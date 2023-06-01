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Зеленский анонсировал много двусторонних встреч в Молдавии
Зеленский анонсировал много двусторонних встреч в Молдавии - РИА Новости, 01.06.2023
Зеленский анонсировал много двусторонних встреч в Молдавии
Владимир Зеленский подтвердил в Telegram-канале свое участие в саммите Европейского политического сообщества в Молдавии и добавил, что у него запланировано... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T10:05
2023-06-01T10:05
2023-06-01T10:13
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский подтвердил в Telegram-канале свое участие в саммите Европейского политического сообщества в Молдавии и добавил, что у него запланировано много двусторонних встреч. "Сегодня работаем в Молдове. Участие в саммите Европейского политического сообщества. Много двусторонних встреч. Развиваем коалицию истребителей и предлагаем коалицию Patriot. ЕС, НАТО, формула мира. Все для защиты нашего будущего", - написал Зеленский. Второй саммит ЕПС начался в Молдавии 1 июня и собрал участников из 47 государств, в мероприятии также принимают участие главы Европейского совета, Еврокомиссии и Европарламента. Первый саммит в таком формате прошел в Праге в октябре 2022 года.
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в мире, молдавия, владимир зеленский, евросоюз, европейский совет, нато
В мире, Молдавия, Владимир Зеленский, Евросоюз, Европейский совет, НАТО
Зеленский анонсировал много двусторонних встреч в Молдавии
Зеленский сообщил об участии в саммите в Молдавии и анонсировал много двусторонних встреч