563411.html
Умерла Людмила Цветкова
Умерла Людмила Цветкова - РИА Новости, 01.06.2023
Умерла Людмила Цветкова
На 80 году жизни умерла режиссер документального кино Людмила Цветкова, сообщается на сайте Союза кинематографистов России. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T15:28
2023-06-01T20:55
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. На 80 году жизни умерла режиссер документального кино Людмила Цветкова, сообщается на сайте Союза кинематографистов России. Прощание запланировано на 2 июня в 11:00 в конференц-зале Центрального дома кинематографистов.В 1967 году Цветкова окончила Театральное училище имени М. С. Щепкина. Карьеру в кино начала как актриса. В ее фильмографии более 40 проектов. Людмила Васильевна снималась в картинах Эльдара Рязанова, Петра Тодоровского, Марлена Хуциева, Георгия Данелии.В 1996-м она стала работать и как режиссер. Создала свыше 20 документальных лент. В том числе "Истинный дар", "Брыкин бор", "Лесной колокольчик", "Красота живет здесь", цикл "Свидетели эпохи".Цветкова была отмечена благодарностью президента России, награждена почетным знаком Росзарубежцентра при МИД России "За вклад в дело дружбы".Людмила Цветкова была президентом Ассоциации военного историко-патриотического фильма Союза кинематографистов России, членом художественного совета при Министерстве обороны России (секция "Кинематография").
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Культура, Новости культуры, Знаменитости
Умерла Людмила Цветкова

Режиссер-документалист и актриса Людмила Цветкова умерла в 79 лет

© Фото : сайт Союза кинематографистов РоссииЛюдмила Цветкова
Людмила Цветкова - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© Фото : сайт Союза кинематографистов России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. На 80 году жизни умерла режиссер документального кино Людмила Цветкова, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Прощание запланировано на 2 июня в 11:00 в конференц-зале Центрального дома кинематографистов.
В 1967 году Цветкова окончила Театральное училище имени М. С. Щепкина. Карьеру в кино начала как актриса. В ее фильмографии более 40 проектов. Людмила Васильевна снималась в картинах Эльдара Рязанова, Петра Тодоровского, Марлена Хуциева, Георгия Данелии.
В 1996-м она стала работать и как режиссер. Создала свыше 20 документальных лент. В том числе "Истинный дар", "Брыкин бор", "Лесной колокольчик", "Красота живет здесь", цикл "Свидетели эпохи".
Цветкова была отмечена благодарностью президента России, награждена почетным знаком Росзарубежцентра при МИД России "За вклад в дело дружбы".
Людмила Цветкова была президентом Ассоциации военного историко-патриотического фильма Союза кинематографистов России, членом художественного совета при Министерстве обороны России (секция "Кинематография").
 
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