https://ria.ru/20230601/zelenskiy-1875636937.html

Во Франции набросились на Зеленского после его заявления о НАТО

Во Франции набросились на Зеленского после его заявления о НАТО - РИА Новости, 01.06.2023

Во Франции набросились на Зеленского после его заявления о НАТО

Заявления президента Владимира Зеленского о членстве Украины в НАТО может спровоцировать третью мировую войну, написал бывший депутат Европарламента Флориан... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T19:04

2023-06-01T19:04

2023-06-01T20:58

в мире

украина

франция

владимир зеленский

нато

европарламент

киев

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Заявления президента Владимира Зеленского о членстве Украины в НАТО может спровоцировать третью мировую войну, написал бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо в Twitter.Так он прокомментировал слова политика о том, что Киев надеется получить приглашение в Североатлантический альянс на июльском саммите в Вильнюсе."Зеленский снова капризничает. Теперь он развенчивает сомнения по поводу членства Украины в НАТО", — написал Филиппо.По его мнению, проблема заключается в том, что речь идет о принятии в НАТО "ультракоррумпированной страны", чье членство в военном блоке может привести к глобальной войне.

https://radiosputnik.ria.ru/20230601/zelenskiy-1875629442.html

украина

франция

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в мире, украина, франция, владимир зеленский, нато, европарламент, киев