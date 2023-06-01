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Зеленский анонсировал много двусторонних встреч в Молдавии - РИА Новости, 01.06.2023
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10:05 01.06.2023 (обновлено: 10:13 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/zelenskiy-1875464136.html
Зеленский анонсировал много двусторонних встреч в Молдавии
Зеленский анонсировал много двусторонних встреч в Молдавии - РИА Новости, 01.06.2023
Зеленский анонсировал много двусторонних встреч в Молдавии
Владимир Зеленский подтвердил в Telegram-канале свое участие в саммите Европейского политического сообщества в Молдавии и добавил, что у него запланировано... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T10:05
2023-06-01T10:13
в мире
молдавия
владимир зеленский
евросоюз
европейский совет
нато
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский подтвердил в Telegram-канале свое участие в саммите Европейского политического сообщества в Молдавии и добавил, что у него запланировано много двусторонних встреч. "Сегодня работаем в Молдове. Участие в саммите Европейского политического сообщества. Много двусторонних встреч. Развиваем коалицию истребителей и предлагаем коалицию Patriot. ЕС, НАТО, формула мира. Все для защиты нашего будущего", - написал Зеленский. Второй саммит ЕПС начался в Молдавии 1 июня и собрал участников из 47 государств, в мероприятии также принимают участие главы Европейского совета, Еврокомиссии и Европарламента. Первый саммит в таком формате прошел в Праге в октябре 2022 года.
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в мире, молдавия, владимир зеленский, евросоюз, европейский совет, нато
В мире, Молдавия, Владимир Зеленский, Евросоюз, Европейский совет, НАТО
Зеленский анонсировал много двусторонних встреч в Молдавии

Зеленский сообщил об участии в саммите в Молдавии и анонсировал много двусторонних встреч

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский во время прибытия на саммит Европейского политического сообщества в замок Мими в городе Бульбоакэ. 1 июня 2023
Президент Украины Владимир Зеленский во время прибытия на саммит Европейского политического сообщества в замок Мими в городе Бульбоакэ. 1 июня 2023 - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский во время прибытия на саммит Европейского политического сообщества в замок Мими в городе Бульбоакэ. 1 июня 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский подтвердил в Telegram-канале свое участие в саммите Европейского политического сообщества в Молдавии и добавил, что у него запланировано много двусторонних встреч.
«
"Сегодня работаем в Молдове. Участие в саммите Европейского политического сообщества. Много двусторонних встреч. Развиваем коалицию истребителей и предлагаем коалицию Patriot. ЕС, НАТО, формула мира. Все для защиты нашего будущего", - написал Зеленский.
Второй саммит ЕПС начался в Молдавии 1 июня и собрал участников из 47 государств, в мероприятии также принимают участие главы Европейского совета, Еврокомиссии и Европарламента. Первый саммит в таком формате прошел в Праге в октябре 2022 года.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
СМИ: Зеленский назвал условия для участия в саммите НАТО
31 мая, 21:58
 
В миреМолдавияВладимир ЗеленскийЕвросоюзЕвропейский советНАТО
 
 
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