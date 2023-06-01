Рейтинг@Mail.ru
Во Франции набросились на Зеленского после его заявления о НАТО - РИА Новости, 01.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:04 01.06.2023 (обновлено: 20:58 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/zelenskiy-1875636937.html
Во Франции набросились на Зеленского после его заявления о НАТО
Во Франции набросились на Зеленского после его заявления о НАТО - РИА Новости, 01.06.2023
Во Франции набросились на Зеленского после его заявления о НАТО
Заявления президента Владимира Зеленского о членстве Украины в НАТО может спровоцировать третью мировую войну, написал бывший депутат Европарламента Флориан... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T19:04
2023-06-01T20:58
в мире
украина
франция
владимир зеленский
нато
европарламент
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875466028_0:470:2520:1887_1920x0_80_0_0_ab6f8783baa863d4d69b9376969d32e8.jpg
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Заявления президента Владимира Зеленского о членстве Украины в НАТО может спровоцировать третью мировую войну, написал бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо в Twitter.Так он прокомментировал слова политика о том, что Киев надеется получить приглашение в Североатлантический альянс на июльском саммите в Вильнюсе.&quot;Зеленский снова капризничает. Теперь он развенчивает сомнения по поводу членства Украины в НАТО&quot;, — написал Филиппо.По его мнению, проблема заключается в том, что речь идет о принятии в НАТО "ультракоррумпированной страны", чье членство в военном блоке может привести к глобальной войне.
https://radiosputnik.ria.ru/20230601/zelenskiy-1875629442.html
украина
франция
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875466028_97:359:2348:2047_1920x0_80_0_0_f72509ab64d74597f24f5b987e0b120f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, франция, владимир зеленский, нато, европарламент, киев
В мире, Украина, Франция, Владимир Зеленский, НАТО, Европарламент, Киев
Во Франции набросились на Зеленского после его заявления о НАТО

Бывший депутат ЕП Филиппо: Зеленский развяжет третью мировую войну ради членства в НАТО

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Заявления президента Владимира Зеленского о членстве Украины в НАТО может спровоцировать третью мировую войну, написал бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо в Twitter.
Так он прокомментировал слова политика о том, что Киев надеется получить приглашение в Североатлантический альянс на июльском саммите в Вильнюсе.
«

"Зеленский снова капризничает. Теперь он развенчивает сомнения по поводу членства Украины в НАТО", — написал Филиппо.

По его мнению, проблема заключается в том, что речь идет о принятии в НАТО "ультракоррумпированной страны", чье членство в военном блоке может привести к глобальной войне.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
"Кому вы верите?" В Киеве задались вопросами об обещаниях Зеленского
Вчера, 18:35
 
В миреУкраинаФранцияВладимир ЗеленскийНАТОЕвропарламентКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала